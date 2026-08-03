Getty
Çeviri:
Keseyi ağzına kadar açmaya hazır! Man Utd yıldızı Marcus Rashford, Barcelona'daki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin radarında
Fenerbahçe, Rashford için dev bütçeli bir hamleye hazırlanıyor
The Sun'a göre Fenerbahçe, bu yaz Rashford'u İstanbul'a getirmek için "kesenin ağzını açmaya" hazır. Haberde, Türk devinin transfer döneminin en çarpıcı hamlelerinden birine imza atmak isterken 28 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle şimdiden temasa geçtiği öne sürüldü. Yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın, kulübün yönetimi tarafından önemli ölçüde desteklenmesi bekleniyor; hedef ise Galatasaray'ın Süper Lig'deki son dönemdeki üstünlüğüne son vermek.
Rashford'un, Türk ekibinin hazırladığı kısa listedeki üç ana hedeften biri olduğu belirtiliyor. Bu listede Crystal Palace kanat oyuncusu Ismaila Sarr ve AC Milan yıldızı Rafael Leao da yer alıyor. Leao da Türkiye'ye transferle anılırken, Rashford için yürütülen girişim önemli bir niyet beyanı niteliği taşıyor.
- Getty Images Sport
Flick, Barcelona'nın Rashford'u özleyeceğini kabul etti
Türkiye'den gelen ilgi, Barcelona'nın Rashford'un Camp Nou'daki kalışını kalıcı hâle getirmeme kararı almasının hemen ardından ortaya çıktı. 14 gol ve 14 asistle başarılı bir sezon geçirmesine rağmen, Katalan devi satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti.
Sezon öncesi bir karşılaşmanın ardından konuşan Barça teknik direktörü Hansi Flick, durumla ilgili üzüntüsünü dile getirdi ve şöyle dedi: "Kiralık olan oyuncularla ne olacağını bilemezsiniz, bizim durumumuz bu açıdan kolay değil. Ama onunla çalışmaktan gerçekten çok memnundum; o harika bir oyuncu ve harika bir insan. Bence takım da onu özlüyor, ben de özleyeceğim ama hayat bu, kabul etmemiz gereken şey de bu."
Camp Nou'ya duygusal veda
Rashford, Avrupa'nın en tarihi kulüplerinden birinde oynama fırsatı için minnettarlığını göstermeden İspanya'dan ayrılmadı. Hücum oyuncusu, en iyi formunu yeniden bulduğu bir sezonun ardından Barcelona taraftarlarına içten bir mesaj paylaştı.
Sosyal medyada yayımlanan açıklamasında Rashford şunları yazdı: "Buradaki zamanımı bu kadar olumlu ve unutulmaz bir deneyim hâline getiren kulüpteki herkese çok minnettarım. Her anın keyfini çıkardım ve yanımda birçok özel anı götüreceğim. Kulübe ve tüm taraftarlarına yeni sezonda bol şans ve başarı diliyorum. Yaşasın Barça."
- Getty Images Sport
Manchester United'ın geleceği belirsizliğini koruyor
Şu anki durumda Rashford'un, 22 Ağustos'ta Hull City karşısında yeni Premier League sezonunu açacak Manchester United kadrosunun bir parçası olması bekleniyor. Ancak Fenerbahçe'nin devrede olması ve kulübün bir yerel rakibe satış yapmaktan kaçınmak istediğinin bildiriliyor olması nedeniyle, yurt dışına bir transfer hâlâ güçlü bir ihtimal.
£40 milyonluk serbest kalma maddesinin sona ermesi, United'a görüşmelerde daha fazla koz veriyor, ancak Fenerbahçe'nin büyük harcama yapmaya istekli olması Premier League kulübünün kararlılığını sınayabilir. Rashford'un temsilcileri şimdi İstanbul'dan gelen ciddi ilgiyle ilgileniyor ve oyuncunun kendisi de Kartal yönetiminde yeni bir meydan okumaya sıcak bakabilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun