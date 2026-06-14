"Elbette bunun farkındayız," bu beklenen bir şeydi. "Spor söz konusu olduğunda tutkuyla, taktiksel, içerik ve objektif bir şekilde tartışıyoruz," dedi Thomas Müller, MagentaTV'nin Almanya'nın Curacao ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesindeki ön haberinde (SPOX canlı skor tablosuna buradan ulaşabilirsiniz). "Ancak ikimizin de konuşmalarında her zaman biraz alaycı bir üslup vardır ve bunu popülist bir şekilde çarpıtmak isterseniz, popülist dalgalar yaratabilir," dedi 2014 Dünya Şampiyonu.
Çeviri:
"Kendimizi zorla değiştirmeyeceğiz": Thomas Müller, kendisinin ve Jürgen Klopp'un esprili yorum tarzını eleştirenlere soğuk bir yanıt verdi
Şimdi bir özür, düzeltme ya da hatta (itiraf edelim ki tamamen gereksiz) bir "hedeften saptığımız" itirafı bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. "Kendimizi zorlamayacağız. Ancak: takımın arkasında yüzde 100 duruyoruz," diyen Müller, bir kez daha şu açıklamayı yaptı: "Üç gün önce tartıştık ve seçenekleri ortaya koyduk. Şimdi maçı sabırsızlıkla bekliyoruz," diyerek her şeyi her zaman tamamen ciddiye almamaya yönelik savunmasını geniş bir gülümsemeyle sonlandırdı.
Klopp da güldü, ancak tedbiren şunu netleştirdi: "İlk on birden fazlasıyla memnunum." Ve genel olarak: "Bu bizim başlattığımız bir tartışma değil. Kadrodaki seçeneklerden bahsediyoruz."
Uzmanlar ne kadar şaka yapabilir? Klopp ve Müller: Evet!
Özellikle Klopp'un Dünya Kupası açılış maçı öncesinde yaptığı esprili bir açıklama, son günlerde biraz yankı uyandırmıştı. Klopp, MagentaTV'deki mikrofonuna "Neyse ki takımı Julian Nagelsmann kuruyor – şimdilik. Şimdilik," diye bağırmış, Müller ise gülerek şöyle cevap vermişti: "Kloppo, daha haziran ayındayız. Sen çoktan eylül ayındasın!"
Bu açıkça bir şaka olarak söylenmişti; isteyenler bu sözleri, iki medya profesyonelinin spor gazeteciliğinin olağan mekanizmalarına yönelik bir eleştiri olarak bile yorumlayabilirdi. Ancak bu, milli takım teknik direktörüne yönelik bir eleştiri gibi görünmüyordu.
Yine de milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Cumartesi günkü basın toplantısında iki TV yorumcusunun şakasıyla ilgili iki soruyu yanıtlamak zorunda kaldı. Houston'daki ilk soruyu bir karşı soruyla geçiştirmişti, ancak bir İngiliz muhabir konuyu ısrarla sürdürünce daha ayrıntılı bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Nagelsmann, "Almanya'da "çok sayıda uzman var, Thomas ve Jürgen de harika adamlar" dedi; pek hoşuna gitmemişti ama kendinden emin bir tavır sergiledi. "Futbol dünyasında büyük başarılar elde ettiler. İstediği her şey hakkında konuşabilirler. Durum bu işte." Milli takımda en çok forma giyen oyuncu Lothar Matthäus uzaktan şu yorumu yaptı: Klopp'un rolü ve kadro detaylarına ilişkin açıklamaları, Nagelsmann'ın işini "pek de kolaylaştırmadı". Bu doğru olabilir, ne de olsa Klopp, Dünya Kupası kampanyası yine erken sona ererse Nagelsmann'ın potansiyel halefi olarak görülüyor.
Bu durum elbette bir miktar gerginlik yaratıyor, ancak Klopp Cumartesi günü kimseyi eleştirmediğini ve Alman takımına tüm başarıları dilediğini, özellikle de henüz bir dakika bile oynanmadığını açıkça belirtti.
"Bunu ciddiye alamıyorum": Stefan Effenberg ve Andreas Möller, Klopp'a espriden yoksun bir şekilde saldırıyor
Ancak tanınmış Alman televizyon yorumcuları Stefan Effenberg ve Andreas Möller için bu yeterli olmadı; Pazar günü Sport1 kanalındaki "Doppelpass" programında Klopp'a hem espriden yoksun hem de sert bir şekilde saldırdılar. "Bence bu kabul edilemez. Böyle bir cümle saygısızlık. Bunun nasıl yorumlanacağını hepimiz biliyoruz. Bu kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. "Klopp milli takım teknik direktörü olsaydı ve arka planda bu tür şeyler olsaydı, o da hiç hoşlanmazdı," dedi Möller. Genel olarak, Klopp ve Müller'in esprili yorum tarzını pek beğenmiyor gibi görünüyor. "Bana biraz Gaudimax gibi geliyor. Her iki cümleden biri şaka, sadece gülünüyor. Gerçekten objektiflik eksikliği hissediyorum," dedi 1990 Dünya Şampiyonu.
Effenberg de ona katılarak, "Bu olmaz, milyonlarca izleyicinin önünde konuşuyor. Sonunda kahkaha atması da cabası. Böyle bir espriyi, barda tek başına bir bira içerken yapabilirsin. Ama milyonlarca izleyicinin önünde değil, bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.