Metropolitano'daki karşılaşma, zirvenin yakınında kalmak isteyen iki iddialı takipçiyi karşı karşıya getiriyor. Real Madrid, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçın altısını kazanmış olarak geliyor; buna Elche karşısında 3-2 kazanılan maçta Carlos Espi'nin uzatma dakikalarında attığı dramatik galibiyet golü de damga vurdu.

Bu arada Diego Simeone'nin ekibi bitiricilikte yeniden etkili bir görüntü sergiliyor. Kanadalı forvet Jonathan David'in ligde üst üste alınan iki galibiyette de gol atması, ev sahibinin şehirdeki rakibinin yalnızca iki puan gerisinde kalmasını sağladı.