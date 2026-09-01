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AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

'Kesinlikle hayır!' - Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Chelsea'nin Manu Kone için sürpriz transfer söylentileri hakkında sessizliğini bozdu

Transfers
M. Kone
Chelsea
G. Gasperini
Roma
Serie A
Premier Lig

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, orta saha oyuncusu Manu Kone'yi Chelsea'ye yüksek profilli bir transferle ilişkilendiren son iddiaları net bir şekilde yalanladı. İtalyan teknik adam, devam eden söylentilerin tamamen medyanın yarattığı bir durum olduğunu belirterek kulübe herhangi bir resmi teklif gelmediğini ve kulüp sahiplerinin satışa sıcak bakmadığını doğruladı.

  • Kone etrafındaki transfer spekülasyonları reddedildi

    Gasperini, orta saha oyuncusu Kone'yi Premier League ekibi Chelsea'ye sansasyonel bir transferle ilişkilendiren giderek artan spekülasyonlara kesin bir dille son noktayı koydu. Büyük beğeni toplayan orta saha, son dönemde Stamford Bridge'e bir transferin gündemde olduğunu öne süren haberlerin ardından yoğun transfer incelemelerinin merkezinde yer aldı.

    Ancak Roma'nın patronu, oyuncusunun yakın geleceğine ilişkin büyüyen gürültüyü dindirmeye çalışarak durumu netleştirmek için hızlı davrandı.

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    Gasperini, transfer söylentileri için medyayı suçladı

    Devam eden söylentilere doğrudan yanıt veren Gasperini, Kone'nin Stadio Olimpico'daki durumu konusunda belirsizliğe yer bırakmadı. Tecrübeli teknik adam, Chelsea'nin ilgisine dair haberlerin perde arkasında somut bir duruma dönüşmediğini açıkça ifade etti.

    "Kesinlikle hayır, bu medyanın ortaya attığı bir şey, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum," diyen Gasperini'nin sözlerini Football Italia aktardı.

  • Roma yönetimi, olası oyuncu satışına karşı birleşti

    Olası bir anlaşmaya dair kişisel bilgi eksikliğinin ötesinde Gasperini, Roma'daki yönetim katının daha geniş tutumuna da ışık tuttu. Teknik direktör, kulüp yönetiminin de oyuncuyu takımda tutma isteğini paylaştığını belirterek Kone'den para kazanılması yönünde tepeden inme bir talimat olduğu fikrini kapattı.

    "Sahiplerin de satmak istemediğini biliyorum" dedi Gasperini. "Bize kimin yaklaştığını bilmiyorum ama kendisi için herhangi bir resmî teklif almadık."

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    Odak yeniden Roma'nın yakın geleceğine kayıyor

    Gasperini'nin Chelsea spekülasyonlarına kesin bir şekilde son noktayı koymasıyla birlikte, Kone için yakın vadeli odak noktası Roma'yla süren mevcut yükümlülüklerine sağlam biçimde bağlı kalacak. Resmî herhangi bir teklifin bulunmaması, orta sahanın öngörülebilir gelecekte Gasperini'nin taktik planlamasının ayrılmaz bir parçası olmaya devam ettiği anlamına geliyor.

    Yönetim katında dramatik bir değişim yaşanmadığı veya kulüp sahiplerini mevcut tutumlarını yeniden gözden geçirmeye zorlayacak somut ve inkâr edilemez bir teklif gelmediği sürece, Kone'nin İtalya'nın başkentindeki yolculuğunu sürdürmesi bekleniyor.

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