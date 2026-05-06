"Kesinlikle muhteşem" - Michael Owen, Liverpool'da Mohamed Salah'ın yerini alacak "ideal isim" olarak Jarrod Bowen'ı gösterdi

Geçen yaz 446 milyon sterlinlik devasa bir harcamanın ardından istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan Liverpool için, sağ kanatta oynayacak uzman bir hücum oyuncusuna duyulan ihtiyaç hayati önem taşıyor. Cody Gakpo ve Florian Wirtz gibi yetenekli oyunculara sahip olmasına rağmen Owen, mevcut kadroda Salah’ın kanattan yarattığı eşsiz tehdidin yerini dolduracak bir oyuncunun eksik olduğunu savunuyor.

Kulübün transfer ihtiyaçlarını değerlendiren Owen, "Takımda sadece küçük bir değişiklik yapmaları gerekecek; [geçen yıl] bir servet harcadılar. Geçen yıl çok para kazandıklarını biliyorum, ancak bunun büyük bir kısmını harcadılar ve tekrar harcayacak paraları kaldığını sanmıyorum. Ancak Salah'ın yerini doldurmaları gerekecek, bu ilk öncelik.

"Şu anda takımda Salah gibi, sağ kanatta oynayan bir forvet yok. [Alexander] Isak ve [Hugo] Ekitike gibi farklı pozisyonlarda seçenekler var, ancak onlar da sakatlıklarla uğraşıyorlar. Takıma girmeye çalışan Rio Ngumoha var, ayrıca [Cody] Gakpo ve [Florian] Wirtz de var. Forvet pozisyonunda birçok seçenek var ama sağ kanatta hiç yok."