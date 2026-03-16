Manchester United v Everton - Premier League
Muhammad Zaki

"Kesinlikle inanılmaz bir futbolcu" - Jack Grealish, Man Utd yıldızına hayran kaldı

Manchester City'den kiralık olarak forma giyen Jack Grealish, Pazar günü Manchester United'ın Aston Villa'yı 3-1 mağlup ettiği maçta Bruno Fernandes'in ustaca performansına hayran kaldı. Everton'ın yıldızı, Old Trafford'da tarih yazan bu performansın ardından sosyal medyada United kaptanını övdü.

  Beckham'ın rekoru Old Trafford'da kırıldı

    Fernandes için, daha önce David Beckham'ın elinde bulunan uzun süredir kırılamayan bir kulüp rekorunu geride bırakmayı başardığı, gerçekten tarihi bir öğleden sonraydı. Unai Emery'nin takımına karşı iki golün hazırlayıcısı olan Portekizli yıldız, sezon asist sayısını 16'ya çıkardı ve Beckham'ın 1999-00 sezonunda tek bir Premier Lig sezonunda kaydettiği 15 asistlik rekorunu aştı. Fernandes bu kilometre taşına sadece 27 maçta ulaşırken, Beckham'ın önceki rekorunu kırması için 31 maça ihtiyacı olmuştu. United'ın kaptanı, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin 20 asistle paylaştığı tek sezonluk tüm zamanların Premier Lig rekoruna artık çok yakın. Kalan sekiz maçla Fernandes, İngiliz birinci lig tarihine tek başına adını yazdırmak için beş asist daha yapması gerekiyor.

  Newcastle United v Manchester United - Premier League

    Grealish, "kesinlikle inanılmaz" United kaptanını övdü

    İki Manchester kulübü arasındaki şiddetli rekabete rağmen, Fernandes’in pas kalitesi ve oyun okuma yeteneği, taraftar ayrımcılığının çok ötesine geçti. Grealish, maçı kazandıran performansı izledikten sonra Instagram Hikayesi’nde United kaptanını “kesinlikle inanılmaz bir futbolcu” olarak nitelendirdi. Everton yıldızının bu övgüsü, Fernandes’in tartışmasız kariyerinin en iyi futbolunu oynadığı bir dönemde geldi.

    Jack Grealish Instagram Story Bruno Fernandes

  Carrick, müdahale etmeme uyarısında bulundu

    Geçici teknik direktör Michael Carrick, takımın yıldız oyuncusunu övmekten geri durmazken, oyun kurucunun kulüpteki geleceğine dair süregelen spekülasyonlara da değindi. Carrick şöyle konuştu: "Kulüp ve geleceğimiz açısından, bu konunun içine çok fazla girmem zor. Bruno kesinlikle kaybetmek isteyeceğimiz biri değil, bunu söyleyebilirim, ancak yaz ve sonrasında bu konuda çok fazla ileri gitmek benim için zor, ama şüphesiz ki o bizim için önemli ve kesinlikle kaybetmek isteyeceğimiz biri değil. Onunla birlikte olmaktan çok memnunuz. Zaman içinde büyük anlarda ne kadar etkili olduğunu kanıtladı."

  FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLA

    United, Şampiyonlar Ligi'ne doğru ilerliyor

    Bu galibiyet, United'a üçüncü sıradaki konumunu sağlamlaştıran hayati bir üç puan kazandırdı. Golsüz geçen ilk yarının ardından Casemiro, Fernandes'in köşe vuruşundan skoru açtı; Ross Barkley, Villa adına skoru eşitledi ancak Matheus Cunha ve Benjamin Sesko'nun golleri, puanların Manchester'da kalmasını sağladı. Hafta ortasında Avrupa kupası maçı olmayan Kırmızı Şeytanlar, Cuma akşamı Bournemouth deplasmanında Premier Lig'e geri dönecek.

