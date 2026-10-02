Getty Images Sport
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'Kesinlikle bir ihtimal' - Hukuk uzmanı, suçlu kararı sonrası oyuncuların sözleşmelerini nasıl feshedebileceğini açıklarken Erling Haaland ve Manchester City yıldızlarının BEDAVA ayrılabileceğini söyledi
Suçlu kararı sözleşme endişelerini tetikledi
Manchester City'nin Premier League ile yaşadığı yüksek profilli mali anlaşmazlıkta kısa süre önce suçlu bulunması, elit kadrosundaki oyuncuların geleceğine ilişkin yoğun spekülasyonları tetikledi. Bağımsız bir komisyon, Etihad ekibini 115 suçlamanın 114'ünde suçlu buldu ve 2009 ile 2018 yılları arasında ticari ortaklarla 'sahte' sözleşmeler düzenlenmesi de dahil olmak üzere birden fazla ihlale işaret etti.
Bu tarihi kararın sonuçları, kilit oyuncuların uzun vadeli bağlılıkları üzerinde hemen soru işaretleri yarattı. Kulüp şu anda masumiyetini savunup itiraz başlatmaya hazırlanırken, bu belirsizlik benzeri görülmemiş senaryoların önünü açtı. En dikkat çekici nokta ise, önde gelen hukukçuların Haaland gibi yıldızların iş hukukundan yararlanarak Etihad Stadyumu'ndan ani ve bedelsiz bir ayrılık sağlayıp sağlayamayacağı konusunda görüş bildirmesi oldu.
- Getty Images Sport
Manchester City, oyuncu göçüyle karşı karşıya mı?
Stick to Football podcast'inde konuşan önde gelen spor hukuku avukatı Paul Gilroy KC, City'nin kadrosu açısından hukuki sonuçlara değindi. Arsenal efsanesi Ian Wright'ın, yönetim katındaki faaliyetlerden haberdar olmayan oyuncuların ayrılmak için bir dayanağı olup olmadığını sorması üzerine Gilroy, iş hukukuna dair çarpıcı bir değerlendirme yaptı.
"Kesinlikle evet, oyuncular açısından çok iyi bir soru," diye açıkladı Gilroy. "Bir futbolcu ya da bir mağazada çalışan biri olması fark etmeksizin, her iş sözleşmesinde zımni bir hüküm vardır. Yani başka bir deyişle bu yazılı değildir. Ve burada sözünü ettiğimiz zımni hüküm, güven ve itimat şartıdır.
"Yani ben sizin için çalışıyorsam, bu ilişkinin yürüyebilmesi için sizinle benim aramızda yeterli düzeyde güven ve itimat olması gerekir. Siz bana güvenmiyorsanız ya da ben size güvenmiyorsam veya salı günü bana yalancı ve hırsız diyorsanız, çarşamba günü sizin için çalışamam; güven ve itimat meselesi bu.
"Şimdi bir oyuncu şunu söyleyebilir: 'Zımni güven ve itimat şartını ihlal ettiniz. Siz benim işverenimsiniz, bu şartı ihlal edecek şekilde davrandınız ve bu da bana sözleşmemi yırtıp atma ve ayrılıp gitme hakkı verir.'"
Rakip kulüpler teyakkuzda
Dünya çapında bir yeteneği fahiş bonservis bedelleri ödemeden kadroya katma ihtimali, doğal olarak podcast sunucularından esprili ama bir o kadar da manidar tepkiler aldı. Jamie Carragher, Liverpool'un gelecek hafta Haaland'ı bedelsiz transfer edip edemeyeceğini muzipçe sordu, buna Gilroy ise sadece, "Evet, neden olmasın?" yanıtını verdi.
Wright da varsayımlar üzerinden yapılan bu sohbete katıldı ve Norveçli golcünün Kuzey Londra'ya gitmeyi tercih edebileceği yönünde şaka yaptı. Wright, "Oradaki arkadaşları yüzünden Arsenal'e gelmek isteyebilir" ifadelerini kullandı. Her ne kadar şakayla söylenmiş olsa da bu diyalog, City'nin oyuncularının sözleşmelerini yasal olarak feshetmesine izin verilmesi halinde transfer piyasasında yaşanacak devasa değişimi gözler önüne seriyor.
- AFP
Yaklaşan bir itiraz ve bekleyiş
Artık tüm gözler, bağımsız komisyonun bulgularına karşı City'nin yapacağı yakın temyiz başvurusuna çevrilmiş durumda. Kulübün, suçlu kararına resmen itiraz etmek için cuma gününe kadar süresi var ve bu hukuk mücadelesinin sonucu, uygulanacak herhangi bir sportif yaptırımın ciddiyetini nihai olarak belirleyecek.
Enzo Maresca ve ekibi için kısa vadede odak noktası, saha dışındaki eşi benzeri görülmemiş fırtınaya rağmen sahadaki görevleri olmak zorunda. Ancak nihai bir çözüme ulaşılana kadar, olası sözleşme fesihlerinin gölgesi Manchester'ın mavi tarafının üzerinde büyük ölçüde hissedilmeye devam edecek.
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