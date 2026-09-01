Olası bir anlaşmaya dair kişisel bilgi eksikliğinin ötesinde Gasperini, Roma'daki yönetim katının daha geniş tutumuna da ışık tuttu. Teknik direktör, kulüp yönetiminin de oyuncuyu takımda tutma isteğini paylaştığını belirterek Kone'den para kazanılması yönünde tepeden inme bir talimat olduğu fikrini kapattı.

"Sahiplerin de satmak istemediğini biliyorum" dedi Gasperini. "Bize kimin yaklaştığını bilmiyorum ama kendisi için herhangi bir resmî teklif almadık."