"Kesinlikle en iyisi" - Fransız Dünya Kupası şampiyonu, Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise'nin Real Madrid'e transfer olacağına dair çıkan söylentilere tepki gösterirken, onu Lamine Yamal'ın üstünde değerlendirdi

Beklendiği gibi, Olise’nin Allianz Arena’daki performansları Avrupa’nın dört bir yanından hayran bakışları üzerine çekiyor. 2024 yılında 60 milyon avroya (52 milyon sterlin/69 milyon dolar) Bayern’e transfer olan oyuncunun piyasa değerinin iki katından fazla arttığı söyleniyor.

Bu durum, her zaman "Galactico" transferleri peşinde olan Real Madrid gibi kulüpleri caydırmıyor. Florentino Perez'in bu yıkıcı hücum yeteneği için 150 milyon avro (129 milyon sterlin/173 milyon dolar) ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor.

Olise'nin İspanya'nın başkentine akıllıca bir transfer olup olmayacağı sorulduğunda Leboeuf şunları ekledi: "Tabii ki, evet. Belki Vinicius Junior, Kylian Mbappe ve Olise'nin forvette birlikte oynadığını görmek istersiniz, ancak orta sahada ve defansta yaşadıkları tüm sorunları ve sıkıntıları çözmek istersiniz. Bu yüzden sadece gol atmayı düşünmek komik, çünkü savunmayı bilmiyorsanız maçları ve birçok maçı kaybedeceksiniz.

“Michael Olise’in geçen sezon gördüğümüz o Real Madrid’e gelmeye istekli olduğundan emin değilim. Harika bir kulüpte oynama şansı var, birbirleri için savaşan harika oyuncularla birlikte kesinlikle fantastik bir oyuncu, belki de Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanma şansı var, bu yüzden emin değilim.

“Real Madrid'e gitmeyi reddettim ve bu pişmanlıklarımdan biri çünkü Chelsea'deydim ve Chelsea'de çok mutluydum ama Real Madrid'i reddettikten sonra kariyerimde biraz düşüş yaşamaya başladım ve belki de denemeliydim. John Toshak beni istiyordu ama sadece iki ay kaldı, bu yüzden belki ben de kovulurdum, bu yüzden iyi olur muydu bilmiyorum ama bir nevi pişmanlık.

“Real Madrid'e gitmeyi reddedebilir misin? Sorun da bu çünkü tarih açısından bakarsak Real Madrid dünyanın en iyi kulübü; ne stadyum ama! Orada oynamak ister misin, her iki maçta bir Santiago Bernabeu'da oynamak ister misin? Reddedebileceğini sanmıyorum. Michael Olise'nin reddedip reddetmeyeceğini bilmiyorum ama unutma ki o harika bir kulüpte oynuyor, bu yüzden karar ona kalmış. Gitmeye ya da kalmaya karar verirse, hiçbir şey kritik öneme sahip olmayacak.”