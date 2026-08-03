Alajbegovic, Bosna A Milli Takımı formasıyla 11 maça çıkıp iki gol kaydetti. Buna 2026 Dünya Kupası'nda attığı bir gol de dahil. Ayrıca Bosna'nın Dünya Kupası play-off'larında İtalya'yı elemesi sırasında mart ayında penaltısını gole çevirdiğini de hatırlattı.

O maça dönüp bakan Alajbegovic şöyle konuştu: "İtalya'ya karşı oynadığımız maç iyiydi, neyse ki sonunda kazandık ama çok zordu ve onlar da çok iyi oynadı. Serie A ve İtalyan futbolu için hazır hissediyorum. İtalya'nın en büyük takımında oynamak gurur kaynağı ve gelişmek için çok çalışmam gerekecek."

"Çok hızlı uyum sağlamak ve özelliklerimi hemen göstermek" istediğini vurgulayan oyuncu, daha genç haline de şu tavsiyeyi verdi: "Kendine inan, çünkü çok büyük şeyler başarabilirsin."