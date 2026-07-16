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"Kesinlikle akıl almaz" - İngiltere efsaneleri Gary Lineker ve Wayne Rooney, Arjantin'e karşı yaşanan yürek parçalayıcı Dünya Kupası mağlubiyetinin ardından Thomas Tuchel'in pasif taktiklerini sert bir dille eleştirdi
Lineker, taktiksel değişikliği ‘şaşırtıcı’ olarak nitelendirdi
Anthony Gordon’un Atlanta’da Three Lions’a öne geçmesini takiben Lineker, Tuchel’in maç yönetimi hakkındaki değerlendirmelerinde hiç çekinmedi. Eski forvet, hücum gücünü geri çekip derin savunma hattına geçme kararına tam bir şaşkınlık duyduğunu ifade etti; bu karar, sonuçta Lionel Messi ve arkadaşlarının baskıyı artırmasına yol açtı.
"The Rest is Football" podcast'inde konuşan Lineker, öfkesini şöyle dile getirdi: "Bir gol öne geçtik, sonra geriye çekildik. Yaptığı oyuncu değişiklikleri, bu geri çekilmeyi daha da derinleştirdi. Defans beşliye dönüştü ve 'düşük blok oynayacağız' diyorsunuz, üstelik buna karşı iyi bir takıma karşı. Bana hiç mantıklı gelmedi.
"Dürüst olmak gerekirse, taktiksel açıdan şaşırtıcıydı. Negatif bir hamleydi. Hepimiz orada oturup aynı maçı izlerken aynı şeyi söylüyorduk.
"Bir taktiğiniz varken, gelmiş geçmiş en iyi futbolcuya karşı oynadığınızı düşününce bunu kesinlikle akıl almaz buldum. Ona [Messi’ye] sıkı markaj yapın. O ise topu birbiri ardına ceza sahasına gönderdi."
- getty
Rooney, Tuchel'in İngiltere'nin final şansını mahvettiğini iddia ediyor
Rooney de eleştirilere katılarak, teknik direktörün saha kenarındaki hırs eksikliğinin sahadaki oyuncuların inancını sönükleştirdiğini öne sürdü. Manchester United efsanesi, İngiltere’nin dünya şampiyonlarını köşeye sıkıştırmış gibi göründüğü anda ivmesini kaybetme şeklini özellikle eleştirdi.
Rooney, “Dürüst olmak gerekirse, Thomas Tuchel’in aldığı kararlar bu gece bize pahalıya mal oldu,” dedi. “Eğer sahada bir hücum oyuncusuysanız ve 1-0 öne geçtikten sonra teknik direktörün yaptığı değişiklikleri görürseniz, inancınızı kaybedersiniz; bu durumdan paçayı kurtarabileceğinizin bir sınırı vardır.
"Sonra şöyle düşünmeye başlıyorsunuz: ‘Olamaz, bu kadar uzun süre geriye çekileceğiz, bunu nasıl atlatacağız?’ Bu bir panik, gerçek bir panik. Bir gol öne geçtikten sonra topu rakibe kaptırıp ikinci golü deneme fırsatını da kaçıramazsınız, çünkü yapmak istediğiniz şey budur.
"O kalitedeki oyuncuların ceza sahası çevresinde topu dolaştırmasına izin verirseniz, er ya da geç gol atarlar.”
Southgate ile yapılan karşılaştırmalar
Bu yenilginin niteliği, kaçınılmaz olarak önceki yönetimle karşılaştırmalara yol açtı; eski kaleci Joe Hart, aynı eski alışkanlıkların milli takımı yine takip ediyor gibi göründüğünü belirtti. Liderlik değişikliğine rağmen, kritik anlarda defansa kapanma eğilimi bu kadro için hâlâ göze batan bir sorun olmaya devam ediyor.
Hart şunları söyledi: "Bence Gareth Southgate şu anda evinde bu maçı izliyor. İngiltere'nin önde olduğu ve savunmaya kapanması gereken kritik anlarda çok eleştirilmişti.
"Oradaki o kritik anda hiçbir şeyin değiştiğini görmüyorum. Thomas Tuchel’e ne kadar övgü yağdırmış olsak da, bu kadar çabuk taktiği değiştirmesi, bence kendi takımına güvenmediğini, Arjantin’e daha fazla darbe indirebileceklerini düşünmediğini gösterdi."
- AFP
Casillas ve Müller, cesaret eksikliği karşısında şaşkına döndü
Eleştiriler sadece ülke içinden gelen seslerle sınırlı kalmadı; Dünya Kupası şampiyonları Thomas Müller ve Iker Casillas da İngiltere’nin oyun anlayışına şaşkınlıklarını dile getirdiler.
Müller, bu taktiksel düzen karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve X hesabında paylaştığı bir videoda şunları söyledi: "İngiltere'nin bu maça nasıl yaklaştığını, özellikle de önde olduktan sonra, inanamıyorum ve anlayamıyorum. Arjantin'in tüm oyuncularının mükemmel orta pozisyonlarından arka arkaya ortalar yapmasına izin vermeyi anlayamıyorum, ama neyse..."
Casillas da bu görüşlere katılarak X hesabında şunlarıyazdı: “[İngiltere] golü attıktan sonra geri çekildi. Korkakça bir yaklaşım. Kendi ceza sahasından çıkmadılar ve [Arjantin’in] daha fazla ilerlemesine izin verdiler. Mantıklı sonuç ortaya çıktı.” Ardından Tuchel’in takımının “harakiri” yaptığını belirtti; harakiri, özellikle Japon samurayları tarafından uygulanan, bağırsakları deşerek gerçekleştirilen geleneksel bir ritüel intihar yöntemidir.
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