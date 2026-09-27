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'Kendimizi toparlamamız gerekiyor' - Harry Kane, Uluslar Ligi'nde İspanya'ya alınan kıl payı yenilginin ardından İngiltere'yi pozitif kalmaya çağırdı
İngiltere, mağlubiyete rağmen zaman zaman müthiş bir futbol sergiledi
İngiltere'nin Dünya Kupası'nın ardından sahalara dönüşü, Wembley Stadyumu'nda adeta inişli çıkışlı bir karşılaşmaya sahne oldu; Tuchel'in ekibi İspanya'ya mağlup oldu. Maç, Lamine Yamal'ın henüz ikinci dakikada ağları bulmasıyla İngiltere için mümkün olan en kötü şekilde başladı. Ancak ev sahibinin verdiği yanıt, yaz aylarındaki turnuvanın ardından ilk maçına çıkan Tuchel'in tam da görmek isteyeceği türdendi. Anthony Gordon, hızlı gelişen bir kontra atak sonrasında İngiltere'ye beraberliği getirdi ve sadece dört dakika sonra Kane, kafayla attığı golle İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi.
Kane, bu üst düzey performansların istikrarının İngiltere için yapbozun son parçası olduğuna inanıyor. Zaman zaman bu seviyede rekabet edebildiklerini gösterdiler, ancak kaptan, bu baskıyı maçın tamamına yayabilmenin bu seviyede hayati önem taşıdığının farkında. Devre arasındaki bölümün takım için ölçüt olup olmadığı sorulduğunda Kane şu yanıtı verdi: “Bence öyle. Bu yüzden bunun olumlu yanlarını almalıyız. Elbette şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz ama birkaç gün içinde silkelenip yeniden başlamamız gerekiyor.”
- Getty Images Sport
Kane penaltı noktasında kaçan fırsata hayıflandı
Maçın kırılma anı, İngiltere'nin skoru iki farklıya çıkarma fırsatı yakalayabileceği penaltıyı kazandığında geldi. Genellikle beyaz noktada son derece güvenilir olan Kane'in vuruşu üst direğe çarpıp dışarıda kalınca, bu an ivmenin yeniden konuk takımın lehine dönmesine yol açtı. Bu fırsatı iyi değerlendiren İspanya'da Alex Baena ve Mikel Oyarzabal ağları havalandırdı, maçın seyrini tersine çevirdi ve son dünya ile Avrupa şampiyonu adına üç puanı getirdi. İlk yarının büyük bölümünde üstün oynayan genç İngiltere takımı için bu, verimlilik konusunda sert bir ders oldu.
Sonucun yarattığı hayal kırıklığına ve penaltı noktasındaki kişisel üzüntüsüne rağmen Bayern Münih'in golcüsü, iki ülke arasındaki farkın o gece çok az olduğunu vurgulamakta gecikmedi. Kane, "Son dünya ve Avrupa şampiyonuna karşı oynuyoruz ve onlarla başa baş mücadele ettik. Başka bir günde, kesinlikle maçı kazanan taraf biz olurduk" dedi.
Dramatik yenilginin ardından ölçütü belirledi
Sonuca rağmen Kane, İngiltere'nin ortaya koyduğu performans seviyesinin uluslararası futbolda en iyilere meydan okuyabilecek bir takıma işaret ettiğinde ısrarcıydı. Başkentte yüksek dramatik anlara sahne olan gecede, bitiricilikle yapılan vuruşlar talihsiz hatalarla karşılık buldu ve ev sahibi ekip devreye önde girmesini sağlayan mücadeleci performansına rağmen sahadan puansız ayrıldı.
Oyunun gidişatını değerlendiren Kane, “Daha önce Dünya Kupası'nda iyi seviyelere ulaştığımızı ama 90 dakikanın tamamını tam anlamıyla bir araya getiremediğimizi söylemiştim. Muhtemelen bugün de benzerdi. Çok sayıda iyi anımız vardı ama bence o bölüm, çok ama çok uzun zamandır oynadığımız en iyi futboldu. Ulaşabileceğimizi bildiğimiz standart bu” dedi.
- Getty Images Sport
Gözler Çekya karşısında telafide
İngiltere'nin, sıradaki Uluslar Ligi maçı öncesinde bu yenilgi üzerinde uzun uzun duracak fazla zamanı yok. Kadro, uluslararası maçlar dönemindeki ilk puanlarını almak için 29 Eylül Salı günü Çekya deplasmanına gidecek. Bu periyotta dört maçın planlanmış olması, hızlı toparlanma fırsatını takvimin içine yerleştiriyor. Şimdi odak noktası, Wembley'de onlara pahalıya mal olan hataları gidermek ve aynı zamanda rakipleri zorlayan hücum niyetini korumak. Çekya ile oynanacak karşılaşma, olumlu performansları somut bir sonuca dönüştürmek için mükemmel bir zemin sunuyor.
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