"Kesinlikle harika bir oyuncu olacak" - Alexis Mac Allister, Meksikalı genç yetenek Gilberto Mora ile ilgili Liverpool transfer söylentilerine yanıt verdi

Liverpool’un orta saha oyuncusu, Kırmızılar ile Meksika milli takım oyuncusu Mora’yı ilişkilendiren ve giderek artan spekülasyonlar hakkında görüşlerini paylaştı. 17 yaşındaki bu yıldız adayı, 2026 Dünya Kupası’nda sergilediği bir dizi göz alıcı performansın ardından dünya futbolunda en çok konuşulan genç oyunculardan biri haline geldi.

Meksikalı yayıncı Claro Sports'a konuşan Mac Allister'a, genç oyuncunun Anfield'a gelme olasılığı soruldu. Arjantinli oyuncu şöyle konuştu: "Dürüst olmak gerekirse, bu konuyla ilgili hiçbir şey görmedim. Bu tür şeyler olduğunda, oyuncuya ve ait olduğu kulübe saygıdan dolayı söylediklerine her zaman dikkat edersin; ancak Liverpool ile adı anılıyorsa, kesinlikle harika bir oyuncu olmalı ve onun adının geçmesinin bir nedeni vardır."