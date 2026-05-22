Kerosh'un yardımcısı Koora'ya verdiği röportajda: Gana'nın kalecileri dünyanın en iyileri... ve Harry Kane'i durdurmanın 5 anahtarı

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç hafta kala, Gana milli takımı, Portekizli Carlos Queiroz'un liderliğindeki yeni teknik kadrosuyla, İngiltere, Hırvatistan ve Panama'nın yer aldığı turnuvanın en zor gruplarından birine hazırlanmak için zamanla yarışıyor. Yanında ise dünya futbolunun en deneyimli kaleci antrenörlerinden biri olan Portekizli-Amerikalı Dan Gaspar yer alıyor.

70 yaşındaki Gaspar, 30 yılı aşkın bir antrenörlük kariyerine sahip. Bu süre zarfında farklı ülkelerde çalıştı ve Queiroz'un yanı sıra Portekiz, İran ve Güney Afrika gibi büyük milli takımları çalıştırdı. Ayrıca Porto ve Benfica gibi dev kulüplerde de önemli görevlerde bulundu. Şimdi, 2010 Dünya Kupası'nda Portekiz ve 2014 Dünya Kupası'nda İran ile katıldığı iki turnuvanın ardından, kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor.

"Koora" ile yaptığı röportajda Gaspar, kendisini profesyonel rehberi ve yakın arkadaşı olarak tanımladığı Queiroz ile yedinci kez çalışacağı deneyiminden bahsetti ve aralarındaki uzun süreli ilişkinin sırlarını paylaştı.

Deneyimli kaleci antrenörü, Gana'nın Dünya Kupası'nda ileriye gidebileceğine büyük güven duyduğunu da ifade ederek, kalecileri Lawrence Zigi, Joseph Anang ve Benjamin Asare'nin İngiltere ve Hırvatistan gibi büyük takımlar karşısında bile kalesini gole kapatacak potansiyele sahip olduğunu vurguladı ve onları "dünyanın en iyileri" olarak nitelendirdi.

Gaspar ayrıca, Harry Kane gibi forvetlere karşı kalecileri hazırlama konusundaki kendine özgü yönteminden de bahsetti. Ayrıca, disiplini ve gelişmeye olan tutkusu sayesinde "olağanüstü bir profesyonel" olarak nitelendirdiği Cristiano Ronaldo ile olan deneyiminden, kaleci pozisyonunun gelişimine dair görüşlerinden ve 21. yüzyılın en iyi kalecisi olarak efsane Gianluigi Buffon'u seçmesinden bahsetti. Röportajın metni şöyle:

    Gana Milli Takımı'nın teknik kadrosuna katıldığınız için tebrikler. Bu, Kiroş ile yedinci kez birlikte çalışmanız olacak. Aranızdaki bu uzun süreli ilişkinin sırrı nedir?

    Teknik direktör Kerosh benim için hem bir profesyonel rehber hem de çok değerli bir dosttu. Onunla birlikte çalışmak, bana 6 kıtadan seçkin oyuncular ve teknik direktörlerin bulunduğu dünya çapında futbol ortamlarında öğrenme fırsatı verdi. Bu nedenle ona her zaman minnettar olacağım.

    İlişkimizin temeli güven, dürüstlük, sadakat ve mükemmelliğe ulaşma konusundaki ortak tutkumuz üzerine kuruludur. Carlos her zaman en üst düzeyde profesyonellik, titizlik, disiplin ve bağlılık bekler. Yıllar boyunca birlikte Dünya Kupaları, zaferler, baskılar, zorluklar ve zor anlar yaşadık. Bu tür ortamlar son derece güçlü bağlar kurar.

    Taktik ve antrenman yöntemlerinin ötesinde, futbolun öncelikle insanlarla ilgili olduğuna dair inancı da paylaşıyoruz. Futbol, zihniyet, dayanıklılık, birlik ve karakterin inşasıyla ilgilidir. Teknik direktör Keros bana güvendi, beni zorladı ve gelişmeme yardımcı oldu. Şimdi bu bilgi ve deneyimi yeni nesle aktarma sorumluluğunu hissediyorum. Carlos Queiroz ile çalışmak benim için her zaman bir onurdur.

  • 2026 Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce görevi devraldınız. Bu zorlu görevi üstlenmek sizi endişelendiriyor mu?

    Elit düzeydeki futbolda zaman her zaman düşmandır. Ancak deneyim, her dakikadan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını öğretir. Sıfırdan başlamıyoruz. Gana’da yetenek, fiziksel kapasite, gurur ve futbola karşı muazzam bir tutku var.

    Sorumluluğumuz, netlik, organizasyon, disiplin ve inancı hızla oluşturmaktır. Baskı, en üst seviyede çalışmanın bir parçasıdır. Rahatlık arıyorsanız, profesyonel futbolda çalışmamalısınız.

  • Gana'nın en büyük başarısı, 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesiydi. Sence mevcut nesil bu başarıyı tekrarlayabilir mi?

    Elbette. Tarih maçları kazanmaz, ancak insanlara ilham verebilir. Gana her zaman cesur, güçlü ve yetenekli futbolcular yetiştirmiştir.

    Modern futbol, organizasyon, zihniyet, taktiksel disiplin ve takım ruhuna dayanır. Oyuncular projeye tam olarak bağlı kalır ve birbirleri için fedakarlık yaparsa, her şey mümkündür. Dünya Kupası şampiyonlukları sadece yetenekle kazanılmaz, bütünlüklü takımlar tarafından kazanılır. Felsefemiz basit: Takım her zaman bireyden üstündür.

  • İngiltere ve Hırvatistan karşısında kalesini gole kapatabilecek bir kaleciniz var mı?

    Evet, buna sahibiz. Ancak kaleyi temiz tutmak asla sadece kalecinin sorumluluğu değildir. Defansif organizasyon, tüm takımın zihniyetinden ve disiplininden başlar.

    Dünya Kupası'nda bir kalecinin cesarete, duygularını kontrol edebilme yeteneğine, liderliğe, iletişim becerisine ve baskı altında kritik kararlar alabilme yeteneğine sahip olması gerekir. Kalecilerimize büyük güven duyuyoruz. Kalesini temiz tutmak bir takım işidir.

    Bir kaleciyi Harry Kane gibi bir forvetle karşılaşmaya nasıl hazırlarsınız?

    Harry Kane gibi bir forvetle karşı karşıya gelmek sadece teknik bir mesele değil, aynı zamanda psikolojik ve taktiksel bir meseledir. Büyük forvetler kalecileri inceler, bu yüzden kaleciler de forvetleri daha derinlemesine incelemelidir.

    Hareket kalıplarını, şut açılarını, vücut pozisyonunu, penaltı vuruşlarını ve ceza sahası içindeki karar verme sürecini analiz ediyoruz.

    Ancak en önemli özellik duygusal istikrardır. Dünya çapındaki forvetler karşısında, bir saniyelik tereddüt ölümcül olabilir. Kaleci, kaosun ortasında sakin kalmalı ve işler kızıştığında soğukkanlılığını korumalıdır.

  • 2026 Dünya Kupası'nda hangi oyuncuyla karşılaşmak istemezsin?

    Dünya Kupası'nda kolay rakip yoktur. En tehlikeli oyuncular, zeka, hareketlilik, soğukkanlılık ve ölümcül etkinliği bir araya getirenlerdir. Ancak benim odak noktam, belirli bir oyuncudan korkmaktan çok, her zaman kendi hazırlıklarımızdır.

    Kişisel olarak, bu senin üçüncü Dünya Kupası katılımın olacak. Portekiz ve İran'daki önceki iki deneyimine kıyasla ne gibi farklılıklar olacak?

    Her Dünya Kupası'nın kendine özgü bir ruhu vardır. Portekiz'de muazzam bir baskı ve beklenti vardı. İran'da ise büyük bir mücadele ruhu, coşku ve ulusal gurur vardı. Gana ise tutku, enerji, inanç ile Afrika futbolunun büyüsü ve ruhunu bir araya getirdiği için benzersiz bir deneyim gibi görünüyor.

    Kişisel olarak, deneyim sizi değiştirir. Gençken, olayın kendisine çok odaklanırsınız. Olgunlaştıkça, insani yönü daha derinlemesine anlamaya başlarsınız; fedakarlıklar, duygular, sorumluluk ve milyonlarca insanı temsil etmenin ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu.

  • İran milli takımında 6 yıl geçirdim. Takım, turnuvaya katılım konusundaki tartışmalardan etkileniyor mu?

    İran halkına büyük bir saygı ve sevgi besliyorum. Futbol onlar için çok şey ifade ediyor ve orada geçirdiğim yıllar boyunca oyuncular her zaman ülkelerini gururla ve büyük bir yürekle temsil ettiler.

    Siyasi tartışmalar, futbolun insani yönünden ayrıdır. Her zaman futbolun, insanları birleştiren ve zor zamanlarda onlara neşe veren bir araç olmasını umuyorum.

  • Amerikalı bir antrenör olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu turnuvanın tarihi bir edisyonuna ev sahipliği yapabileceğini düşünüyor musunuz?

    Hiç şüphesiz. Organizasyon ve futbolla ilgili işler açısından ABD, dünyanın en iyilerinden biridir. Ancak ne yazık ki, kupalar futbol işlerinin yönetim kalitesine göre verilmiyor.

    Kuzey Amerika, dünya standartlarında bir altyapıya, stadyumlara, ulaşım araçlarına ve muhteşem tesislere sahiptir. Bu turnuvayı özel kılan şey, Amerika Birleşik Devletleri'nde futbolun kültürel olarak ne kadar büyüdüğüdür. Bu turnuvanın futbola büyük bir miras bırakacağını düşünüyorum.

    Daha önce Portekiz milli takımında Cristiano Ronaldo ile birlikte çalışmıştınız... Onun hakkında ne söyleyebilirsiniz?

    Cristiano Ronaldo'nun büyüklüğü sadece yeteneğinde değil, disiplininde ve kendini geliştirme konusundaki takıntısında yatıyor. İnsanlar golleri ve şampiyonlukları görüyor, ancak günlük profesyonelliği, iyileşme rutinlerini, rekabetçi ruhunu ve en ince ayrıntılara gösterdiği özeni görmüyor.

    Büyük oyuncuları ayıran şey, sadece önemli günlerdeki motivasyon değil, her gün dünya standartlarını korumaktır. Cristiano her gün bedeni, zihni ve kalbi ile işe gelir. Bu karışım nadir ve benzersizdir. O, olağanüstü bir insan ve profesyoneldir. O, mükemmel bir savaşçıdır.

  • Vitor Baia ve Rui Patrício gibi efsanevi kalecileri çalıştırdım... Birlikte çalıştığım en iyi kaleci kimdi?

    Bu çok zor bir soru, çünkü her dönem ve her kaleci farklıdır. Vitor Baia olağanüstü bir karizmaya, liderlik özelliklerine ve kazanma zihniyetine sahipti. Roy Patrício ise baskı altında muazzam bir sakinlik ve büyük bir soğukkanlılık sergiliyordu.

    Dünyanın dört bir yanından birçok olağanüstü kaleciyle çalışma şansına sahip oldum ve her birinin kendine özgü nitelikleri vardı. Ancak benim felsefem her zaman basittir: Bugün antrenman yaptığım kaleci, dünyanın en iyisidir. Onların kendilerine inanmalarını istiyorum. Şu anda tüm dikkatim Gana kalecilerine odaklanmış durumda. Benim için onlar dünyanın en iyileri.

  • Kaleci pozisyonunda teknik açıdan bir gerileme olduğunu düşünüyor musunuz?

    Buna gerileme demem. Bence bu pozisyon muazzam bir gelişme gösterdi. Günümüzün kalecisi şutları kurtarabilmeli, oyun kurucu olmalı, atletik olmalı, karar verebilmeli ve büyük baskı altında ayaklarıyla da oynayabilmelidir.

    Gereksinimler eskisine göre çok daha fazla arttı. Modern futbol kalecileri daha fazla ortaya çıkarıyor, çünkü birçok takım oyunu arkadan kuruyor ve savunma düzenleri de değişti. Bu pozisyon daha kapsamlı ve karmaşık hale geldi.

  • 2026 Dünya Kupası'nda Altın Eldiven ödülünü kimin kazanacağını tahmin ediyorsunuz?

    Altın Eldiven ödülü genellikle takımı turnuvada ilerleyen aşamalara ulaşan bir kaleciye verilir. Tek bir olağanüstü turnuva, herhangi bir kaleci için her şeyi değiştirebilir.

    Günümüz dünya futbolunda birçok harika kaleci var, ancak Dünya Kupası öncesinde ödülleri tahmin etmek risklidir. Futbol her zaman bizi şaşırtır.

    30 yılı aşkın bir deneyimin ardından, 21. yüzyılın en iyi kalecisi kimdir sence?

    Benim için Gianluigi Buffon tam bir paket: istikrar, liderlik, zihniyet, teknik kalite, kararlılık ve baskı altında performans.

    Ancak Lev Yashin, Gordon Banks, Dino Zoff, Peter Schmeichel, Oliver Kahn, Manuel Neuer, Alisson Becker, Ederson ve diğerleri gibi, bu pozisyonu kendi tarzlarıyla değiştiren farklı nesillerden kalecilere de büyük saygı duyuyorum. Hepsi kalecilik sanatının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

  • Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

    Futbol, dil, kültür, din ve siyasetin ötesinde insanları birleştirdiği için güçlüdür. Dünya Kupası turnuvaları, sonsuza dek kalacak anılar yaratır.

    Benim için antrenörlük sadece maçları kazanmakla ilgili değildir, her ne kadar bu sorumluluk çok önemli olsa da. Aynı zamanda oyuncuların profesyonel ve kişisel olarak gelişmelerine yardımcı olmakla da ilgilidir. Her gün öğrenmek, gelişmek ve kendinden daha büyük bir şeyi temsil etmek için bir fırsattır.