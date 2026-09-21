AFP
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'Kesinlikle hiçbir şey' - Claude Makelele, net bir oyun planları olmadığı gerekçesiyle Real Madrid'i ve Jose Mourinho'yu sert şekilde eleştirdi
Makelele, Real Madrid'i sert eleştirdi
Cumartesi günü Madrid derbisinde 2-1 mağlup olduktan sonra Real Madrid, 15 puanla dördüncü sıraya geriledi ve ikinci sıradaki Atletico Madrid'in sadece bir puan gerisinde kaldı. Bu sırada lig lideri Barcelona, milli ara öncesinde kusursuz 21 puanla zirvede yer alıyor.
Bu mağlubiyet, özellikle Mourinho'nun yeniden kulübede olmasına yönelik yüksek beklentiler ve yoğun geçen yaz transfer dönemi düşünüldüğünde, taraftarlar ile eski oyuncular arasında hayal kırıklığı yarattı.
ESPN'e konuşan Makelele, sözünü sakınmadı. Mourinho'nun takımı sahaya yerleştirme biçiminden büyük hayal kırıklığı duyduğunu dile getirdi ve takımda taktiksel yön ile uyumun tamamen eksik olduğunu öne sürdü.
- AFP
Mourinho yönetiminde taktik kafa karışıklığı
Makelele'nin öne çıkardığı temel sorun, net bir hücum yapısının olmaması. Bu durum, Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. gibi kilit hücum oyuncularının pozisyonlarının çakışmasına yol açtı. Atletico Madrid karşısında bu uyum eksikliği açıkça görüldü ve eski orta sahanın sert eleştirilerine neden oldu.
Makelele şunları söyledi: "Hiçbir anlayış yok. Ne oyuncular arasında ne de teknik direktörle. Mourinho onlarla konuşmalı. Takım zayıf, bir oyun planı yok ve net fikirler yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey... Kesinlikle hiçbir şey. Onlardan daha fazlasını talep etmeliyiz." Makelele, odak noktasının kesinlikle bu göze çarpan taktik eksiklikler üzerinde kalması gerektiğini açıkça belirtti.
Hakem tartışmalarını bir kenara bırakırsak
Derbinin ardından, Real Madrid TV'nin Cristian Romero'nun karıştığı olası bir kırmızı kart pozisyonu nedeniyle tepki göstermesiyle maçın hakemleri etrafında ciddi tartışmalar yaşandı. Ancak Makelele, bu şikayetleri Mourinho ve kadrosunun karşı karşıya olduğu gerçek sorunlardan dikkat dağıtma çabası olarak niteledi.
Makelele, "Sorun hakem değil, takımda bariz bir yetersizlik var" dedi. Yorumcu, hakemleri suçlamanın yalnızca Mbappe'nin nasıl kullanıldığına dair ciddi sorunları ve ilk 11'deki genel uyum eksikliğini gizlediğine inanıyor. Kulübün hızlıca çözmesi gereken çok sayıda sorun var.
- AFP
Real Madrid için sırada ne var?
Real Madrid, milli ara sonrası göz korkutucu bir fikstürle karşı karşıya ve bu da Mourinho'ya bu taktik sorunları düzeltmek için çok az zaman bırakıyor. Kulüp, La Liga'da Villarreal ve Sevilla ile karşılaşmaya hazırlanırken, bunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde art arda Roma ve Leipzig maçlarına çıkacak. Bu zorlu periyot, 25 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanacak ve sezonlarının gidişatını belirleyebilecek kritik bir maçla zirveye ulaşacak.
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