ZUMA Press Wire
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'Kendimize odaklanıyoruz' - Hansi Flick, Real Madrid ile Atletico karşılaşmaya hazırlanırken Madrid derbisinin yarattığı gürültüyü görmezden geliyor
Katalan teknik direktör dikkat dağıtıcı unsurları reddetti
Barcelona teknik direktörü, bu hafta sonu Atletico ile Madrid arasındaki sert kapışmayla dikkatinin dağılmasına izin vermedi. Takımının Ramon Sanchez-Pizjuan deplasmanı öncesinde, başka yerlerdeki sonuçlar hakkında endişelenmek yerine kendi performans seviyelerini korumanın önemini vurguladı. Bu sakin güvenin temelinde sezona görkemli bir başlangıç yatıyor; Barcelona, ligdeki ilk altı maçının tamamını kazanırken tarihi bir 28 gol sayısına ulaştı.
- Getty Images Sport
Alman teknik adam konsantrasyon talep ediyor
Maç öncesi basın toplantısında konuşan teknik direktör, takımının tek önceliğinin iç standartları korumak olması gerektiğinde ısrar etti. Başkent derbisinin etrafındaki gürültüyü önemsemeyen Flick, "En önemli şey kendimize odaklanmak" dedi.
Yoğun maç trafiği içinde iş yükünü yönetmenin zorluğuna da değinen Flick, "Seviyemizi korumak için çalışıyoruz. Toparlanma çok önemli ve iş yükünü çok iyi yönetiyoruz. Çok fazla maç var ve toparlanmayı akılda tutmalıyız" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk adayları liderleri takip ediyor
Metropolitano'daki karşılaşma, zirvenin yakınında kalmak isteyen iki iddialı takipçiyi karşı karşıya getiriyor. Real Madrid, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçın altısını kazanmış olarak geliyor; buna Elche karşısında 3-2 kazanılan maçta Carlos Espi'nin uzatma dakikalarında attığı dramatik galibiyet golü de damga vurdu.
Bu arada Diego Simeone'nin ekibi bitiricilikte yeniden etkili bir görüntü sergiliyor. Kanadalı forvet Jonathan David'in ligde üst üste alınan iki galibiyette de gol atması, ev sahibinin şehirdeki rakibinin yalnızca iki puan gerisinde kalmasını sağladı.
- AFP
Erken başlama saati avantaj sağlıyor
Cumartesi günü Sevilla'da alınacak bir galibiyet, Madrid derbisi başlamadan önce Barcelona ile takipçileri arasındaki farkı daha da açacaktır. Çünkü iki şampiyonluk rakibi pazar günü karşı karşıya geleceği için hafta sonunda birinin ya da her ikisinin birden puan kaybetmesi kesin. Bu da Barcelona'ya, dışarıdan herhangi bir baskı olmadan kusursuz serisini koruması için ideal bir zemin sunuyor.
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