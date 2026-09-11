Liverpool teknik direktörü Iraola, takımının sezona yenilgisiz başlangıcını sürdürmek için ilk düdükten itibaren bitiricilik konusunda keskin olmasını istedi. Liverpool son haftalarda önemli bir direnç ortaya koydu, ancak önce golü yemek endişe verici bir alışkanlığa dönüştü; Iraola yönetimindeki ilk dört maçın üçünde geriye düştü. Newcastle ve Nottingham Forest karşısında geri dönerek beraberlik alan Liverpool, geçen cuma Alexander Isak'ın ilk 10 dakika içindeki erken dublesi sayesinde Ipswich'i 2-0 mağlup etti ve ardından Atletico Madrid karşısında 2-1'lik geri dönüş galibiyeti aldı.

Fulham maçı öncesinde konuşan Iraola, takımın mücadele ruhunun güçlü olduğunu ancak rakiplere öne geçme fırsatı vermemeleri halinde işlerin çok daha kolay olacağını vurguladı. Iraola, "Bence bu takımda gol var" dedi. "Tüm maçlarda tehlikeli olduk, pozisyonlar ürettik, [her maçta] iki gol attık, o maçların bazılarında daha fazlasını da atabilirdik ama şimdi mesele daha verimli olmak. Newcastle'a karşı iki gol yememek, Forest'a karşı golleri yememek ve ayrıca gollerin ne zaman geldiği de önemli çünkü bence maçlara çok iyi başlamıyoruz. Ipswich maçı olumlu bir örnekti ve böyle başladığınızda maçlar çok daha rahat geçiyor."