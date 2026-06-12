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"Kesinlikle en iyisi" - Fransız Dünya Kupası şampiyonu, Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise'nin Real Madrid'e transfer olacağına dair çıkan söylentilere tepki gösterirken, onu Lamine Yamal'ın üstünde değerlendirdi
Gol katkıları: Olise'nin Bayern'deki çarpıcı istatistikleri
Eski Crystal Palace oyun kurucusu Olise, Almanya’da ikinci lig şampiyonluğunu kazandıran muhteşem bir sezonun ardından Kuzey Amerika’ya geldi. Bundesliga’da 32 maçta 15 gol ve 19 asist kaydetti.
Ayrıca Bayern'in Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükselmesine ve DFB-Pokal zaferine katkıda bulundu, bu da bazılarının onun Ballon d'Or ödülü için aday olabileceğini öne sürmesine neden oldu. Ülkesiyle bir başka büyük kupa kazanması, prestijli Altın Top ödülüne aday olma iddialarını güçlendirecektir.
Leboeuf, Olise'nin seçkin bir gruba ait olduğuna inanıyor ve 24 yaşındaki gizemli oyuncunun, oynadığı pozisyondaki diğer tüm rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Buna, sakatlık nedeniyle kesintiye uğrayan Barça'nın La Liga şampiyonluğunu kazandığı sezonda 22 gol ve 14 asist kaydeden genç yıldız Yamal da dahil.
- Getty/GOAL
Olise mi, Yamal mı: Dünyanın en iyi sağ kanat oyuncusu kim?
Olise'nin, Arjantinli efsane Lionel Messi ile karşılaştırılmaya devam eden bir genç oyuncuyla benzer bir seviyede oynayıp oynamadığı sorulduğunda, eski Fransa milli takım savunma oyuncusu Leboeuf – World Cup Betting işbirliğiyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şunları söyledi: "Şu anda, özellikle Lamine'nin bu sezon bazı sakatlıklar yaşaması ve geçen yıl ya da sezon başında gösterdiği performansı sergileyememesi nedeniyle, ve biz Fransız olduğumuz için, Michael Olise'nin şu anda bu pozisyonda dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu düşünmek istiyoruz ve bence bu adil bir değerlendirme.
“Yani, geçen hafta [Kuzey İrlanda'ya karşı hat-trick yaparken] ve tüm sezon boyunca Bayern Münih ve Fransa milli takımında bunu gösterdi ve biz sadece Dünya Kupası'nın geri kalanında da bu formunu korumasını umuyoruz. Ancak bu iki oyuncunun kesinlikle muhteşem olduğu şüphe götürmez ve Lamine Yamal'ın henüz 18 yaşında olduğunu unutmayın. Lamine Yamal'ın üstüne Michael Olise'yi koymak istiyorum, bu sezon sağ kanatta en iyi olduğunu kanıtladı.”
Real Madrid, değeri 150 milyon euro olarak tahmin edilen Olise için bir teklifte bulunacak mı?
Beklendiği gibi, Olise’nin Allianz Arena’daki performansları Avrupa’nın dört bir yanından hayran bakışları üzerine çekiyor. 2024 yılında 60 milyon avroya (52 milyon sterlin/69 milyon dolar) Bayern’e transfer olan oyuncunun piyasa değerinin iki katından fazla arttığı söyleniyor.
Bu durum, her zaman "Galactico" transferleri peşinde olan Real Madrid gibi kulüpleri caydırmıyor. Florentino Perez'in bu yıkıcı hücum yeteneği için 150 milyon avro (129 milyon sterlin/173 milyon dolar) ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor.
Olise'nin İspanya'nın başkentine akıllıca bir transfer olup olmayacağı sorulduğunda Leboeuf şunları ekledi: "Tabii ki, evet. Belki Vinicius Junior, Kylian Mbappe ve Olise'nin forvette birlikte oynadığını görmek istersiniz, ancak orta sahada ve defansta yaşadıkları tüm sorunları ve sıkıntıları çözmek istersiniz. Bu yüzden sadece gol atmayı düşünmek komik, çünkü savunmayı bilmiyorsanız maçları ve birçok maçı kaybedeceksiniz.
“Michael Olise’in geçen sezon gördüğümüz o Real Madrid’e gelmeye istekli olduğundan emin değilim. Harika bir kulüpte oynama şansı var, birbirleri için savaşan harika oyuncularla birlikte kesinlikle fantastik bir oyuncu, belki de Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanma şansı var, bu yüzden emin değilim.
“Real Madrid'e gitmeyi reddettim ve bu pişmanlıklarımdan biri çünkü Chelsea'deydim ve Chelsea'de çok mutluydum ama Real Madrid'i reddettikten sonra kariyerimde biraz düşüş yaşamaya başladım ve belki de denemeliydim. John Toshak beni istiyordu ama sadece iki ay kaldı, bu yüzden belki ben de kovulurdum, bu yüzden iyi olur muydu bilmiyorum ama bir nevi pişmanlık.
“Real Madrid'e gitmeyi reddedebilir misin? Sorun da bu çünkü tarih açısından bakarsak Real Madrid dünyanın en iyi kulübü; ne stadyum ama! Orada oynamak ister misin, her iki maçta bir Santiago Bernabeu'da oynamak ister misin? Reddedebileceğini sanmıyorum. Michael Olise'nin reddedip reddetmeyeceğini bilmiyorum ama unutma ki o harika bir kulüpte oynuyor, bu yüzden karar ona kalmış. Gitmeye ya da kalmaya karar verirse, hiçbir şey kritik öneme sahip olmayacak.”
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Olise, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın şampiyonluğuna katkıda bulunmayı umuyor
Olise’nin sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve Bayern, en değerli oyuncularından biri için teklif almayı düşünmediklerini açıkça belirtti. Kulüp, yaz transfer döneminde masaya yatırılan tüm teklifleri reddedecek.
Ancak Olise'nin en büyük spor sahnesinde parlamaya hazırlanması, kulübün kararlılığını sınayabilir. Katar 2022'de Messi ve Arjantin'e karşı acı bir şekilde yenilen Fransa, 16 Haziran'da 2026 finaline ev sahipliği yapacak MetLife Stadyumu'nda Senegal ile karşılaşarak yeni Dünya Kupası macerasına başlayacak.