Anthony Gordon’un Atlanta’da Three Lions’a öne geçmesini takiben Lineker, Tuchel’in maç yönetimi hakkındaki değerlendirmelerinde hiç çekinmedi. Eski forvet, hücum gücünü geri çekip derin savunma hattına geçme kararına tam bir şaşkınlık duyduğunu ifade etti; bu karar, sonuçta Lionel Messi ve arkadaşlarının baskıyı artırmasına yol açtı.

"The Rest is Football" podcast'inde konuşan Lineker, öfkesini şöyle dile getirdi: "Bir gol öne geçtik, sonra geriye çekildik. Yaptığı oyuncu değişiklikleri, bu geri çekilmeyi daha da derinleştirdi. Defans beşliye dönüştü ve 'düşük blok oynayacağız' diyorsunuz, üstelik buna karşı iyi bir takıma karşı. Bana hiç mantıklı gelmedi.

"Dürüst olmak gerekirse, taktiksel açıdan şaşırtıcıydı. Negatif bir hamleydi. Hepimiz orada oturup aynı maçı izlerken aynı şeyi söylüyorduk.

"Bir taktiğiniz varken, gelmiş geçmiş en iyi futbolcuya karşı oynadığınızı düşününce bunu kesinlikle akıl almaz buldum. Ona [Messi’ye] sıkı markaj yapın. O ise topu birbiri ardına ceza sahasına gönderdi."