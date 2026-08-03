The Sun'a göre Fenerbahçe, bu yaz Rashford'u İstanbul'a getirmek için "kesenin ağzını açmaya" hazır. Haberde, Türk devinin transfer döneminin en çarpıcı hamlelerinden birine imza atmak isterken 28 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle şimdiden temasa geçtiği öne sürüldü. Yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın, kulübün yönetimi tarafından önemli ölçüde desteklenmesi bekleniyor; hedef ise Galatasaray'ın Süper Lig'deki son dönemdeki üstünlüğüne son vermek.

Rashford'un, Türk ekibinin hazırladığı kısa listedeki üç ana hedeften biri olduğu belirtiliyor. Bu listede Crystal Palace kanat oyuncusu Ismaila Sarr ve AC Milan yıldızı Rafael Leao da yer alıyor. Leao da Türkiye'ye transferle anılırken, Rashford için yürütülen girişim önemli bir niyet beyanı niteliği taşıyor.







