"Kesinlikle olağanüstü" - Max Dowman, Arsenal'in Everton'a karşı kazandığı maçta gösterdiği muhteşem performansın ardından eski Chelsea yıldızından övgü dolu yorumlar aldı
Devrim niteliğinde bir tanıtım
Arsenal, dirençli Everton savunmasını aşmak için 89 dakika boyunca zorlandı. Bukayo Saka ve Noni Madueke’nin maçın başlarında gösterdiği çabalara rağmen, Topçular son vuruşlarda yeterince etkili olamadı. Her şey, Mikel Arteta’nın 16 yaşındaki Dowman’ı oyuna sokmasıyla değişti. Dowman, Viktor Gyokeres’in maçın sonlarında attığı açılış golünün hazırlanmasında kilit rol oynadıktan sonra, kendi başına bir soloya çıkarak Everton savunmasını geçip boş kaleye topu yuvarladı. BBC Radio 5'te konuşan Nevin, momentumdaki ani değişime dikkat çekerek şunları söyledi: "Max Dowman'ın yaratıcılığı... İlk golü o hazırladı – oyuna girdiğinde maçı değiştirdi. Sahanın bir ucundan diğer ucuna koştuğu o son an kesinlikle olağanüstüydü. Bu an, uzun yıllar boyunca hatırlanacak.
Tarihi tek başına koşu
İlk gol rahatlama getirirken, ikincisi ise efsaneye dönüştü. Jordan Pickford'un kaleden uzaklaşmış olduğu bir anda Dowman topu uzaklaştırdı ve nefes kesici bir 75 metrelik sprint başlattı. "O anı kaçırmayın," diye uyardı Nevin. "Onların koşmaya devam etmesini beklemelisiniz. Gerilim giderek artar, artar ve artar; ta ki Max Dowman topu ağlara gönderene kadar. Bu, futbolun en güzel anlarından biri." 16 yıl 73 gün yaşında Dowman, lig tarihinin en genç golcüsü oldu.
Baskı altında inanılmaz bir soğukkanlılık
Gözlemcilerin en çok dikkatini çeken şey, akademi mezununun sergilediği olgunluktu. Şampiyonluk mücadelesinin en kritik anlarında Premier Lig'in savunma oyuncularıyla karşı karşıya kalan Dowman, adeta bir tecrübeli oyuncu gibi görünüyordu. Nevin, "Bir teknik direktör olarak önemli kararlar alırsınız ve bu çocuğu [Max Dowman] oyuna sokma kararı, maçın gidişatını tamamen değiştirdi," dedi.
Şampiyonluk yarışına etkisi
Rekorun ötesinde, Dowman’ın katkısı Arsenal’i Manchester City’den daha da uzaklaştıran üç hayati puanı garantiledi. Nevin, genç oyuncunun ortaya çıkışının kulübün kupa hedefleri açısından bir dönüm noktası olduğuna inanıyor. "Bu genç adam sadece bu maça değil, Arsenal'in tüm sezonuna ne büyük bir fark yarattı," diye konuştu yorumcu. Momentumun tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu şu anda, Gunners artık dikkatlerini Şampiyonlar Ligi'ne ve büyük Carabao Kupası finaline çeviriyor.
