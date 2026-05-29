Alajbegovic’in bu sezonki performansları, Avrupa’nın bazı dev kulüplerinin dikkatini çekmiş olabilir; zira ülkesinde Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter ve Roma gibi takımlarla adı anılıyor. Ancak kısa vadeli geleceği (en azından şimdilik) çoktan belli.
Kanat oyuncusunu ilk takımda henüz ilk maçına çıkmadan Salzburg'a sattıktan sekiz ay sonra, Leverkusen, Transfermarkt'a göre 22 milyon avro (19 milyon sterlin/22,5 milyon dolar) olan piyasa değerinin çok altında olan 8 milyon avroluk geri alım opsiyonunu kullanarak oyuncuyla beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu da, kulübün oyuncuyu hemen başka bir takıma transfer etme niyetinde olmadığını gösteriyor.
Anlaşma Mart ayında onaylanmıştı ve Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes, oyuncunun "Salzburg'da kendisine yöneltilen yüksek beklentileri sadece karşılamakla kalmayıp, çok kısa bir sürede bunları aştığını" söylemişti.
Transferle ilgili olarak Alajbegovic şunları söyledi: "Benim için bu, bir üst seviyeye çıkmak anlamına geliyor. Kulübü tanıyorum ve Leverkusen'in standartları çok yüksek. Avrupa'nın en iyi 16 kulübünden biri ve Bundesliga'da her zaman zirvede mücadele ediyorlar. Birçok genç oyuncu burada başarıya ulaştı. Benim de hedefim bu."
Ancak Leverkusen'in, Alajbegovic geri döner dönmez onu satma ihtimali hala var. Oyuncunun babası ve menajeri, geçtiğimiz günlerde Bild'e verdiği demeçte, oğluna "birçok kulübün ilgi gösterdiğini" belirterek, "Bayer Leverkusen ile bu yolu izlemeyi bilinçli olarak seçtik. Kulüp ve yetkililerle ilişkilerimiz mükemmel" diye ekledi.
Ancak BayArena'nın Alajbegovic için son durak olmayacağı açık. Genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde FACE TV'ye verdiği röportajda yüksek kariyer hedefleri hakkında şunları söyledi: "Henüz büyük bir yıldız değilim! Bunun için zaman gelecek! Bir yıldız olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım, bu doğru. [Real] Madrid'de oynamak isterim. Çocukken, Real'de oynamak için elimden gelenin en iyisini yapmayı hayal ederdim. Barcelona olursa, bununla da bir sorunum yok."