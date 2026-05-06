Getty Images
Çeviri:
"Kesinlikle muhteşem" - Michael Owen, Liverpool'da Mohamed Salah'ın yerini alacak "ideal isim" olarak Jarrod Bowen'ı gösterdi
Owen, Bowen'ın transferini istiyor
Liverpool, Salah sonrası döneme hazırlanırken Owen, çözüm için gözünü Londra Stadyumu'na dikti. talkSPORT Breakfast programında konuşan eski Ballon d'Or sahibi, ayrılacak olan takımın sembolünün yerini alabilecek en öne çıkan adayın Bowen olduğuna inandığını dile getirdi.
Owen, Hammers'ın kaptanı hakkındaki kişisel görüşünü paylaşarak şöyle dedi: "Nasıl bildiniz? Dün birkaç arkadaşıma, transfer edeceğim tek oyuncunun o olduğunu söyledim. Açıkçası o efsanevi bir oyuncu, West Ham onu çok seviyor ve haklılar da, ama eğer küme düşerlerse, o Liverpool için doğru seçim olur."
- AFP
"Kesinlikle olağanüstü" bir yetenek
Owen, 29 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Anfield'da Arne Slot yönetiminde başarılı olmak için gereken teknik çok yönlülüğe ve golcü yeteneğine sahip olduğuna inanıyor.
"Bence o kesinlikle muhteşem," diye devam etti Owen. "Geçen sezon bir TV programı için onunla birlikte forvet ustalık dersi verme şansına sahip oldum ve her iki ayağıyla ne kadar iyi olduğunu, korner vuruşlarını, hızını ve golcü yeteneğini görünce inanamadım. O, Dünya Kupası'na götüreceğim muhteşem bir oyuncu. West Ham taraftarlarını üzmek istemem ama eğer küme düşerlerse, Salah'ın yerine geçecek ideal seçimim o olurdu."
Liverpool'un ameliyatlarla dolu yazı
Geçen yaz 446 milyon sterlinlik devasa bir harcamanın ardından istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan Liverpool için, sağ kanatta oynayacak uzman bir hücum oyuncusuna duyulan ihtiyaç hayati önem taşıyor. Cody Gakpo ve Florian Wirtz gibi yetenekli oyunculara sahip olmasına rağmen Owen, mevcut kadroda Salah’ın kanattan yarattığı eşsiz tehdidin yerini dolduracak bir oyuncunun eksik olduğunu savunuyor.
Kulübün transfer ihtiyaçlarını değerlendiren Owen, "Takımda sadece küçük bir değişiklik yapmaları gerekecek; [geçen yıl] bir servet harcadılar. Geçen yıl çok para kazandıklarını biliyorum, ancak bunun büyük bir kısmını harcadılar ve tekrar harcayacak paraları kaldığını sanmıyorum. Ancak Salah'ın yerini doldurmaları gerekecek, bu ilk öncelik.
"Şu anda takımda Salah gibi, sağ kanatta oynayan bir forvet yok. [Alexander] Isak ve [Hugo] Ekitike gibi farklı pozisyonlarda seçenekler var, ancak onlar da sakatlıklarla uğraşıyorlar. Takıma girmeye çalışan Rio Ngumoha var, ayrıca [Cody] Gakpo ve [Florian] Wirtz de var. Forvet pozisyonunda birçok seçenek var ama sağ kanatta hiç yok."
- AFP
Mali engeller ve taraftarların beklentileri
Liverpool'un mevcut mali durumu göz önüne alındığında, özellikle de West Ham küme düşmekten kurtulursa, Bowen için olası bir transfer anlaşması o kadar da kolay olmayabilir. Salah'ın bedelsiz ayrılmasıyla birlikte, Kırmızılar transfer piyasasında yaratıcı çözümler bulmak zorunda kalabilir; bu da Sadio Mané ve Roberto Firmino gibi isimleri makul ücretlerle kulübe kazandıran transfer stratejilerini anımsatıyor.
Eski Liverpool kanat oyuncusu Jermaine Pennant da Slot'un elindeki bütçe konusunda endişelerini dile getirerek şunları söyledi: "O kadar büyük bir bütçemiz olacağını sanmıyorum. İki iyi savunmacımız geri dönüyor, bu bir nimet. Conor Bradley de geri dönecek, bu da gelecek sezon için harika bir haber. Onlara para vermeliyiz çünkü aynı Slot sistemi işe yaramayacak. Elimizdeki kadroyla, kişisel olarak yeni bir stilin, 'eski Liverpool tarzının' bu oyunculardan daha iyi bir uyum, daha iyi performanslar ve daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum."