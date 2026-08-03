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Kerim Alajbegovic, eski Bayer Leverkusen yıldız adayının Serie A başarısını hedeflerken Juventus'a katılmanın "büyük onuru" hakkında konuştu
Genç yıldız büyük transferi tamamladı
Juventus, Alajbegovic'in transferini Leverkusen'den 33 milyon € başlangıç bedeliyle resmen tamamladı; bonuslarla birlikte toplam paketin 40 milyon €'ya yükselme ihtimali bulunuyor. Bosna-Hersek milli kanat oyuncusu, Torino'da Haziran 2031'e kadar geçerli beş yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Alajbegovic, Salzburg'daki etkileyici kiralık döneminin ardından Allianz Stadyumu'na geldi; burada 44 maçta 13 gol ve dört asist kaydetti.
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Alajbegovic'in Torino'daki hayali
Kulübün resmi kanallarına konuşan Alajbegovic, Juventus'a tanıtılmasının ardından duyduğu gururu dile getirdi. Yeni evine adım atarken mutluluğunu gizleyemedi.
Torino hakkındaki ilk izlenimlerini değerlendiren Alajbegovic, "Dün Allianz Stadyumu'nda harika duygular hissettim. Başlamak için sabırsızlanıyorum, çok gururluyum, bu formayı giymek büyük bir onur ve elimden gelen her şeyi vereceğim" dedi.
Oyun stilini tarif etmesi istendiğinde, Köln doğumlu kanat oyuncusu kendisini "topa sahip olmayı seven bir oyuncu" olarak tanımladı ve şut çekmekten, dribbling yapmaktan, pozisyon üretmekten ve hücumu ileri taşımak için pas vermekten keyif aldığını anlattı.
Uluslararası düzeydeki geçmişi ve hazır oluşu
Alajbegovic, Bosna A Milli Takımı formasıyla 11 maça çıkıp iki gol kaydetti. Buna 2026 Dünya Kupası'nda attığı bir gol de dahil. Ayrıca Bosna'nın Dünya Kupası play-off'larında İtalya'yı elemesi sırasında mart ayında penaltısını gole çevirdiğini de hatırlattı.
O maça dönüp bakan Alajbegovic şöyle konuştu: "İtalya'ya karşı oynadığımız maç iyiydi, neyse ki sonunda kazandık ama çok zordu ve onlar da çok iyi oynadı. Serie A ve İtalyan futbolu için hazır hissediyorum. İtalya'nın en büyük takımında oynamak gurur kaynağı ve gelişmek için çok çalışmam gerekecek."
"Çok hızlı uyum sağlamak ve özelliklerimi hemen göstermek" istediğini vurgulayan oyuncu, daha genç haline de şu tavsiyeyi verdi: "Kendine inan, çünkü çok büyük şeyler başarabilirsin."
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Alajbegovic'i Spalletti entegrasyonu bekliyor
Alajbegovic, yeni sezon öncesinde Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus A takım kadrosuna tam olarak entegre olmaya hazırlanıyor. Her iki kanatta da görev yapabilmesi ve iki ayağını da kullanabilmesi, ilk 11'de bir yer kapma mücadelesinde ona önemli avantajlar sağlayacak. Juventus, Serie A sezonuna 23 Ağustos'ta lige yeni yükselen Frosinone deplasmanında başlayacak.
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