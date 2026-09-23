Uzun bir aradan sonra yeniden kadroya dönmenin heyecanı, Haziran 2025'te Fransa'ya karşı alınan 2-0'lık yenilgiden bu yana ülkesi adına forma giymeyen kalecide açıkça hissediliyor. Bu kadar uzun süre tribünden izledikten sonra tecrübeli file bekçisi, kariyerine dair yeni bir bakış açısı kazandığını kabul etti. Artık sağlığını garanti görmüyor; her antrenmanı ve her maçı bir ayrıcalık olarak değerlendiriyor.

"Benim için buraya geri dönmek her zaman özel bir şey. Özellikle de işlerin planlandığı gibi gitmediği, vücudunuzun size istediğiniz gibi karşılık vermediği bir dönemin ardından bunu çok daha fazla takdir ediyorsunuz. Bu noktaya geri dönebilmek için çok çalıştığıma inanıyorum," dedi.

"Bu yüzden inanılmaz mutluyum ve aynı zamanda birçok yeni yüzle de buluşmayı dört gözle bekliyorum: eski tanıdıklar, burada olan eski dostlar ve hep birlikte takım için, kendimiz için ve sizin için yeniden başlayıp elimizden gelenin en iyisini vermeyi. Gerçekten çok mutluyum, bu yüzden de yüzüm gülüyor. Yeniden yüzde 100'e ulaşmış, milli takımla birlikte olmuş, sahada yer alabilecek ve umarım başarılı bir futbol oynayabilecek durumda olduğum için çok mutluyum. Hepimizin istediği şey bu."