Yetenekli kanat oyuncusu, uluslararası kariyerini tamamen ülkesine adamak için herhangi bir rakip federasyona kapıyı kapatmakta kararlı. Campbell, salı günü Bulinews ve seçili basın kuruluşlarına konuşurken şöyle dedi: "ABD'ye geçme kararımı zaten verdim. Bunun birçok farklı nedeni vardı ama geleceğim ABD ile. Bunu söyledikten sonra, hiçbir ikinci düşüncem ya da benzeri bir şey yok. Bu, benim için kesinleşmiş bir konu."

2024'te İzlanda'dan ABD'ye geçme kararını değerlendiren Campbell, şunları ekledi: "Bu kesinlikle doğru adımdı ve değişikliği yaptığım günden bu yana bundan inanılmaz derecede mutluyum. Federasyonun etrafındaki destek ve atmosfer harikaydı.

"Birlikte çalıştığım antrenörler, çalışma onuruna eriştiğim insanlar harikaydı. Federasyondan hissettiğim desteğin ve ayrıca güvenin de harika olduğunu düşünüyorum. ABD'de büyüdüm, bu yüzden ülkemi temsil etmek elbette bir onur.

"İzlanda'dan ABD'ye geçme adımını attığım için çok mutluyum. Herhangi bir ikinci düşüncem olmayacak ya da farklı şeyler hakkında konuşmayacağım, çünkü istediğim şey bu. Ülkem için oynamak istiyorum."