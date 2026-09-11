Getty Images Sport
Çeviri:
'Kendimizi en baştan kabul ettirmek istiyoruz!' - Andoni Iraola, Fulham maçı öncesi Liverpool'a yavaş başlangıçlara son verme çağrısında bulundu
Erken geri düşmelere karşı mücadele
Liverpool teknik direktörü Iraola, takımının sezona yenilgisiz başlangıcını sürdürmek için ilk düdükten itibaren bitiricilik konusunda keskin olmasını istedi. Liverpool son haftalarda önemli bir direnç ortaya koydu, ancak önce golü yemek endişe verici bir alışkanlığa dönüştü; Iraola yönetimindeki ilk dört maçın üçünde geriye düştü. Newcastle ve Nottingham Forest karşısında geri dönerek beraberlik alan Liverpool, geçen cuma Alexander Isak'ın ilk 10 dakika içindeki erken dublesi sayesinde Ipswich'i 2-0 mağlup etti ve ardından Atletico Madrid karşısında 2-1'lik geri dönüş galibiyeti aldı.
Fulham maçı öncesinde konuşan Iraola, takımın mücadele ruhunun güçlü olduğunu ancak rakiplere öne geçme fırsatı vermemeleri halinde işlerin çok daha kolay olacağını vurguladı. Iraola, "Bence bu takımda gol var" dedi. "Tüm maçlarda tehlikeli olduk, pozisyonlar ürettik, [her maçta] iki gol attık, o maçların bazılarında daha fazlasını da atabilirdik ama şimdi mesele daha verimli olmak. Newcastle'a karşı iki gol yememek, Forest'a karşı golleri yememek ve ayrıca gollerin ne zaman geldiği de önemli çünkü bence maçlara çok iyi başlamıyoruz. Ipswich maçı olumlu bir örnekti ve böyle başladığınızda maçlar çok daha rahat geçiyor."
- Getty Images Sport
İlk yarıdaki verimliliği artırmak
Rakamlar, Iraola'nın takımının maçlara yavaş başlamasından duyduğu hayal kırıklığını ortaya koyuyor. Liverpool, ligdeki ilk iki maçının ilk yarısında tek bir gol bile atamadı ve bu düzeni ancak geçen cuma Isak'ın Ipswich'e karşı ilk 10 dakikada iki gol atmasıyla bozabildi.
İspanyol teknik adam, "Diğer maçlarda geriye düşerek başladık ve sonra geri dönmek için çok büyük efor harcamanız gerekiyor" dedi. "Elbette ilk golü atmayı isterim, o zaman her şey daha kolay görünür ama doğru zihniyete sahip olmamız gerekiyor. Atletico'ya karşı sanırım 15. saniye gibi bir anda bir şansımız vardı, Alex [Mac Allister] çok net bir gol fırsatı yakaladı ve sonra herkes 'inanılmaz başlangıç' diyor. Golü atınca her şey değişiyor ama bence maçların başlangıcı, biraz daha iyi olabileceğimiz bölümlerden biri. Genelde ikinci yarıda daha iyi olduk ama baştan itibaren oyunu kabul ettirmek istiyorum çünkü o zaman her şey daha kolay oluyor."
Fulham tehdidinin farkında
Liverpool, şu anda kariyerindeki yalnızca ikinci teknik direktörlük görevini üstlenen eski Real Madrid savunmacısı Alvaro Arbeloa'nın çalıştırdığı Fulham ile karşı karşıya gelecek. Arbeloa, ocak ayında Real Madrid'in başına geçmişti ancak kupasız tamamlanan sezonun ardından Jose Mourinho'ya yer açmak için görevden ayrıldı. Craven Cottage'taki dönemi de benzer şekilde zorlu başladı; Fulham, Chelsea, Sunderland ve Crystal Palace'a karşı üst üste aldığı üç yenilginin ardından henüz tek puan bile toplayamadı. Kötü gidişata rağmen Iraola, bu meydan okumayı küçümsemiyor.
Rakip meslektaşı üzerindeki baskının artmasıyla ilgili konuşan Iraola, temkinli kaldı. Liverpool patronu, "Sadece üç Premier League maçı oynadık ve herhangi bir takımla ilgili büyük sonuçlar çıkarmak için bence henüz çok erken, Fulham'ın da bunun çok iyi bir örneği olduğunu düşünüyorum" dedi. "Dürüst olmak gerekirse üç maçta da iyi oynadıklarını düşünüyorum. Üç maçı da tek gol farkla kaybettiler. Bence sahip oldukları istatistiklerin çoğuna bakıp kaç puanları olduğunu bilmeseniz, en az beş puanları olduğunu düşünürsünüz çünkü maçları kontrol ediyorlardı."
- Getty Images Sport
Kulübe kenarında dostça rekabet
Anfield'daki maç, daha önce İspanya'yı temsil ederken aynı soyunma odasını paylaşan iki teknik adam için özel bir buluşmaya sahne olacak. Bir dönem milli takımda aynı pozisyon için rekabet eden takım arkadaşları olan ikiliden Iraola, futbolculuk dönemlerinde genellikle üstün çıkan tarafın Arbeloa olduğunu esprili bir dille söyledi.
Iraola, Fulham teknik direktörüyle ilişkisi hakkında gelen soruya, "Sanırım milli takımda birlikte çok az kez oynadık" yanıtını verdi. "Aşağı yukarı aynı pozisyon için mücadele ediyorduk ama bence o daha başarılıydı çünkü benden daha fazla maç oynadı!"
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun