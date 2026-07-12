AFP
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“Kendini iyi hissetmiyordu” - Norveç’in İngiltere ile oynadığı Dünya Kupası çeyrek final maçında Erling Haaland’ın vasat performansının ve uzatmalarda oyundan alınmasının nedenleri açıklanıyor
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Maç öncesi hazırlıkların büyük bir kısmı Harry Kane ile Haaland arasındaki devasa mücadelede odaklanırken, Norveçli forvet sahada her zamanki hakimiyetini sergileyemedi. Eski Premier Lig forveti Tony Cascarino’ya göre, 25 yaşındaki oyuncu, hafta başında İngiltere’den Declan Rice’ın yaşadığı sorunlara benzeyen bir fiziksel rahatsızlıkla boğuşuyordu.
Cascarino, gergin geçen bu eleme maçının devre arasında Haaland’ın durumu hakkında içeriden bilgi aldığını açıkladı. Cascarino, talkSPORT’taki World Cup Weekender programında, “Hayır, dün gece bana söylendi; devre arasında Erling Haaland’ın iyi olmadığına dair bir mesaj aldım,” dedi. “O da rahatsızlık çeken oyunculardan biriydi. Yani, teknik direktör de kondisyon sorunlarından bahsederek buna dolaylı olarak değindi ve Haaland’ın durumu açıkça iyi görünmüyordu. Ne dersek diyelim, fiziksel olarak iyi görünmüyordu. Oyundan çıktı ve sakatlık geçirdiğini söylemedi. Bu yüzden, tam da az önce söylediğim gibi olduğunu varsayıyorum. Kendini iyi hissetmiyordu.”
- AFP
Markaya özgü enerjinin eksikliği
İstatistikler, Haaland’ın John Stones ve Marc Guehi karşısında ritmini bulmakta zorlandığını gösteren görsel kanıtları doğruladı. Norveç’in 1-0 önde olduğu kritik bir anda Alexander Sorloth’un ona pas verememesine rağmen, Miami’deki stadyumda herkesin dikkatini çeken şey Haaland’ın genel hareket kabiliyetindeki eksiklikti. Dahası, Norveçli forvet, Torbjorn Lysaker Heggem’in ikinci yarıda attığı golün VAR tarafından iptal edilmesiyle maçın en büyük tartışmasının merkezinde yer aldı; hakemler, golün hazırlık aşamasında Haaland’ın gelecekteki Manchester City takım arkadaşı Elliot Anderson’a faul yaptığını belirlemişti.
Cascarino, forvetin her zamanki patlayıcı hareketlerinin hiç görülmediğini belirterek durumun ciddiyetini daha da vurguladı. "Rahat değildi, evet. Maçtan önce de rahat değildi," diye ekledi Cascarino. "Zaten topa pek dokunmuyor ama bu kadar enerjisiz olmasına da şaşırdım. O ve Sorloth ikisi de o tür bir azme sahip değilmiş gibi görünüyordu ve o kesinlikle… Maçtan sonra ona baktım ve düşündüm ki, devre arasında duyduğum şey – bunu bilen birinden öğrendiğimi söylüyorum – o [hasta]ymiş, iyi değildi.”
Solbakken taktiksel geri çekilmeyi açıklıyor
Norveç teknik direktörü Stale Solbakken, maçın ardından takımının en önemli oyuncusunu oyundan almasının, oyuncunun fiziksel durumuna dayalı basit bir karar olduğunu doğruladı. Turnuvada attığı yedi golle Norveç’in en göze çarpan oyuncusu olan Haaland, çeyrek final maçının yoğun temposu karşısında sonunda güçsüz düştü.
Solbakken, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Onu oyundan çıkarmak zor bir karar değildi, çünkü artık bitmişti. Belki de onu on dakika önce çıkarmalıydım. Açıkçası, muhteşem bir Dünya Kupası geçirdi; maç üstüne maç tüm enerjisini ve gücünü harcadı. Sanırım ikinci yarıda bacağında bir kas sıkışması da yaşadı, bu da yorgunluğuyla birleşti. Ama elinden gelen her şeyi yaptı, bence birkaç durumda biraz şanssızdı. Ancak bizim için beş maçta yedi gol attı, muhteşem bir Dünya Kupası geçirdi."
- Getty Images Sport
Rice ve Haaland benzer zorluklarla karşı karşıya
Hastalık sorunu sadece Norveç kampıyla sınırlı değildi; İngiltere’nin orta saha oyuncusu Rice de maçta forma giyebilmek için zamanla yarışmak zorunda kaldı. Arsenal’in yıldız oyuncusunun, Thomas Tuchel’in çeyrek final maçında sadece 45 dakika oynayabileceğine karar vermesinden önce günlerce yataktan kalkamadığı bildirildi. Turnuva son aşamalarına yaklaşırken, dünyanın en iyi oyuncularının yorgunluk seviyeleri önemli bir tartışma konusu haline geldi.
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