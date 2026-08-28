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'Kendisini olduğundan daha iyi sanıyor' - Rafael van der Vaart, Ajax savunmacısı Jorthy Mokio'yu sert sözlerle eleştirdi

Conference League Qualification
Ajax
Konferans Ligi
J. Mokio

Rafael van der Vaart, Ajax'ın Konferans Ligi'nde Sion'u 5-3 mağlup ettiği kaotik maçın ardından genç savunmacı Jorthy Mokio'ya sert sözlerle yüklendi. Hollanda'nın eski milli futbolcusu, genç oyuncunun endişe verici bir pragmatizm eksikliği sergilediğini ve kendisini mevcut seviyesinden daha iyi gördüğünü öne sürdü.

  • Eleştirilerin gölgelediği çılgın bir Avrupa zaferi

    Ajax, UEFA Konferans Ligi'nde Sion'u 5-3 yenerek keyifli bir galibiyet aldı, ancak bol gollü karşılaşma Hollanda'da herkes üzerinde olumlu bir izlenim bırakmadı. Amsterdam ekibi rakibinden daha fazla gol atmayı başarsa da savunmadaki zaafları hemen yorumcuların ve analistlerin sert eleştirilerine maruz kaldı. Eski Hollanda milli futbolcusu Rafael van der Vaart, tavrı ve sahadaki disiplini konusunda genç Belçikalı savunmacı Jorthy Mokio'yu özellikle sert sözlerle eleştirdi.

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  • Ajax' Rafael van der Vaart fights for tAFP

    Van der Vaart'tan Mokio hakkında sert değerlendirme

    Van der Vaart, televizyon programı Ziggo Sport'ta konuşurken, genç oyuncunun maçlar sırasındaki kibirli olarak algılanan tavrı nedeniyle gerçek bir endişe duyduğunu dile getirdi. Ajax'ın eski orta saha oyuncusu, üst düzey profesyonel futbolun, gencin şu ana kadar sahada gösterdiğinden çok daha fazla pragmatizm gerektirdiğinde ısrar etti.

    "Korkarım kendisini aslında olduğundan çok daha iyi sanıyor. Ya da tabiri caizse, şu anda olduğundan," dedi Van der Vaart. "Sanki sadece futbol oynamak istiyor gibi görünüyor ama artık genç futbolu değil, anlıyor musun? Çok profesyonel olman gerekiyor."

  • Orta sahadaki yapısal kırılganlıkların ortaya çıkarılması

    Bireysel eleştirilerin ötesinde, Van der Vaart topu kaybettiklerinde Ajax'ı etkileyen daha derin bir taktik kusura da işaret etti. Takımın sahaya geniş yayılmasının, onları kontra ataklarda tehlikeli şekilde açıkta bıraktığını ve kendi ceza sahaları içinde sürekli paniğe yol açtığını savundu.

    Analist, "Ajax çok fazla geniş oynama eğiliminde" değerlendirmesinde bulundu. "Bu bugün de açıkça görüldü: topu kaybettiklerinde, hemen son derece tehlikeli hale geldiler. Herkes sırtı kaleye dönük şekilde ceza sahasına giriyor. Bunun gerçekten düzelmesi gerekiyor."

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    İleriye dönük olarak savunmadaki eksiklerin giderilmesi

    Ajax, Avrupa'da tur atlamasını kutlarken, kulübün bir efsanesinden gelen sert uyarı, teknik direktör Michel'in derhal ele alması gereken büyük sorunlara işaret ediyor. Daha zorlu yerel ve kıtasal rakiplerle karşılaşmadan önce savunma geçişlerini ve yapısal genişliği düzeltmek hayati önem taşıyacak. Mokio gibi genç oyuncular için bu eleştiri, üst düzey profesyonel futbolun acımasız taleplerine uyum sağlama sürecinde zorlu bir öğrenme deneyimi niteliği taşıyor.

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