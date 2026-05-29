Goal.com
CanlıBiletler
Kerim Alajbegovic NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Kerim Alajbegovic: Real Madrid'de oynamayı hayal eden, Bosna'dan Bayer Leverkusen'e transfer olacak genç yetenek

NXGN
Bosna Hersek
K. Alajbegovic
Dünya Kupası
Bayer Leverkusen
Bundesliga
Salzburg
Bundesliga
FEATURES

40 yaşındaki Edin Dzeko kariyerinin son dönemlerine yaklaşırken, Bosna futbolu onu ileriye taşıyacak yeni bir potansiyel süperstara kavuştu. Kerim Alajbegovic, bu saygıdeğer forvetin 19 yıl önce milli takımdaki ilk maçına çıktığı sırada henüz doğmamıştı bile; ancak bu ikili, bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda ülkelerinin umutlarını omuzlarında taşıyacak.

Bayer Leverkusen altyapısından yetişen 18 yaşındaki Alajbegovic, Alman Bundesliga'dan Avusturya ligine geçtikten sonra yıldızı hızla parladı. BayArena'da A takımda ilk maçına bile çıkmadan geçen yaz Red Bull Salzburg'a transfer olmuştu; ancak eski kulübünü sözleşmesindeki geri alım opsiyonunu kullanmaya ikna edecek kadar başarılı bir performans sergiledi.

Ancak bu, en üst seviyede parlak bir kariyer yapma potansiyeline sahip olan oyuncunun son büyük hamlesi olmayacak; birçok Avrupa kulübünün ilgisini çeken Alajbegovic'i Leverkusen'in hemen satmaya çalışması da ihtimal dışı değil ve oyuncu da Real Madrid'de oynamayı hayal ettiğini itiraf etti.

Bosna futbolunun en yeni süperstarı hakkında bilmeniz gereken her şey burada...

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - B Juniors German Championship FinalGetty Images Sport

    Her şeyin başladığı yer

    Bosna Hersek milli takımının gelecek vaat eden bir oyuncusu olmasına rağmen, Alajbegovic aslında Bosnalı bir ailenin çocuğu olarak Almanya’nın Köln kentinde dünyaya geldi. Babası ve menajeri olan Semin de bir futbolcuydu ve kariyerinin tamamını Almanya’nın alt liglerinde geçirdi.

    Kerim, futbol yolculuğuna çok küçük yaşlarda başladı ve 2013 yılında memleketinin kulübü FC Köln'ün akademisine katıldı. Orada sekiz yıl boyunca kendini geliştirdikten sonra, kariyerini belirleyen erken bir transferle yerel rakipleri Leverkusen'e transfer oldu.

    Werkself, onu potansiyel bir elit yetenek olarak gördü ve Kerim, 2022-23 sezonunda 15 yaşında U17 takımında yıldızlaşmaya başladı. Ertesi sezon, Alajbegovic U19 takımında forma giymeye başladı ve 2024-25 sezonunda bu yaş grubunda 13 maçta 14 gol atarak toplam 28 gol ve asistlik inanılmaz bir performans sergiledi; bu da Salzburg'un ilgisini çekti.

    • Reklam
  • FC Salzburg v FC Basel 1893 - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Büyük fırsat

    Genç takımlardaki başarılarına rağmen, Aljabegovic şaşırtıcı bir şekilde Leverkusen'in A takımında hiçbir zaman forma giymedi; ancak eski teknik direktör Xabi Alonso, takımın başında geçirdiği son sezonunda onu hem Bundesliga hem de Şampiyonlar Ligi maç kadrolarına dahil etmişti.

    Sonuç olarak, Aljabegovic büyük fırsatı yakalamak için başka bir yere yöneldi ve Leverkusen ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladıktan sadece birkaç ay sonra, Temmuz 2025'te sadece 2 milyon avroya RB Leipzig'in de dahil olduğu Red Bull takım grubunun bir parçası olan Salzburg'a katıldı.

    O zamanlar 17 yaşında olan oyuncu, eski kulübünün kendisini bırakma kararından hemen pişman olmasını sağladı. Avusturya Kupası'ndaki ilk resmi maçında gol attıktan sonra, Avusturya Bundesliga'daki ilk maçında Grazer AK'ye karşı bir gol ve bir asistle damgasını vurdu. Penaltı sahasının kenarından nişan aldığı ve kalecinin üzerinden uçan sert ve alçalan bir şutla attığı gol, tam anlamıyla birinci sınıf bir goldu.

  • Nasıl gidiyor?

    Bu olay, Alajbegovic’in yeni ortamında geçirdiği çığır açan sezonun başlangıcı oldu; genç oyuncu giderek daha da güçlenerek, Leverkusen’in onu sattıktan sadece sekiz ay sonra geri satın almasına neden oldu. Oysa Eylül ayında, 18 yaşını doldurduktan kısa bir süre sonra Salzburg ile dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı.

    Die Roten Bullen'de ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline gelen genç kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda 44 maçta toplam 17 gol ve asist kaydetti; bunlara Avrupa Ligi'nde Basel'e karşı attığı muhteşem gol de dahildir.

    Uluslararası düzeyde ise, belki de Almanların elinden kaçırmamak amacıyla, U15'ten U21'e kadar anavatanını temsil ettikten sonra Bosna'nın A milli takımına hızla yükseldi.

    Alajbegovic, elemelerde önemli bir rol oynadıktan sonra Dünya Kupası'nda da ülkesini temsil edecek. Play-off yarı finalinde Galler'e karşı efsanevi forvet Dzeko'ya hayati bir beraberlik golü için asist yaptı, ardından penaltı atışlarında soğukkanlılığını koruyarak çok önemli galibiyet golünü attı ve finalde İtalya'yı deviren büyük sürprizde bu başarıyı tekrarladı.

  • FC Red Bull Salzburg v FC Bayern München - Friendly MatchGetty Images Sport

    En büyük güçlü yanları

    Salzburg'un Alajbegovic hakkında hazırladığı çevrimiçi profil, her ne kadar oldukça abartılı ifadeler içerse de, onun potansiyeli hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor: "Bu olağanüstü yetenek, yaratıcılığı, hızı, son derece gelişmiş tekniği ve takım için her şeyini ortaya koyma azmiyle hayranlık uyandırıyor."

    Ancak onu tam performansıyla izlediğinizde, buna itiraz etmek zor. Başını öne eğip savunmacılara doğru hücum eden bir kanat oyuncusu olan Alajbegovic, modern bir elit kanat oyuncusundan beklenen tüm hüner ve hıza sahip olmasının yanı sıra, onu diğerlerinden ayıran bir özelliğe de sahip.

    Alajbegovic her iki ayağını da kullanabiliyor, yani sol kanattan içeriye kesip ya çok sevdiği sert bir şut çekebiliyor ya da takım arkadaşlarından birine gol fırsatı yaratabiliyor; Grazer ve Basel'e attığı goller bunun en iyi örnekleri. Bu iki ayağını da kullanabilmesi, her iki kanatta ya da 10 numara pozisyonunda oynayabilecek kadar çok yönlü olduğu anlamına da geliyor.

    Alajbegovic şimdiden 1,85 m boyunda, bu da onu fiziksel olarak etkileyici bir hücum gücü haline getiriyor ve bu, ileride kendi lehine kullanabileceği bir özellik.

    Bu genç oyuncunun başarılı olmak için gerekli zihniyete ve özgüvene sahip olduğu da açık. Kısa süre önce FACE TV'ye verdiği röportajda şöyle dedi: "Saha içindeyken kimseden korkmuyorum! Kendime çok güveniyorum ve ister üst düzey ister alt düzey bir takıma karşı oynuyor olayım, aynı şekilde oynuyorum."

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-SALZBURGAFP

    Geliştirilebilecek alanlar

    18 yaşındaki Alajbegovic’in bazı alanlarda henüz biraz pürüzlü olması affedilebilir. Genç oyuncu muhtemelen son vuruşlarını geliştirmek isteyecektir; yakaladığı bazı mükemmel pozisyonlar göz önüne alındığında, tüm turnuvalarda toplam dört asistlik bir performans biraz mütevazı kalıyor.

    Tahmin edilebileceği gibi, genç yaşına bağlı olarak Alajbegovic bazen aşırı oynama eğiliminde olabilir ve maçlarda performansının düştüğü de gözlemlenmiştir. Ayrıca, özellikle daha üst düzey bir ligde, savunma katkısını da geliştirmesi gerekecektir.

    Bosna Hersek milli takım oyuncusu, Avusturya'daki ilk sezonunda dört sarı kart gördü, bu da disiplininin bir sorun olabileceğini gösteriyor.


  • ousmane-dembele(C)Getty Images

    Sıradaki... Ousmane Dembélé mi?

    Lionel Messi'yi idol olarak görse de, Alajbegovic'in oyun stili aslında Paris Saint-Germain'in iki süperstarı olan Ousmane Dembélé ve Khvicha Kvaratskhelia'ya çarpıcı bir benzerlik gösteriyor.

    Kvaratskhelia ile Doğu Avrupa kökenini, başını öne eğerek top sürme stilini ve boyunu paylaşırken, Dembele'yi bu kadar özel bir yetenek yapan uzun bacakları ve iki ayağını da kullanabilme özelliğine de sahip.

    Nitekim, topa vuruş şekli özellikle Dembele'ye benziyor; Alajbegovic düzenli olarak içe doğru kesip, ceza sahası dışından her iki ayağıyla da şut çekiyor. Ayrıca, yarı alanda hareket etme yeteneğini de paylaşıyor ve takım arkadaşları için boşluklar yaratacak vizyona sahip.

  • Şimdi ne olacak?

    Alajbegovic’in bu sezonki performansları, Avrupa’nın bazı dev kulüplerinin dikkatini çekmiş olabilir; zira ülkesinde Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter ve Roma gibi takımlarla adı anılıyor. Ancak kısa vadeli geleceği (en azından şimdilik) çoktan belli.

    Kanat oyuncusunu ilk takımda henüz ilk maçına çıkmadan Salzburg'a sattıktan sekiz ay sonra, Leverkusen, Transfermarkt'a göre 22 milyon avro (19 milyon sterlin/22,5 milyon dolar) olan piyasa değerinin çok altında olan 8 milyon avroluk geri alım opsiyonunu kullanarak oyuncuyla beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu da, kulübün oyuncuyu hemen başka bir takıma transfer etme niyetinde olmadığını gösteriyor.

    Anlaşma Mart ayında onaylanmıştı ve Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes, oyuncunun "Salzburg'da kendisine yöneltilen yüksek beklentileri sadece karşılamakla kalmayıp, çok kısa bir sürede bunları aştığını" söylemişti.

    Transferle ilgili olarak Alajbegovic şunları söyledi: "Benim için bu, bir üst seviyeye çıkmak anlamına geliyor. Kulübü tanıyorum ve Leverkusen'in standartları çok yüksek. Avrupa'nın en iyi 16 kulübünden biri ve Bundesliga'da her zaman zirvede mücadele ediyorlar. Birçok genç oyuncu burada başarıya ulaştı. Benim de hedefim bu."

    Ancak Leverkusen'in, Alajbegovic geri döner dönmez onu satma ihtimali hala var. Oyuncunun babası ve menajeri, geçtiğimiz günlerde Bild'e verdiği demeçte, oğluna "birçok kulübün ilgi gösterdiğini" belirterek, "Bayer Leverkusen ile bu yolu izlemeyi bilinçli olarak seçtik. Kulüp ve yetkililerle ilişkilerimiz mükemmel" diye ekledi.

    Ancak BayArena'nın Alajbegovic için son durak olmayacağı açık. Genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde FACE TV'ye verdiği röportajda yüksek kariyer hedefleri hakkında şunları söyledi: "Henüz büyük bir yıldız değilim! Bunun için zaman gelecek! Bir yıldız olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım, bu doğru. [Real] Madrid'de oynamak isterim. Çocukken, Real'de oynamak için elimden gelenin en iyisini yapmayı hayal ederdim. Barcelona olursa, bununla da bir sorunum yok."