Kerosh'un yardımcısı Koora'ya verdiği röportajda: Gana'nın kalecileri dünyanın en iyileri... ve Harry Kane'i durdurmanın 5 anahtarı

Takımımız İngiltere ve Hırvatistan karşısında kalesini gole kapatabilir

Gana karşısında sıfırdan başlamıyoruz... Dünya Kupası çeyrek finallerine ulaşabiliriz

Kerosh ile 7 kez çalışmak benim için bir onurdu ve gelişmeme yardımcı oldu

Cristiano Ronaldo eşsiz bir karışıma sahip... O olağanüstü bir profesyonel

Buffon, 21. yüzyılın en iyisi... Modern futbol, kalecileri daha fazla ortaya çıkarıyor

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç hafta kala, Gana milli takımı, Portekizli Carlos Queiroz'un liderliğindeki yeni teknik kadrosuyla, İngiltere, Hırvatistan ve Panama'nın yer aldığı turnuvanın en zor gruplarından birine hazırlanmak için zamanla yarışıyor. Yanında ise dünya futbolunun en deneyimli kaleci antrenörlerinden biri olan Portekizli-Amerikalı Dan Gaspar yer alıyor.

70 yaşındaki Gaspar, 30 yılı aşkın bir antrenörlük kariyerine sahip. Bu süre zarfında farklı ülkelerde çalıştı ve Queiroz'un yanı sıra Portekiz, İran ve Güney Afrika gibi büyük milli takımları çalıştırdı. Ayrıca Porto ve Benfica gibi dev kulüplerde de önemli görevlerde bulundu. Şimdi, 2010 Dünya Kupası'nda Portekiz ve 2014 Dünya Kupası'nda İran ile katıldığı iki turnuvanın ardından, kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor.

"Koora" ile yaptığı röportajda Gaspar, kendisini profesyonel rehberi ve yakın arkadaşı olarak tanımladığı Queiroz ile yedinci kez çalışacağı deneyiminden bahsetti ve aralarındaki uzun süreli ilişkinin sırlarını paylaştı.

Deneyimli kaleci antrenörü, Gana'nın Dünya Kupası'nda ileriye gidebileceğine büyük güven duyduğunu da ifade ederek, kalecileri Lawrence Zigi, Joseph Anang ve Benjamin Asare'nin İngiltere ve Hırvatistan gibi büyük takımlar karşısında bile kalesini gole kapatacak potansiyele sahip olduğunu vurguladı ve onları "dünyanın en iyileri" olarak nitelendirdi.

Gaspar ayrıca, Harry Kane gibi forvetlere karşı kalecileri hazırlama konusundaki kendine özgü yönteminden de bahsetti. Ayrıca, disiplini ve gelişmeye olan tutkusu sayesinde "olağanüstü bir profesyonel" olarak nitelendirdiği Cristiano Ronaldo ile olan deneyiminden, kaleci pozisyonunun gelişimine dair görüşlerinden ve 21. yüzyılın en iyi kalecisi olarak efsane Gianluigi Buffon'u seçmesinden bahsetti. Röportajın metni şöyle: