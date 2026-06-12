Kennet Eichhorn, Hertha Berlin'den Bayer Leverkusen'e transfer oldu; 2009 doğumlu oyuncu için 9 milyon euro ödendi

İşte Eichhorn'un ilk açıklamaları: "Son derece verimli görüşmelerin ardından, benim için en iyi çözüm olduğunu düşündüğüm seçeneği tercih ettim: Leverkusen, çok genç olanları da dahil olmak üzere birçok oyuncuyu hızla geliştirip üst düzey profesyonellere dönüştürmeyi başarmış bir kulüp. Burada da benzer bir yol izlemek için elimden geleni yapacağım. Bayer gibi heyecan verici ve üst düzey bir Avrupa kulübünde bir sonraki adımımı atmayı sabırsızlıkla bekliyorum."





Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes şunları söyledi: "Kennet Eichhorn'u teklifimizle ikna edebildiğimiz için çok mutluyuz. Bir yıl önce de Kennet ve ailesiyle yakın temas halindeydik ve o zaman da iyi bir ilişki kurmuştuk; bu durum bu yılki görüşmelerde de açıkça ortaya çıktı. Kennet, Bayer'in onun gelişmesi ve Bundesliga'da en üst düzey bir oyuncu haline gelmesi için en iyi koşulları sunduğu konusunda bizimle aynı görüşte. Teknik direktörümüz Carles Martinez ile yapılan görüşmelerde de futbol konusunda büyük bir uyum ve karşılıklı güven vardı. Kennet ile artık kadromuzda Almanya'nın en iyi yeteneklerinden birine sahibiz."



