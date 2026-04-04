"Kendimizi yenilmez hissediyoruz" – Lennart Karl, Bayern Münih'in son dakikada attığı galibiyet golünün ardından Real Madrid'e meydan okuyan bir mesaj gönderdi

Bayern, Cumartesi günü Bundesliga'da Freiburg'u 3-2'lik dramatik bir skorla mağlup etti; maçın bitimine 20 dakikadan az bir süre kala 2-0 gerideyken son dakikalarda muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Thomas Bischof, 81. dakikada muhteşem bir uzak mesafe vuruşuyla skoru eşitledi ve 92. dakikada da skoru 2-2'ye getirdi; ardından 99. dakikada Alphonso Davies'in ortaladığı topu Karl ağlara göndererek galibiyeti garantiledi.

Bu heyecan verici galibiyet, Bayern'in Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Madrid ile karşılaşmasından sadece birkaç gün önce geldi ve Avrupa'daki bu önemli maç öncesinde takıma büyük bir güven aşıladı.