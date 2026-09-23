Getty Images Sport
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'Kendinizden şüphe etmeye başlıyorsunuz' - Marc-Andre ter Stegen, acımasız sakatlık kâbusunu ve Jurgen Klopp yönetiminde Almanya'nın 1 numaralı kaleci pozisyonunu yeniden alırken rehabilitasyon sürecinin 'iniş çıkışlarını' anlattı
Sakatlığın karanlığını aşmak
İyileşme süreci nadiren düz bir çizgide ilerler ve Ter Stegen için sahalara dönüş yolu zihinsel engellerle doluydu. Eski Barcelona oyuncusu, fiziksel sorunlarının tekrarlayan doğasının kararlılığını sınadığını itiraf etti. Bu sezonun başlarında Hollanda devi Ajax'a kiralık olarak katılan Ter Stegen, fiziksel kırılganlık hissinin çoğu zaman özgüven eksikliğine dönüştüğünü belirtti.
"Zaman zaman şüphelerim olmadığını söyleyemem, özellikle de bir sakatlığın ardından, hele biri diğerini takip ettiğinde. Kendinizden şüphe etmeye başlıyorsunuz ve hiçbir şey yolunda hissettirmiyor. Ancak rehabilitasyon sürecinde, vücudunuzun buna karşılık verdiğini ve yeniden doğru yola girdiğiniz için size adeta teşekkür ettiğini de fark ediyorsunuz. Ve tabii ki geri döneceğimden hiç şüphe etmedim çünkü benim zihniyetim bu ve kendimi bir insan olarak böyle görüyorum. Yine de rehabilitasyon sürecinde inişler ve çıkışlar oluyor. Ve evet, her şeyin gerçekten de hayal ettiğim gibi yolunda gitmesinden memnunum. Şu anda sağlıklıyım ve bunun gerçekten kıymetini biliyorum" dedi 34 yaşındaki oyuncu, Sky Germany'ye.
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Tam formda olmanın yeni keşfedilen değeri
Uzun bir aradan sonra yeniden kadroya dönmenin heyecanı, Haziran 2025'te Fransa'ya karşı alınan 2-0'lık yenilgiden bu yana ülkesi adına forma giymeyen kalecide açıkça hissediliyor. Bu kadar uzun süre tribünden izledikten sonra tecrübeli file bekçisi, kariyerine dair yeni bir bakış açısı kazandığını kabul etti. Artık sağlığını garanti görmüyor; her antrenmanı ve her maçı bir ayrıcalık olarak değerlendiriyor.
"Benim için buraya geri dönmek her zaman özel bir şey. Özellikle de işlerin planlandığı gibi gitmediği, vücudunuzun size istediğiniz gibi karşılık vermediği bir dönemin ardından bunu çok daha fazla takdir ediyorsunuz. Bu noktaya geri dönebilmek için çok çalıştığıma inanıyorum," dedi.
"Bu yüzden inanılmaz mutluyum ve aynı zamanda birçok yeni yüzle de buluşmayı dört gözle bekliyorum: eski tanıdıklar, burada olan eski dostlar ve hep birlikte takım için, kendimiz için ve sizin için yeniden başlayıp elimizden gelenin en iyisini vermeyi. Gerçekten çok mutluyum, bu yüzden de yüzüm gülüyor. Yeniden yüzde 100'e ulaşmış, milli takımla birlikte olmuş, sahada yer alabilecek ve umarım başarılı bir futbol oynayabilecek durumda olduğum için çok mutluyum. Hepimizin istediği şey bu."
Klopp yönetiminde zirveye geri tırmanmak
Ter Stegen'in yokluğunda Almanya Milli Takımı'nın yapısı önemli ölçüde değişti; bunun en dikkat çekici örneği de teknik direktörlük koltuğuna Jurgen Klopp'un gelişi oldu. Yeni teknik adam, hiyerarşisini belirlemekte fazla zaman kaybetmedi ve mevcut milli ara için bir numaranın Ajax kalecisi olacağını doğruladı. Bu güven göstergesi, milli takım kariyerinde sık sık Manuel Neuer'in gölgesinde kalan Ter Stegen için önemli bir moral oldu.
Ter Stegen, "Daha tecrübeli bir oyuncudan her zaman beklediğiniz şey şu olur: İşlerin zorlaşabileceği anlarda belli bir sakinlik göstermesi. Bu kesinlikle olacak, yüzde 100! Sonrasında da Jo [Kimmich] ve Kai [Havertz] gibi, ya da benim gibi, belki biraz daha fazla milli maç oynamış oyunculara güvenmemiz gerekiyor. Bir de yeni yüzler var. Bence onlar tazelik getirecek ve teknik direktör için de çok sayıda yeni yüz görmek ve onların milli takıma neler katabileceğini görmek açıkçası harika" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Hollanda sınavına doğru
Kader, Almanya Amsterdam'da Hollanda ile karşılaşmaya hazırlanırken Ter Stegen'in dönüşü için şiirsel bir sahne sundu. Ajax'taki mevcut kulüp statüsü düşünüldüğünde, mekân evinden uzakta bir ev gibi hissettiriyor, ancak Uluslar Ligi'nde risk son derece yüksek olmaya devam ediyor. Kaleci, yeni yerel şehrinde geri dönüşünü yapmasının tesadüfünü şöyle anlattı: "Çılgınca, söylemem gerek. Bunun böyle olacağını hayal etmezdim."
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