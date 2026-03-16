"Kesinlikle inanılmaz bir futbolcu" - Jack Grealish, Man Utd yıldızına hayran kaldı

Geçici teknik direktör Michael Carrick, takımın yıldız oyuncusunu övmekten geri durmazken, oyun kurucunun kulüpteki geleceğine dair süregelen spekülasyonlara da değindi. Carrick şöyle konuştu: "Kulüp ve geleceğimiz açısından, bu konunun içine çok fazla girmem zor. Bruno kesinlikle kaybetmek isteyeceğimiz biri değil, bunu söyleyebilirim, ancak yaz ve sonrasında bu konuda çok fazla ileri gitmek benim için zor, ama şüphesiz ki o bizim için önemli ve kesinlikle kaybetmek isteyeceğimiz biri değil. Onunla birlikte olmaktan çok memnunuz. Zaman içinde büyük anlarda ne kadar etkili olduğunu kanıtladı."