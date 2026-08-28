Van der Vaart, televizyon programı Ziggo Sport'ta konuşurken, genç oyuncunun maçlar sırasındaki kibirli olarak algılanan tavrı nedeniyle gerçek bir endişe duyduğunu dile getirdi. Ajax'ın eski orta saha oyuncusu, üst düzey profesyonel futbolun, gencin şu ana kadar sahada gösterdiğinden çok daha fazla pragmatizm gerektirdiğinde ısrar etti.

"Korkarım kendisini aslında olduğundan çok daha iyi sanıyor. Ya da tabiri caizse, şu anda olduğundan," dedi Van der Vaart. "Sanki sadece futbol oynamak istiyor gibi görünüyor ama artık genç futbolu değil, anlıyor musun? Çok profesyonel olman gerekiyor."