Jan Huebner
Çeviri:
'Kesin karar' - USMNT'nin gelecek vadeden oyuncusu Cole Campbell, Mauricio Pochettino'dan davet beklerken İzlanda'yı seçme ihtimalini reddetti
Campbell, ABD'ye bağlılık sözü verdi
Genç forvet, İzlandalı annesi ve Amerikalı babası sayesinde her iki ülke adına da oynama hakkına sahip. İlk olarak 17 yaş altı seviyesinde İzlanda'yı temsil eden oyuncu, temmuz ayında Borussia Dortmund'dan yeni yükselen Elversberg'e 6 milyon avro (£5 milyon/$7 milyon) karşılığında transferini tamamlamadan önce milli takım tercihini Amerika Birleşik Devletleri'nin alt yaş yapılanmasına çevirdi. A milli düzeydeki ilk maçını henüz beklediği için teknik olarak yeniden tercih değiştirme hakkı bulunsa da genç yetenek, kararının geri dönülmez olduğunu vurguluyor.
- Jan Huebner
Çifte vatandaş oyuncu tutumunu doğruladı
Yetenekli kanat oyuncusu, uluslararası kariyerini tamamen ülkesine adamak için herhangi bir rakip federasyona kapıyı kapatmakta kararlı. Campbell, salı günü Bulinews ve seçili basın kuruluşlarına konuşurken şöyle dedi: "ABD'ye geçme kararımı zaten verdim. Bunun birçok farklı nedeni vardı ama geleceğim ABD ile. Bunu söyledikten sonra, hiçbir ikinci düşüncem ya da benzeri bir şey yok. Bu, benim için kesinleşmiş bir konu."
2024'te İzlanda'dan ABD'ye geçme kararını değerlendiren Campbell, şunları ekledi: "Bu kesinlikle doğru adımdı ve değişikliği yaptığım günden bu yana bundan inanılmaz derecede mutluyum. Federasyonun etrafındaki destek ve atmosfer harikaydı.
"Birlikte çalıştığım antrenörler, çalışma onuruna eriştiğim insanlar harikaydı. Federasyondan hissettiğim desteğin ve ayrıca güvenin de harika olduğunu düşünüyorum. ABD'de büyüdüm, bu yüzden ülkemi temsil etmek elbette bir onur.
"İzlanda'dan ABD'ye geçme adımını attığım için çok mutluyum. Herhangi bir ikinci düşüncem olmayacak ya da farklı şeyler hakkında konuşmayacağım, çünkü istediğim şey bu. Ülkem için oynamak istiyorum."
Kanat oyuncusu A takıma yükselmeyi hedefliyor
Şimdi tüm gözler, Peru, Şili, Kanada ve Meksika ile oynanacak yaklaşan hazırlık maçları öncesinde Pochettino'nun perşembe günü açıklayacağı kadroda. Son iki yıldır teknik ekiple iletişimini sürdürmesinin ardından ilk kez davet alma şansını değerlendiren oyuncu, şöyle dedi: "Umarım. Ne olacağını göreceğiz. Ben sadece elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya odaklanıyorum ve umarım yakında ilk kez davet alırım diye dua ediyorum.
"Ülkemi temsil etmek benim için gerçekleşen bir rüya olurdu. Umarım davet alırım. Evet, son iki yıldır iletişim halindeyiz. İlk temas Dortmund'dayken olmuştu ve zaman zaman iletişimimiz sürdü. Şimdi ne olacağını göreceğiz."
- Jan Huebner
Elversberg'i Bundesliga sınavı bekliyor
Bu sezon Bundesliga'da çıktığı dört maçta bir gol atan hücum oyuncusu, kulübünü puan tablosunun üst sıralarında tutmak için etkileyici yurt içi formunu sürdürmekte kararlı. Vincent Wagner'in ekibi, bir başka kritik puan serisini toplamak için pazar günü Schalke 04 deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak. Hafta sonunda sergilenecek güçlü bir performans, yaklaşan milli ara öncesinde milli takım seçicilerinin dikkatini çekmek için ideal bir zemin oluşturacaktır.
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