İngiltere'nin Dünya Kupası'nın ardından sahalara dönüşü, Wembley Stadyumu'nda adeta inişli çıkışlı bir karşılaşmaya sahne oldu; Tuchel'in ekibi İspanya'ya mağlup oldu. Maç, Lamine Yamal'ın henüz ikinci dakikada ağları bulmasıyla İngiltere için mümkün olan en kötü şekilde başladı. Ancak ev sahibinin verdiği yanıt, yaz aylarındaki turnuvanın ardından ilk maçına çıkan Tuchel'in tam da görmek isteyeceği türdendi. Anthony Gordon, hızlı gelişen bir kontra atak sonrasında İngiltere'ye beraberliği getirdi ve sadece dört dakika sonra Kane, kafayla attığı golle İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi.

Kane, bu üst düzey performansların istikrarının İngiltere için yapbozun son parçası olduğuna inanıyor. Zaman zaman bu seviyede rekabet edebildiklerini gösterdiler, ancak kaptan, bu baskıyı maçın tamamına yayabilmenin bu seviyede hayati önem taşıdığının farkında. Devre arasındaki bölümün takım için ölçüt olup olmadığı sorulduğunda Kane şu yanıtı verdi: “Bence öyle. Bu yüzden bunun olumlu yanlarını almalıyız. Elbette şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz ama birkaç gün içinde silkelenip yeniden başlamamız gerekiyor.”