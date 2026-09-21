Makelele'nin öne çıkardığı temel sorun, net bir hücum yapısının olmaması. Bu durum, Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. gibi kilit hücum oyuncularının pozisyonlarının çakışmasına yol açtı. Atletico Madrid karşısında bu uyum eksikliği açıkça görüldü ve eski orta sahanın sert eleştirilerine neden oldu.

Makelele şunları söyledi: "Hiçbir anlayış yok. Ne oyuncular arasında ne de teknik direktörle. Mourinho onlarla konuşmalı. Takım zayıf, bir oyun planı yok ve net fikirler yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey... Kesinlikle hiçbir şey. Onlardan daha fazlasını talep etmeliyiz." Makelele, odak noktasının kesinlikle bu göze çarpan taktik eksiklikler üzerinde kalması gerektiğini açıkça belirtti.