En iyi anlar derlemelerinin özelliği, bunları dolduracak kadar çok önemli anın olması gerektiğidir. Sadece bir klip ya da bir anla yetinilemez; bunların bir koleksiyonu olması gerekir. Her büyük maçın ardından Sergino Dest, bir şirkete klipler derletir ve bunları tüm dünyayla paylaşır; bu klipler genellikle tek bir duyguya odaklanır: sevinç.

Bu, Dest'in her defans oyuncusunu çılgına çevirdiğinde hissettiği duygudur. Rakip takımı yendiğini anladığı anda içinden geçen duygudur. İzleyen herkeste uyandırmayı umduğu duygudur; çünkü günümüzde bu duyguyu uyandırabilen çok az kişi var. Dest sahaya çıktığında, bir şov sergileme hedefiyle çıkar. Bu zihniyet, Dünya Kupaları'nda bile değişmez.

İşte bu yüzden, hem Paraguay hem de Avustralya’ya karşı kazanılan maçların ardından Dest’in öne çıkan anları bolca vardı. Teknik hareketler, hız patlamaları, şık vuruşlar ve maçın gidişatını değiştiren paslaşmalar – hepsi o anlara damga vurdu. Hayatının en önemli maçlarını oynayan Dest, yine de şüphesiz ki Dest’tir. An ne olursa olsun, tarzı değişmez.

ABD Erkek Milli Takımı’nın savunma oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Scuffed Podcast’e “Kendimi özgür hissediyorum” dedi. “Artık önemi yok; deneyebilirim ve topu kaybedersem, kaybederim. Kaybetmezsem de işimi yaparım. Bu da bana, ‘ya topu kaybedersem’ diye düşünmeme gerek kalmayan bir özgürlük veriyor.”

Mauricio Pochettino’nun kendisine her zamankinden daha fazla özgürlük tanımasıyla PSV’nin yıldızı, bu özgürlüğü sonuna kadar kullandı. Bunu kendi tarzında yaptı ve ABD Erkek Milli Takımı, eleme turlarının getireceği büyük zorluklara hazırlanırken, Dest bu yaz takımın sevincini olabildiğince uzun süre devam ettirme çabasında her zamankinden daha önemli bir rol oynuyor.

"Her zaman hücum etmeyi severim," dedi Dest, "ve bu sayede biraz daha fazla hücum yapabiliyorum."