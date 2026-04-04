"Kendimizi yenilmez hissediyoruz" – Lennart Karl, Bayern Münih'in son dakikada attığı galibiyet golünün ardından Real Madrid'e meydan okuyan bir mesaj gönderdi
Maçın son dakikalarında yaşanan heyecan: Karl geri dönüşü tamamladı
Bayern, Cumartesi günü Bundesliga'da Freiburg'u 3-2'lik dramatik bir skorla mağlup etti; maçın bitimine 20 dakikadan az bir süre kala 2-0 gerideyken son dakikalarda muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Thomas Bischof, 81. dakikada muhteşem bir uzak mesafe vuruşuyla skoru eşitledi ve 92. dakikada da skoru 2-2'ye getirdi; ardından 99. dakikada Alphonso Davies'in ortaladığı topu Karl ağlara göndererek galibiyeti garantiledi.
Bu heyecan verici galibiyet, Bayern'in Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Madrid ile karşılaşmasından sadece birkaç gün önce geldi ve Avrupa'daki bu önemli maç öncesinde takıma büyük bir güven aşıladı.
Real Madrid'e meydan okuyan mesaj
Santiago Bernabéu'ya yapılacak deplasman yaklaşırken Karl, Freiburg'da elde edilen galibiyetin takımın moralini mükemmel bir şekilde yükselttiğine inanıyor. Takım, çeyrek final serisinin ilk ayağında son Avrupa şampiyonu ile karşılaşmaya hazırlanırken, kadro içindeki özgüven tavan yapmış durumda.
Takımdaki atmosferden bahseden Karl, "Soyunma odasında bunu konuştuk. Bize büyük bir özgüven veriyor. Bu çok önemliydi. Şu anda yenilmez hissediyoruz." dedi.
Kompany, takımın dayanıklılığını övüyor
Performans mükemmel olmaktan uzak olsa da, teknik direktör Vincent Kompany oyuncularının gösterdiği azmi hemen övdü. Belçikalı teknik adam, üç puandan çok memnun olduğunu belirtirken, Freiburg’un agresif presiyle ve ev sahibi taraftarının desteğiyle konuk takımın işini inanılmaz derecede zorlaştırdığını kabul etti.
Kompany, bu kadar dramatik bir şekilde kazanmanın, rahat bir galibiyetten çok takım ruhu açısından daha değerli olduğunu savundu. 39 yaşındaki teknik direktör, maç sonrası basın toplantısında, "Her maçı şampanya futboluyla 3-0 veya 4-0 kazanamazsınız. Sezon boyunca bu tür duyguları yaşamak zorundasınız," dedi.
Karl’ın hayali gerçek oldu
Karl için galibiyet golü, uzun süredir hayalini kurduğu bir andı. Tecrübeli yıldızlar bir çıkış yolu bulmakta zorlanırken öne çıkan genç oyuncu, artık ilk 11'de yer almak için ciddi bir aday konumunda.
"Çok mutluyum. İnanılmaz bir duygu. Her zaman final aşamasında galibiyet golünü atıp formamı yırtıp atmayı hayal etmiştim. Neyse ki işe yaradı, inanılmaz bir duygu. Bugün gol atacağımı hissediyordum. Gerçekleşti ve mükemmeldi," dedi Karl, kahramanlıklarını geriye dönüp değerlendirirken.