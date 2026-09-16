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imago-sport-1083210126.jpgJan Huebner
Adhe Makayasa

Çeviri:

'Kesin karar' - USMNT'nin gelecek vadeden oyuncusu Cole Campbell, Mauricio Pochettino'dan davet beklerken İzlanda'yı seçme ihtimalini reddetti

C. Campbell
Elversberg
Bundesliga
ABD
İzlanda

SV Elversberg'in genç yıldızı Cole Campbell, İzlanda yerine ABD'yi temsil etme kararının kesin olduğunu vurgulayarak ABD'ye bağlılığını yineledi. Bundesliga kariyerine verimli bir başlangıç yapan 20 yaşındaki forvet, şimdi Mauricio Pochettino'dan alacağı ilk A milli takım davetini heyecanla bekliyor.

  • Campbell, ABD'ye bağlılık sözü verdi

    Genç forvet, İzlandalı annesi ve Amerikalı babası sayesinde her iki ülke adına da oynama hakkına sahip. İlk olarak 17 yaş altı seviyesinde İzlanda'yı temsil eden oyuncu, temmuz ayında Borussia Dortmund'dan yeni yükselen Elversberg'e 6 milyon avro (£5 milyon/$7 milyon) karşılığında transferini tamamlamadan önce milli takım tercihini Amerika Birleşik Devletleri'nin alt yaş yapılanmasına çevirdi. A milli düzeydeki ilk maçını henüz beklediği için teknik olarak yeniden tercih değiştirme hakkı bulunsa da genç yetenek, kararının geri dönülmez olduğunu vurguluyor.

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  • imago-sport-1083317284.jpgJan Huebner

    Çifte vatandaş oyuncu tutumunu doğruladı

    Yetenekli kanat oyuncusu, uluslararası kariyerini tamamen ülkesine adamak için herhangi bir rakip federasyona kapıyı kapatmakta kararlı. Campbell, salı günü Bulinews ve seçili basın kuruluşlarına konuşurken şöyle dedi: "ABD'ye geçme kararımı zaten verdim. Bunun birçok farklı nedeni vardı ama geleceğim ABD ile. Bunu söyledikten sonra, hiçbir ikinci düşüncem ya da benzeri bir şey yok. Bu, benim için kesinleşmiş bir konu."

    2024'te İzlanda'dan ABD'ye geçme kararını değerlendiren Campbell, şunları ekledi: "Bu kesinlikle doğru adımdı ve değişikliği yaptığım günden bu yana bundan inanılmaz derecede mutluyum. Federasyonun etrafındaki destek ve atmosfer harikaydı.

    "Birlikte çalıştığım antrenörler, çalışma onuruna eriştiğim insanlar harikaydı. Federasyondan hissettiğim desteğin ve ayrıca güvenin de harika olduğunu düşünüyorum. ABD'de büyüdüm, bu yüzden ülkemi temsil etmek elbette bir onur.

    "İzlanda'dan ABD'ye geçme adımını attığım için çok mutluyum. Herhangi bir ikinci düşüncem olmayacak ya da farklı şeyler hakkında konuşmayacağım, çünkü istediğim şey bu. Ülkem için oynamak istiyorum."

  • Kanat oyuncusu A takıma yükselmeyi hedefliyor

    Şimdi tüm gözler, Peru, Şili, Kanada ve Meksika ile oynanacak yaklaşan hazırlık maçları öncesinde Pochettino'nun perşembe günü açıklayacağı kadroda. Son iki yıldır teknik ekiple iletişimini sürdürmesinin ardından ilk kez davet alma şansını değerlendiren oyuncu, şöyle dedi: "Umarım. Ne olacağını göreceğiz. Ben sadece elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya odaklanıyorum ve umarım yakında ilk kez davet alırım diye dua ediyorum.

    "Ülkemi temsil etmek benim için gerçekleşen bir rüya olurdu. Umarım davet alırım. Evet, son iki yıldır iletişim halindeyiz. İlk temas Dortmund'dayken olmuştu ve zaman zaman iletişimimiz sürdü. Şimdi ne olacağını göreceğiz."

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  • imago-sport-1083250837.jpgJan Huebner

    Elversberg'i Bundesliga sınavı bekliyor

    Bu sezon Bundesliga'da çıktığı dört maçta bir gol atan hücum oyuncusu, kulübünü puan tablosunun üst sıralarında tutmak için etkileyici yurt içi formunu sürdürmekte kararlı. Vincent Wagner'in ekibi, bir başka kritik puan serisini toplamak için pazar günü Schalke 04 deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak. Hafta sonunda sergilenecek güçlü bir performans, yaklaşan milli ara öncesinde milli takım seçicilerinin dikkatini çekmek için ideal bir zemin oluşturacaktır.