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"Kesinlikle harika bir oyuncu olacak" - Alexis Mac Allister, Meksikalı genç yetenek Gilberto Mora ile ilgili Liverpool transfer söylentilerine yanıt verdi
Mac Allister, Mora ile ilgili söylentiler hakkında görüş bildirdi
Liverpool’un orta saha oyuncusu, Kırmızılar ile Meksika milli takım oyuncusu Mora’yı ilişkilendiren ve giderek artan spekülasyonlar hakkında görüşlerini paylaştı. 17 yaşındaki bu yıldız adayı, 2026 Dünya Kupası’nda sergilediği bir dizi göz alıcı performansın ardından dünya futbolunda en çok konuşulan genç oyunculardan biri haline geldi.
Meksikalı yayıncı Claro Sports'a konuşan Mac Allister'a, genç oyuncunun Anfield'a gelme olasılığı soruldu. Arjantinli oyuncu şöyle konuştu: "Dürüst olmak gerekirse, bu konuyla ilgili hiçbir şey görmedim. Bu tür şeyler olduğunda, oyuncuya ve ait olduğu kulübe saygıdan dolayı söylediklerine her zaman dikkat edersin; ancak Liverpool ile adı anılıyorsa, kesinlikle harika bir oyuncu olmalı ve onun adının geçmesinin bir nedeni vardır."
- Getty Images Sport
Meksikalı genç yetenek için yaşanan rekabet
Durumu takip eden tek Premier Lig kulübü Liverpool değil; Arsenal de “Kırmızılar”la birlikte Mora’yı yakından izliyor. Şu anda Club Tijuana forması giyen orta saha oyuncusu, bu kadar genç yaşta milli takımında 12 kez forma giydikten sonra değerinde meteorik bir artış yaşadı. Orta sahada çeşitli pozisyonlarda oynayabilme yeteneği, onu Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin başlıca hedefi haline getirdi.
Real Madrid ve Barcelona’nın da bu oyun kurucuya yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor; bu nedenle transfer yarışı oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor. Daha önce Manchester United’ın da adının geçtiği bu transferde, bazı haberlere göre kulüp, 34 milyon sterlin (45 milyon dolar) seviyesini aşan transfer bedeli nedeniyle yarıştan çekildi.
Tijuana'nın tutumu ve FIFA kuralları
Mora’nın şu anki kulübü Tijuana, oyuncusunun değerinin gayet farkında. Menajeri Rafaela Pimenta, geçtiğimiz günlerde gazetecilere, müvekkilini “çok yüksek bir fiyata” satmak için “elinden gelen her şeyi yapacağını” söyledi; ancak bununla birlikte, “gelişmesi için ideal ortamı” bulmanın önemini de vurguladı.
Oyuncu kısa süre önce 2029 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı; bu hamle, muhtemel bir ayrılış öncesinde piyasa değerini korumak amacıyla yapılmış gibi görünüyor.
Ancak, İngiltere’ye hemen bir transfer, FIFA kuralları nedeniyle karmaşık bir hal alabilir. Mora, Ekim ayında 18. yaş gününü kutlayana kadar resmi olarak yabancı bir kulübe transfer olamaz. Bu da, Liverpool ya da diğer ilgilenen kulüplerin, onu bir sonraki sezon kadrolarına katmadan önce bir ön sözleşme imzalamayı hedefleyebileceği anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Liverpool neden Mora’yı istiyor?
Mora hakkındaki gözlem raporları, olağanüstü teknik beceriye ve oyun görüşüne sahip bir oyuncuyu öne çıkarıyor. Kulüp ve milli takımda şimdiden 65 maça çıkmış olan Mora, yaşına göre beklenenden çok daha fazla profesyonel deneyime sahip. Liverpool için Mora, Anfield’da yeni bir dönemin başlangıcında yeniden yapılandırılmakta olan orta saha kadrosuna yönelik uzun vadeli bir yatırım anlamına geliyor.
Liga MX’ten Premier Lig’e geçiş önemli bir adım olsa da, Kırmızılar genç yetenekleri yetiştirme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Kulüp bu transferi gerçekleştirmek isterse, Meksikalı oyuncunun İngiltere’nin en üst liginin yoğun temposuna girmeden önce Avrupa futboluna uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla onu bir süreliğine kiralık olarak Avrupa’ya gönderebilir.
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