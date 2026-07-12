“Kendini iyi hissetmiyordu” - Norveç’in İngiltere ile oynadığı Dünya Kupası çeyrek final maçında Erling Haaland’ın vasat performansının ve uzatmalarda oyundan alınmasının nedenleri açıklanıyor

İstatistikler, Haaland’ın John Stones ve Marc Guehi karşısında ritmini bulmakta zorlandığını gösteren görsel kanıtları doğruladı. Norveç’in 1-0 önde olduğu kritik bir anda Alexander Sorloth’un ona pas verememesine rağmen, Miami’deki stadyumda herkesin dikkatini çeken şey Haaland’ın genel hareket kabiliyetindeki eksiklikti. Dahası, Norveçli forvet, Torbjorn Lysaker Heggem’in ikinci yarıda attığı golün VAR tarafından iptal edilmesiyle maçın en büyük tartışmasının merkezinde yer aldı; hakemler, golün hazırlık aşamasında Haaland’ın gelecekteki Manchester City takım arkadaşı Elliot Anderson’a faul yaptığını belirlemişti.

Cascarino, forvetin her zamanki patlayıcı hareketlerinin hiç görülmediğini belirterek durumun ciddiyetini daha da vurguladı. "Rahat değildi, evet. Maçtan önce de rahat değildi," diye ekledi Cascarino. "Zaten topa pek dokunmuyor ama bu kadar enerjisiz olmasına da şaşırdım. O ve Sorloth ikisi de o tür bir azme sahip değilmiş gibi görünüyordu ve o kesinlikle… Maçtan sonra ona baktım ve düşündüm ki, devre arasında duyduğum şey – bunu bilen birinden öğrendiğimi söylüyorum – o [hasta]ymiş, iyi değildi.”