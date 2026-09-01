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‘Kesinlikle Hollywood işi’ - Ryan Reynolds, Rob Mac ve Wrexham'a Jamie Vardy'yi bir sonraki belgesel yıldızları yapmaları çağrısı yapıldı, ancak Leicester efsanesinin ucuza mal olmayacağı konusunda uyarıldılar
Premier League şampiyonu Vardy serbest oyuncu
2021'de kulübü sansasyonel bir şekilde satın almalarını tamamladıklarından bu yana Racecourse Ground'daki A listesi ortak sahipler için para nadiren sorun oldu. Hızlı bir yükseliş yaşandı; üst üste gelen üç terfi, Wrexham'ı National League'den çıkarıp Championship'e taşıdı. Bu süreçte Las Vegas'a düzenli seyahatler de yapıldı.
Plan, Günah Şehri'nde bir başka yükselme partisi düzenlemek; ortak hedef ise Premier League'e kilitlenmiş durumda. İmzasının alınması ve en üst seviyeye bir adım daha atılması halinde Vardy, bu kutlamalarda dikkat çeken bir isim olurdu.
2016'da Leicester ile Premier League şampiyonluğu yaşayan ve İngiltere Milli Takımı formasını 26 kez giyen 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 12 aylık İtalya macerasını Serie A'dan düşüşle sonuçlanacak şekilde noktalamasının ardından kulüpsüz kaldı.
Bu, Vardy'nin Wrexham'a transferinin gündeme gelmesi için ilk kez yaşanan bir durum değil. Reynolds ve Mac, sahada sonuç getirecek ve saha dışında ticari büyümeyi daha da ileri taşıyacak takviyeler için her zaman piyasada. Ödüllü belgesel serileri için bir başka yıldız da memnuniyetle karşılanırdı, özellikle de golcülüğü kanıtlanmış biri olursa.
- Getty/GOAL
Wrexham'e hoş geldiniz: Kızıl Ejderhalar Vardy'yi transfer etmeli mi?
Vardy'nin Wrexham'a transferiyle ilgili spekülasyonlar sorulan eski Leicester City savunmacısı Huth, 2026-27'de tüm seçenekleri kapsayan Football Betting iş birliği kapsamında GOAL'e konuştu: “Kesinlikle Hollywood'a uygun biri.
“Yani, eğer Wrexham'sanız onun için risk almaya değer mi? Elbette, evet. Neden olmasın? Muhtemelen her maça ilk 11'de başlamaz ya da çok fazla kez 90 dakikayı tamamlayamaz. Ama bence bir joker olarak, onu kulübeden getirip 10, 15, 20 dakika, her neyse o süre, kullanmak için neden olmasın?
“Wrexham'ın gerekli maddi gücü olduğu da açık, çünkü ucuz olmayacak, bence öyle. Ama evet, onu kadroya katmanın bu kadar uzun sürmesi şaşırtıcı çünkü belli ki geçen yıl oynadı. Ne kadar çok kondisyon çalışması yaptığını da gösteriyor. Biraz şaşırtıcı olan, kimsenin biraz daha erken risk almamış olması.
“Wrexham işi olmayabilir ya da son dakikada başka bir kulüp çıkabilir; Leicester'ın hâlâ iyi bir 9 numaraya ihtiyacı var! Yani evet, ne diyelim. Başka bir kulübün onu daha çabuk kadrosuna katmamış olmasına şaşırıyorum.”
Vardy'nin YouTube kanalı artık Bundesliga maçlarını yayınlıyor
Kendisini yeniden soyunma odasına ve sahaya çekecek cazip bir teklifin gelmesini bekleyen Vardy, bu sırada başka girişimlerle meşgul oluyor. Kendi YouTube kanalını kurma sürecinde.
Bu platform, pek az kişinin öngörebileceği bir şekilde, Bundesliga’da cuma gecesi oynanan maçların yayın adresi hâline geldi. Huth, renkli bir karakterin kendi markasını yaratmasına şaşırmıyor, ancak yakın zamanda kendi ülkesindeki maçları izlemek için ekran başına geçmeyecek.
Almanya Milli Takımı’nın eski oyuncusu, Vardy’nin sosyal medya projeleri hakkında şunları ekledi: “Yani, bugünlerde yaşadığımız dünya bu, değil mi? Tamamen dürüst olmam gerekirse, birinin futbol maçı izleyişini izlemekten daha kötü bir şey düşünemiyorum. Ben maçı kendi başıma, sakin sakin izlemeyi tercih ederim. Ama evet, dünya artık böyle, değil mi?”
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Wrexham fikstürü 2026-27: Sıradaki zorlu deplasman Millwall```
Kendi programlarının yüzü olmaya devam ederken, Vardy'nin de yakında Reynolds ve Mac sayesinde dünyaya açılan pencereyi aralayan Wrexham yapımında önemli bir rol üstlenme ihtimali bulunuyor.
Phil Parkinson Kieffer Moore ve Josh Windass gibi isimlerin yanına biraz daha hücum gücü eklemeyi isteyebilir; çarşamba günü Millwall deplasmanına çıkacak Wrexham, bu sezon Championship'teki ilk üç maçından sadece iki puan çıkarabildi.
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