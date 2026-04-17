Getty Images Sport
Çeviri:
"Kendimize iyice bir bakmamız gerekiyor" - Kylian Mbappé, kupa kazanamadan geçecek bir sezonun eşiğindeyken Real Madrid taraftarlarına duygusal bir söz verdi
Şampiyonlar Ligi hayali Münih'te sona erdi
Mbappé, Bayern Münih’e karşı dramatik bir mağlubiyetin ardından Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanma umutlarının ani bir şekilde sona erdiğini gördü. İspanyol devi, Almanya’da oynanan kaotik rövanş maçının ardından turnuvadan elendi; o geceki cesur mücadelesine rağmen toplamda 6-4 mağlup oldu. Bu sonuç, turnuva tarihinin en başarılı kulübü için acı bir darbe oldu. Madrid, Münih'te sıkı bir mücadele verdi ve hatta üç kez gol atmayı başardı, ancak Bayern'in direnişi karşısında çabaları sonuçsuz kaldı ve turu geçemedi.
Mbappe, acı bir yenilginin ardından takıma kendini sorgulaması için çağrıda bulundu
Maçın bitiş düdüğünün ardından, iki maçta da gol atan Mbappé, sosyal medyadan taraftarlara seslendi; hem sonucun yarattığı hayal kırıklığını hem de takımın maç boyunca gösterdiği azmi dile getirdi. Münih’te Madrid’in o geceki üçüncü golünü atmış olmasına rağmen, Mbappé bireysel katkıların üzerinde durmayı reddetti. Bunun yerine forvet, Avrupa’dan elenmelerini değerlendirirken takım içinde kolektif sorumluluk çağrısında bulundu.
Mbappe, Instagram'da "Son ana kadar denedik, ama yeterli olmadı" diye yazdı. "Böylesine önemli bir turnuvadan elenmek hayal kırıklığı yaratıyor, ancak ileriye bakmalıyız. Bu tür bir hayal kırıklığını bir daha yaşamamak için kendimize sert bir şekilde bakmalıyız. Asla pes etmeyeceğiz!!! Madrid'de başarısızlık hiçbir zaman bir seçenek olmadı ve olmayacak. Ama size bir şey söz veriyorum: çok yakında yeniden kazanmaya başlayacağız."
Arbeloa, Mbappé'nin düşüncelerine katıldığını belirtti
Sadece Mbappé değil, teknik direktör Alvaro Arbeloa da bu yenilginin tüm takım için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu kabul etti. Ancak İspanyol teknik adam, kendisinin ve oyuncularının toparlanıp sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak için çaba göstereceklerini vurguladı.
Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Onlarla, taraftarlarla, deplasmana gelenlerle, evinde kalanlarla ve kulüple gurur duyuyorum" dedi. "Bu yenilgide canımı yakan tek bir şey varsa, o da bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde 16 turunu geçemeyeceğimiz ve her şeyden öte bunun gerçekleşme şekli.
"Taraftarlar, oyuncularımızla, ellerinden gelenin en iyisini yapmalarıyla ve gösterdikleri karakterle gurur duymalı. Bundan sonra oynayacağımız birkaç maç var ve her zamanki gibi, bu oyuncuların bugün yaptığı gibi bu armayı sonuna kadar savunacağız."
Madrid, Avrupa'daki başarısızlığın ardından toparlanmaya çalışıyor
Madrid, artık dikkatini yeniden lig mücadelesine ve sezonun son haftalarına çevirirken, bir an önce toparlanmak zorunda. Şampiyonlar Ligi hayali sona ermiş olsa da, kulüp önümüzdeki haftalarda güvenini ve ivmesini yeniden kazanmayı hedefliyor. Baskı artarken ve beklentiler her zamanki gibi yüksekken, Madrid’in La Liga lideri Barcelona ile arasındaki 9 puanlık farkı kapatmaya çalışacağı bu dönemde Mbappé’nin takımın hücumunun kilit ismi olmaya devam etmesi bekleniyor.