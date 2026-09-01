2021'de kulübü sansasyonel bir şekilde satın almalarını tamamladıklarından bu yana Racecourse Ground'daki A listesi ortak sahipler için para nadiren sorun oldu. Hızlı bir yükseliş yaşandı; üst üste gelen üç terfi, Wrexham'ı National League'den çıkarıp Championship'e taşıdı. Bu süreçte Las Vegas'a düzenli seyahatler de yapıldı.

Plan, Günah Şehri'nde bir başka yükselme partisi düzenlemek; ortak hedef ise Premier League'e kilitlenmiş durumda. İmzasının alınması ve en üst seviyeye bir adım daha atılması halinde Vardy, bu kutlamalarda dikkat çeken bir isim olurdu.

2016'da Leicester ile Premier League şampiyonluğu yaşayan ve İngiltere Milli Takımı formasını 26 kez giyen 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 12 aylık İtalya macerasını Serie A'dan düşüşle sonuçlanacak şekilde noktalamasının ardından kulüpsüz kaldı.

Bu, Vardy'nin Wrexham'a transferinin gündeme gelmesi için ilk kez yaşanan bir durum değil. Reynolds ve Mac, sahada sonuç getirecek ve saha dışında ticari büyümeyi daha da ileri taşıyacak takviyeler için her zaman piyasada. Ödüllü belgesel serileri için bir başka yıldız da memnuniyetle karşılanırdı, özellikle de golcülüğü kanıtlanmış biri olursa.