"Kendinizi fazla kaptırmayın" - Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ulaştıktan sonra Liverpool kadrosuna uyarıda bulundu
Van Dijk’ın tutarlılık çağrısı
Liverpool için en büyük zorluğun, bu üst düzey performansı her hafta sergilemek olduğunu vurguladı; özellikle de takımın son zamanlarda Tottenham’a karşı 1-1 berabere kaldığı ve Wolves’a 2-1 yenildiği gibi tutarsız sonuçlarla boğuştuğu göz önüne alındığında. Galatasaray’ı 4-0’lık bir galibiyetle mağlup ederek ilk maçtaki 1-0’lık dezavantajı telafi edip son şampiyon Paris Saint-Germain ile çeyrek finalde karşılaşmayı garantilemesine rağmen, Van Dijk temkinli davranmaya devam etti.
Van Dijk, "Çok şey söz konusuydu, bu oldukça açıktı, bu yüzden ne kadar istediğimizi göstermek zorundaydık" dedi. "Bazen iyi maçlar oynadığımızı düşünüyorum ama bunu düzenli olarak yapamıyoruz ve bu hepimiz için sinir bozucu. Çok zor ama hayattaki en zor şey de bu, bunu her üç veya dört günde bir yapmak."
Geçtiğimiz sezonların zirvelerini yakalamak
Kaptanın ihtiyatlı tavrı, form dalgalanmalarının yaşandığı bir sezondan kaynaklanıyor; Liverpool şu anda beşinci sırada yer alıyor ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için ilk dört sırayı garantilemek için mücadele ediyor. Hollandalı oyuncu, işin henüz bitmediğini vurguluyor. "Bu, uğruna çabaladığımız şey, geçen yıl sahip olduğumuz şey ve ulaşmaya çalıştığımız şey, ancak bunun için birçok faktörün lehinize gelişmesi gerekiyor ve şu anda kendimizi fazla kaptırmıyoruz," diye açıkladı. "Bu sezon iyi performanslar sergiledik ancak bir sonraki maçta bunu devam ettiremedik."
Anfield'da birleşik cephe
Van Dijk, oyuncular ile taraftarlar arasındaki karşılıklı bağa dikkat çekerek, son dönemde sınanmış olan "birlik ve beraberlik" duygusunu vurguladı. Pazar günü Tottenham ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, son dakikalarda yine pahalıya mal olan bir gol yedikten sonra Liverpool oyuncuları sahadan yuhalanarak ayrılmıştı; Dominik Szoboszlai, o öğleden sonra takımın performansının taraftarların stadyumu erken terk etmesinden etkilendiğini itiraf etmişti.
Arne Slot, bu hayal kırıklığının doğrudan kendisine yönelik olduğunu reddediyor olsa da, Van Dijk kolektif çabaya odaklanmaya devam ediyor. "Taraftarlar muhtemelen her hafta bunu yaparsak sorun olmaz derler, biz de taraftarlar her üç veya dört günde bir bunu yaparsa sorun olmaz deriz. Önemli olan bunu birlikte yapmak," diye ekledi.
Rozetin sorumluluğunu üstlenmek
34 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un EFL Kupası'ndan dördüncü turda elendiği bu sezonda, takımın ligdeki eksiklikleri konusunda samimi bir tavır sergiledi. Takım gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek için mücadele ederken, Manchester City ile oynanacak zorlu FA Kupası çeyrek finali de ufukta görünüyor; bu durum, Premier Lig şampiyonluğunun üzerinden henüz bir yıl geçmeden kupasız bir sezon geçirme endişelerini artırıyor. Van Dijk, "Oyuncular olarak, yeterince iyi performans gösteremediğimizde bunun tüm sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi. "Yapabileceğimiz tek şey devam etmek, gelişmeye çalışmak ve sahaya her çıktığımızda takımın amblemini en iyi şekilde temsil etmek."
