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Adhe Makayasa

Çeviri:

Kerim Alajbegovic, Juventus'a katılmanın "büyük onuru" hakkında konuştu; Bayer Leverkusen'in eski genç yıldızı Serie A'da başarıyı hedefliyor

Transfers
K. Alajbegovic
Juventus
Serie A
Bundesliga
Bayer Leverkusen

Kerim Alajbegovic, bonservisi 40 milyon euroya kadar çıkabilecek bir bedelle Bayer Leverkusen'den Juventus'a transferini tamamlamasının ardından gurur duyduğunu söyledi. Geçen sezonu Salzburg'da kiralık olarak geçiren 18 yaşındaki kanat oyuncusu, İtalyan devine beş yıllık sözleşmeyle katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Serie A'nın meydan okumasına hazır olduğunu vurguladı.

  • Genç yıldız büyük transferi tamamladı

    Juventus, Alajbegovic'i Leverkusen'den 33 milyon € başlangıç bedeliyle resmen kadrosuna kattı; bonuslarla birlikte toplam paketin 40 milyon €'ya çıkması mümkün. Bosna-Hersek milli kanat oyuncusu, Haziran 2031'e kadar sürecek beş yıllık sözleşme için Torino'da anlaşmaya vardı. Alajbegovic, Salzburg'daki etkileyici kiralık döneminin ardından Allianz Stadyumu'na geliyor; burada 44 maçta 13 gol ve dört asist kaydetti.



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  • Alajbegovic Juventus HDGOAL

    Alajbegovic'in Torino'daki hayali

    Kulübün resmi kanallarına konuşan Alajbegovic, Juventus'a transferinin açıklanmasının ardından duyduğu gururu dile getirdi. Yeni yuvasına adım atarken mutluluğunu gizleyemedi.

    Torino hakkındaki ilk izlenimlerini anlatan Alajbegovic şöyle dedi: "Dün Allianz Stadyumu'nda harika duygular hissettim. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum, çok gururluyum, bu formayı giymek büyük bir onur ve elimden gelenin tamamını vereceğim."

    Oyun stilini anlatması istendiğinde, Köln doğumlu kanat oyuncusu "topa sahip olmayı seven bir oyuncu" olduğunu, şut çekmekten, adam geçmekten, pozisyon üretmekten ve hücumu ileri taşımak için pas vermekten keyif aldığını söyledi.

  • Uluslararası pedigree ve hazır oluş durumu

    Alajbegovic, Bosna A Milli Takımı formasıyla 11 maça çıkıp şimdiden iki gol kaydetti; buna 2026 Dünya Kupası'nda attığı bir gol de dahil. Ayrıca Bosna'nın Dünya Kupası play-off'larında İtalya'yı elediği maçta mart ayında kullandığı penaltıyı gole çevirdiğini de hatırlattı.

    O maça dönüp bakan Alajbegovic şöyle dedi: "İtalya'ya karşı maç iyi geçti, neyse ki sonunda kazandık ama çok zordu ve onlar da çok iyi oynadı. Serie A ve İtalyan futbolu için hazır hissediyorum. İtalya'nın en büyük takımında oynamak gurur kaynağı ve gelişmek için çok çalışmam gerekecek."

    "Çok hızlı uyum sağlamak ve kalitelerimi hemen göstermek" istediğini vurgulayan oyuncu, genç haline de şu tavsiyeyi verdi: "Kendine inan, çünkü çok şey başarabilirsin."

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  • Luciano Spalletti JuventusGetty

    Alajbegovic’i Spalletti entegrasyonu bekliyor

    Alajbegovic, yeni sezon öncesinde Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus A takım kadrosuna tam olarak entegre olmaya hazırlanıyor. Her iki kanatta da oynayabilmesi ve iki ayağını da kullanabilmesi, ilk 11'de yer kapma mücadelesinde önemli artılar sağlayacak. Juventus, Serie A sezonuna 23 Ağustos'ta lige yeni yükselen Frosinone deplasmanında başlayacak.

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