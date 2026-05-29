Salzburg'un Alajbegovic hakkında hazırladığı çevrimiçi profil, her ne kadar oldukça abartılı ifadeler içerse de, onun potansiyeli hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor: "Bu olağanüstü yetenek, yaratıcılığı, hızı, son derece gelişmiş tekniği ve takım için her şeyini ortaya koyma azmiyle hayranlık uyandırıyor."

Ancak onu tam performansıyla izlediğinizde, buna itiraz etmek zor. Başını öne eğip savunmacılara doğru hücum eden bir kanat oyuncusu olan Alajbegovic, modern bir elit kanat oyuncusundan beklenen tüm hüner ve hıza sahip olmasının yanı sıra, onu diğerlerinden ayıran bir özelliğe de sahip.

Alajbegovic her iki ayağını da kullanabiliyor, yani sol kanattan içeriye kesip ya çok sevdiği sert bir şut çekebiliyor ya da takım arkadaşlarından birine gol fırsatı yaratabiliyor; Grazer ve Basel'e attığı goller bunun en iyi örnekleri. Bu iki ayağını da kullanabilmesi, her iki kanatta ya da 10 numara pozisyonunda oynayabilecek kadar çok yönlü olduğu anlamına da geliyor.

Alajbegovic şimdiden 1,85 m boyunda, bu da onu fiziksel olarak etkileyici bir hücum gücü haline getiriyor ve bu, ileride kendi lehine kullanabileceği bir özellik.

Bu genç oyuncunun başarılı olmak için gerekli zihniyete ve özgüvene sahip olduğu da açık. Kısa süre önce FACE TV'ye verdiği röportajda şöyle dedi: "Saha içindeyken kimseden korkmuyorum! Kendime çok güveniyorum ve ister üst düzey ister alt düzey bir takıma karşı oynuyor olayım, aynı şekilde oynuyorum."