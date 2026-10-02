Stick to Football podcast'inde konuşan önde gelen spor hukuku avukatı Paul Gilroy KC, City'nin kadrosu açısından hukuki sonuçlara değindi. Arsenal efsanesi Ian Wright'ın, yönetim katındaki faaliyetlerden haberdar olmayan oyuncuların ayrılmak için bir dayanağı olup olmadığını sorması üzerine Gilroy, iş hukukuna dair çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

"Kesinlikle evet, oyuncular açısından çok iyi bir soru," diye açıkladı Gilroy. "Bir futbolcu ya da bir mağazada çalışan biri olması fark etmeksizin, her iş sözleşmesinde zımni bir hüküm vardır. Yani başka bir deyişle bu yazılı değildir. Ve burada sözünü ettiğimiz zımni hüküm, güven ve itimat şartıdır.

"Yani ben sizin için çalışıyorsam, bu ilişkinin yürüyebilmesi için sizinle benim aramızda yeterli düzeyde güven ve itimat olması gerekir. Siz bana güvenmiyorsanız ya da ben size güvenmiyorsam veya salı günü bana yalancı ve hırsız diyorsanız, çarşamba günü sizin için çalışamam; güven ve itimat meselesi bu.

"Şimdi bir oyuncu şunu söyleyebilir: 'Zımni güven ve itimat şartını ihlal ettiniz. Siz benim işverenimsiniz, bu şartı ihlal edecek şekilde davrandınız ve bu da bana sözleşmemi yırtıp atma ve ayrılıp gitme hakkı verir.'"