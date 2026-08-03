Alajbegovic, Bosna A Milli Takımı formasıyla 11 maça çıkıp şimdiden iki gol kaydetti; buna 2026 Dünya Kupası'nda attığı bir gol de dahil. Ayrıca Bosna'nın Dünya Kupası play-off'larında İtalya'yı elediği maçta mart ayında kullandığı penaltıyı gole çevirdiğini de hatırlattı.

O maça dönüp bakan Alajbegovic şöyle dedi: "İtalya'ya karşı maç iyi geçti, neyse ki sonunda kazandık ama çok zordu ve onlar da çok iyi oynadı. Serie A ve İtalyan futbolu için hazır hissediyorum. İtalya'nın en büyük takımında oynamak gurur kaynağı ve gelişmek için çok çalışmam gerekecek."

"Çok hızlı uyum sağlamak ve kalitelerimi hemen göstermek" istediğini vurgulayan oyuncu, genç haline de şu tavsiyeyi verdi: "Kendine inan, çünkü çok şey başarabilirsin."