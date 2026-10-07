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‘Kendinden emin’ Manchester City’nin ‘kolunda birkaç koz’ mu var? Kült kahraman Paul Dickov, 115 suçlama, olası yaptırımlar ve ‘göstermelik’ açıklamanın ardından sergilenen ‘dik başlı’ tavrı konuştu
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FFP destanı üç yıldan uzun süredir devam ediyor
City’nin Etihad Stadı’ndaki sözde mali usulsüzlüklerinin mercek altına alındığının ilk kez farkına varmasının üzerinden üç buçuk yıldan fazla zaman geçti. Uzun süren bir soruşturmanın ardından bu haber Şubat 2023’te ortaya çıktı.
Bağımsız bir komisyon tarafından yürütülen 10 haftalık duruşma Eylül 2024’te yapıldı ve takvim yılının sonuna kadar tamamlandı. City’nin sözde suçluluğuna ilişkin haberlerin ortaya çıkması 2026 sonbaharını buldu; Premier League de sonunda kamuoyu önünde açıklama yaptı.
Sonrasında ne olacağına dair herhangi bir açıklama yok, çeşitli yaptırımlar gündeme getiriliyor; bunlar arasında İngiltere’nin en üst liginden kaçınılmaz şekilde küme düşmeye yol açacak ağır puan silme cezaları, büyük tazminat paketleri, para cezaları ve transfer yasakları yer alıyor.
Süreç boyunca City her zaman masum olduğunu savundu ve herhangi bir suistimali kabul etmedi. CEO Ferran Soriano ve kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak’ın açıklamalarının ardından da durum değişmiş değil.
Man City 2027-28'de üst düzey bir ekip olacak mı?
City'nin 2027-28 sezonuna Premier League ekibi olarak başlamasını bekleyip beklemediği sorulan, 1999'da Division Two'dan yükselme başarısı gösteren takımın kahramanlarından Dickov, 247Bet iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Sorudan kaçmıyorum. Bu konu ortaya çıktığından beri hep aynı şeyi söylüyorum, bence cevaplaması gerçekten çok zor bir konu.
“Her iki taraftan da çok şey duyuyorum. Bununla ilgili konuşan çok sayıda eski oyuncu ve yorumcu duyuyorum; cezanın ne olması gerektiğini, ne olması gerektiğini, ne olmaması gerektiğini, bunun ne kadar ağır olduğunu söylüyorlar. Diğer tarafta ise City ve yaptıkları açıklamalar var.
“İşin gerçeği şu ki, aslında kimse bilmiyor. Gerçekten bilmiyoruz ve bunu genel olarak söylüyorum, bence kimse bilmiyor. Burada bizim oturup konuşmamız, televizyondaki insanların konuşması, muhtemelen Premier League'in ve Man City'nin bile şu anda itirazla ilgili ne olacağını, kazanıp kazanmayacaklarını, kazanamazlarsa ne olacağını, yaptırımların ne olacağını, ne kadar ağır olacaklarını, herhangi bir yaptırım olup olmayacağını bildiğini sanmıyorum.
“Benim açımdan cevaplaması gerçekten çok zor bir konu çünkü bu konuda birçok kişinin düşüncesini duymak ilginçti. Birçok kişi görüşlerinde çok netti, bunu anlıyorum.
“Ama açıkçası bence bazen ne olacağına dair tahminde bulunmadan önce sonucun ne olacağını, nihai sonucu, bekleyip görmek gerekir. Çünkü size yalan söylemiyorum, sonucun ne olacağına dair en ufak bir fikrim yok.”
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Premier League'den ihraç için kaç kulübün oy vermesi gerekir
Eğer City Premier League'den ihraç edilirse, bu kararın alınabilmesi için ligdeki 19 rakibinden 15'inin söz konusu ihracın lehine oy kullanması gerekir. Bunun, Manchester City'nin ligin küresel markası ve geniş çekiciliği açısından ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde pek olası görünüp görünmediği sorulduğunda Dickov şöyle ekledi: “Pek öyle düşünmezdiniz.
“Bilemezsiniz, suçlamaların ortaya çıktığı şekliyle bu kadar ağır olacağını düşünmezdim ama oldu. Bunun ortaya çıkmasının ardından kulübün, başkanın, Ferran'ın, Khaldoon'un savunmalarında bu kadar güçlü ve bu kadar iddialı olacağını düşünür müydünüz? Çünkü verdikleri karşılık tam olarak böyleydi.
“Tek söyleyebileceğim şey, kulüple ve özellikle sahipleriyle yaşadığım deneyimlerden yola çıkarak onların gerçekten, gerçekten iyi insanlar olduğu. Sadece sahada yaptıkları değil, saha dışında genel olarak Manchester için yaptıkları ve sergiledikleri tavır ortada; biz onları yalnızca iyi şeyler yapan iyi insanlar olarak tanıdık.
“Bu yüzden şu anda, yaptıkları açıklamalar doğrultusunda tek yapabileceğimiz onlara inanmak. Çünkü buraya geldiklerinden beri hep iyi şeyler yaptılar. Yani o ana kadar sadece ben değil, elbette birçok City taraftarı ve yakın çevresi de şu anda onlara inanmak zorunda.”
Man City'nin hâlâ oynayacak kozları var mı?
City, zaman zaman gelen sert tepkilere rağmen, duruşunda o kadar kararlı oldu ki, sonunda 100'den fazla kural ihlali suçlamasıyla cezalandırılmaları biraz tuhaf olurdu.
Sekiz kez Premier League şampiyonu olan kulübün elinde oynayacak birkaç koz daha olup olmadığı sorulduğunda Dickov şöyle dedi: “Bunu ister kollarının altında sakladıkları birkaç kart olarak ifade edin ister başka türlü, belli ki ellerinde bir şey var.
“En tepede gerçekten iyi insanlar var. Ve bu da yine tamamen benim kişisel görüşüm ama, eğer ellerinde bir şey olmasaydı, bence bunu kabul ederlerdi. Belli ki ortada bir şey olduğunu düşünüyorlar, kendilerine haksızlık yapıldığını hissediyorlar ve sonuna kadar mücadele edecekleri bir durum olduğunu görüyorlar.
“Ayrıca, tam anlamıyla City taraftarı olan tüm arkadaşlarımla konuştuğumda, şu anda onlara umut veren tek şeyin bu olduğunu görüyorum; çünkü burada oldukları süre boyunca kulüp için yalnızca iyi şeyler yaptılar. Savunmanın bu kadar güçlü olması, hatta ileri gidip sert ve meydan okuyan olduğunu bile söyleyebilirim, bize de bu tarafta biraz umut veriyor.”
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Anfield deplasmanı hareketli geçecek gibi görünüyor
City, yaz transfer döneminde yine büyük harcama yaptı; Elliot Anderson ve Enzo Fernandez gibi isimleri kadrosuna kattı ve Arsenal'a karşı Community Shield'da alınan yenilginin ardından 2026-27 sezonundaki ilk beş Premier League maçının tamamını kazanarak puan tablosunun zirvesine yerleşti.
Milli aranın ardından sahalara dönüşleri, Liverpool deplasmanıyla birlikte hareketli geçmeye aday. Pazar günü Anfield'ın atmosferinin son derece coşkulu olması beklenirken, merakla beklenen bu karşılaşmada yer alacak iki dev ekibin kısa ve uzun vadede nasıl bir gelecekle karşılaşacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
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