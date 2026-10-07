City'nin 2027-28 sezonuna Premier League ekibi olarak başlamasını bekleyip beklemediği sorulan, 1999'da Division Two'dan yükselme başarısı gösteren takımın kahramanlarından Dickov, 247Bet iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Sorudan kaçmıyorum. Bu konu ortaya çıktığından beri hep aynı şeyi söylüyorum, bence cevaplaması gerçekten çok zor bir konu.

“Her iki taraftan da çok şey duyuyorum. Bununla ilgili konuşan çok sayıda eski oyuncu ve yorumcu duyuyorum; cezanın ne olması gerektiğini, ne olması gerektiğini, ne olmaması gerektiğini, bunun ne kadar ağır olduğunu söylüyorlar. Diğer tarafta ise City ve yaptıkları açıklamalar var.

“İşin gerçeği şu ki, aslında kimse bilmiyor. Gerçekten bilmiyoruz ve bunu genel olarak söylüyorum, bence kimse bilmiyor. Burada bizim oturup konuşmamız, televizyondaki insanların konuşması, muhtemelen Premier League'in ve Man City'nin bile şu anda itirazla ilgili ne olacağını, kazanıp kazanmayacaklarını, kazanamazlarsa ne olacağını, yaptırımların ne olacağını, ne kadar ağır olacaklarını, herhangi bir yaptırım olup olmayacağını bildiğini sanmıyorum.

“Benim açımdan cevaplaması gerçekten çok zor bir konu çünkü bu konuda birçok kişinin düşüncesini duymak ilginçti. Birçok kişi görüşlerinde çok netti, bunu anlıyorum.

“Ama açıkçası bence bazen ne olacağına dair tahminde bulunmadan önce sonucun ne olacağını, nihai sonucu, bekleyip görmek gerekir. Çünkü size yalan söylemiyorum, sonucun ne olacağına dair en ufak bir fikrim yok.”