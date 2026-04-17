"Kendimize iyice bir bakmamız gerekiyor" - Kylian Mbappé, kupa kazanamadan geçecek bir sezonun eşiğindeyken Real Madrid taraftarlarına duygusal bir söz verdi

Maçın bitiş düdüğünün ardından, iki maçta da gol atan Mbappé, sosyal medyadan taraftarlara seslendi; hem sonucun yarattığı hayal kırıklığını hem de takımın maç boyunca gösterdiği azmi dile getirdi. Münih’te Madrid’in o geceki üçüncü golünü atmış olmasına rağmen, Mbappé bireysel katkıların üzerinde durmayı reddetti. Bunun yerine forvet, Avrupa’dan elenmelerini değerlendirirken takım içinde kolektif sorumluluk çağrısında bulundu.

Mbappe, Instagram'da "Son ana kadar denedik, ama yeterli olmadı" diye yazdı. "Böylesine önemli bir turnuvadan elenmek hayal kırıklığı yaratıyor, ancak ileriye bakmalıyız. Bu tür bir hayal kırıklığını bir daha yaşamamak için kendimize sert bir şekilde bakmalıyız. Asla pes etmeyeceğiz!!! Madrid'de başarısızlık hiçbir zaman bir seçenek olmadı ve olmayacak. Ama size bir şey söz veriyorum: çok yakında yeniden kazanmaya başlayacağız."



