"Kendimizi zorla değiştirmeyeceğiz": Thomas Müller, kendisinin ve Jürgen Klopp'un esprili yorum tarzını eleştirenlere soğuk bir yanıt verdi

Özellikle Klopp'un Dünya Kupası açılış maçı öncesinde yaptığı esprili bir açıklama, son günlerde biraz yankı uyandırmıştı. Klopp, MagentaTV'deki mikrofonuna "Neyse ki takımı Julian Nagelsmann kuruyor – şimdilik. Şimdilik," diye bağırmış, Müller ise gülerek şöyle cevap vermişti: "Kloppo, daha haziran ayındayız. Sen çoktan eylül ayındasın!"

Bu açıkça bir şaka olarak söylenmişti; isteyenler bu sözleri, iki medya profesyonelinin spor gazeteciliğinin olağan mekanizmalarına yönelik bir eleştiri olarak bile yorumlayabilirdi. Ancak bu, milli takım teknik direktörüne yönelik bir eleştiri gibi görünmüyordu.

Yine de milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Cumartesi günkü basın toplantısında iki TV yorumcusunun şakasıyla ilgili iki soruyu yanıtlamak zorunda kaldı. Houston'daki ilk soruyu bir karşı soruyla geçiştirmişti, ancak bir İngiliz muhabir konuyu ısrarla sürdürünce daha ayrıntılı bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Nagelsmann, "Almanya'da "çok sayıda uzman var, Thomas ve Jürgen de harika adamlar" dedi; pek hoşuna gitmemişti ama kendinden emin bir tavır sergiledi. "Futbol dünyasında büyük başarılar elde ettiler. İstediği her şey hakkında konuşabilirler. Durum bu işte." Milli takımda en çok forma giyen oyuncu Lothar Matthäus uzaktan şu yorumu yaptı: Klopp'un rolü ve kadro detaylarına ilişkin açıklamaları, Nagelsmann'ın işini "pek de kolaylaştırmadı". Bu doğru olabilir, ne de olsa Klopp, Dünya Kupası kampanyası yine erken sona ererse Nagelsmann'ın potansiyel halefi olarak görülüyor.

Bu durum elbette bir miktar gerginlik yaratıyor, ancak Klopp Cumartesi günü kimseyi eleştirmediğini ve Alman takımına tüm başarıları dilediğini, özellikle de henüz bir dakika bile oynanmadığını açıkça belirtti.