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Sergino Dest GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Kendimi özgür hissediyorum" - Sergino Dest, Mauricio Pochettino'nun onun hücum yeteneklerini ortaya çıkarmasıyla ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki sürpriz kartı oldu

Analysis
ABD
S. Dest
FEATURES
ABD - Bosna Hersek
Bosna Hersek
Dünya Kupası

25 yaşındaki oyuncu gibi oynayan çok az sayıda oyuncu kaldı ve Pochettino, ona korkusuzca hücuma geçebileceği bir rol verdi

En iyi anlar derlemelerinin özelliği, bunları dolduracak kadar çok önemli anın olması gerektiğidir. Sadece bir klip ya da bir anla yetinilemez; bunların bir koleksiyonu olması gerekir. Her büyük maçın ardından Sergino Dest, bir şirkete klipler derletir ve bunları tüm dünyayla paylaşır; bu klipler genellikle tek bir duyguya odaklanır: sevinç.

Bu, Dest'in her defans oyuncusunu çılgına çevirdiğinde hissettiği duygudur. Rakip takımı yendiğini anladığı anda içinden geçen duygudur. İzleyen herkeste uyandırmayı umduğu duygudur; çünkü günümüzde bu duyguyu uyandırabilen çok az kişi var. Dest sahaya çıktığında, bir şov sergileme hedefiyle çıkar. Bu zihniyet, Dünya Kupaları'nda bile değişmez.

İşte bu yüzden, hem Paraguay hem de Avustralya’ya karşı kazanılan maçların ardından Dest’in öne çıkan anları bolca vardı. Teknik hareketler, hız patlamaları, şık vuruşlar ve maçın gidişatını değiştiren paslaşmalar – hepsi o anlara damga vurdu. Hayatının en önemli maçlarını oynayan Dest, yine de şüphesiz ki Dest’tir. An ne olursa olsun, tarzı değişmez.

ABD Erkek Milli Takımı’nın savunma oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Scuffed Podcast’e “Kendimi özgür hissediyorum” dedi. “Artık önemi yok; deneyebilirim ve topu kaybedersem, kaybederim. Kaybetmezsem de işimi yaparım. Bu da bana, ‘ya topu kaybedersem’ diye düşünmeme gerek kalmayan bir özgürlük veriyor.”

Mauricio Pochettino’nun kendisine her zamankinden daha fazla özgürlük tanımasıyla PSV’nin yıldızı, bu özgürlüğü sonuna kadar kullandı. Bunu kendi tarzında yaptı ve ABD Erkek Milli Takımı, eleme turlarının getireceği büyük zorluklara hazırlanırken, Dest bu yaz takımın sevincini olabildiğince uzun süre devam ettirme çabasında her zamankinden daha önemli bir rol oynuyor.

"Her zaman hücum etmeyi severim," dedi Dest, "ve bu sayede biraz daha fazla hücum yapabiliyorum."

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hâkimiyet kurmak istiyor

    ABD Milli Takımı’nın Avustralya ile oynayacağı maç öncesinde Dest’e, ABD Milli Takımı’nın en iyi bire bir dripli oyuncusunun kim olduğu soruldu. Tabii ki bu soruya bir şart eklenmişti: “Sen hariç”.

    "Bence Christian [Pulisic]," dedi Dest gülerek. "O gerçekten çok iyi bir bire bir oyuncusu." Dest daha sonra, sanki söyleyecek başka bir şey varmış gibi bir an durakladı, ancak sonra fikrini değiştirdi. "Christian'da kalayım."

    Özellikle Pulisic’in yer almadığı o Avustralya maçında Dest, bu unvana neden layık olduğunu göstermek için fazlasıyla yeterli bir performans sergiledi. İstatistiklere göre o maçta sadece iki dripling tamamladı. Maçı izleyen herkes bunun çok daha fazla olduğunu biliyordu. Avustralya karşısında Dest, defans oyuncularını sürekli oyaladı; USMNT oyuncuları arasında en fazla şut çeken isim oldu ve sık sık Weston McKennie ile işbirliği yaparak sağ kanatta kargaşa yarattı. Hiçbir tereddüt ya da endişe yoktu; sadece önünde kim olursa olsun onu geçme arzusu vardı.

    “Top bende olduğunda ve bu adamlarla karşı karşıya geldiğimde, seni geçeceğimi biliyorum, sonra seni de geçeceğim,” demişti geçen sonbahar GOAL’a. “Kendime güveniyorum. Elbette herkes beni savunabilir, ama yine de yanlarından geçeceğim. O anları çok seviyorum. Bana çocukluğumu hatırlatıyor. İdollerimin YouTube videolarını hatırlatıyor bana. Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, Neymar, Adriano – Brezilya milli takımı. Onlar benim en sevdiğim oyunculardı, o yetenekli oyuncular.

    "Bir oyuncuyu geçmek, bu sporda yapabileceğiniz en güzel şey gibi geliyor bana. Bunu şık bir şekilde yapmak, herkesin izlemekten keyif aldığı şey işte."

    Paraguay karşısında ise daha da acımasızdı. O maçta bir pozisyonda bir savunmacıyı geçip hızını düşürdü, ardından onu tekrar geçti. Bunun kasıtlı olup olmadığı sadece Dest bilir. Ancak onun havasında olduğu, keyifle oynadığı açıkça görülüyordu. O maçta dört dripling yaptı ve son üçte bir alana beş pas attı.

    "Elbette her zaman böyle oynamak isteriz," dedi Paraguay maçının ardından. "Bu, sahada üstün olduğumuzu gösteriyor. Maçta üstün olduğunuzda, bu tür hareketleri çoğu zaman yapabilirsiniz."

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  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Rakamlar

    Dest, son derece etkileyici bir performans sergiledi. Grup aşaması boyunca Dest, 90 dakikada başarılı dripling sayısı açısından tüm oyuncular arasında sekizinci sırada yer alıyor; bu durum, bu serinin başlangıcındaki maçları izleyen herkesin gözlemleriyle de örtüşüyor.

    Onun üstünde yer alan oyuncular, genel olarak takımlarının hücumlarının odak noktalarıdır. İspanyol yıldız Lamine Yamal bu kategoride lider konumdadır ve dribbling yeteneği tartışılmazdır. Örneğin, Fildişi Sahili'nden Amad Diallo, Curacao'dan Tahith Chong, Cezayir'den İbrahim Maza ve Almanya'dan Jamal Musiala, hepsi Dest'in hemen üzerinde yer almaktadır ve her biri takımlarının hücumunun merkezi olarak görülmektedir.

    Oysa Dest, tam olarak bu tanımlamaya uymuyor. O, kilit bir oyuncu; ancak mutlaka hücumun odak noktası değil.

    Bu kasıtlı bir durum. Üç maçın ardından, ABD Milli Takımı ceza sahası içindeki top dokunuşlarında beşinci, top hakimiyetinde ise onuncu sırada yer alıyor; bu rakam, Uruguay’a karşı oynanan ve daha çok 50-50 bir mücadeleye sahne olan maçtan önemli ölçüde etkilenmiştir. Üç maç boyunca ABD Milli Takımı genel olarak dalgalar halinde saldırdı. Dest, sahada tanıdık ama biraz farklı bir konumdan saldırı yapan bu dalgalardan biridir.

    "Şu anda takım içi uyum gerçekten çok yüksek," dedi Dest. "Herkes kendine güveniyor ve herkes buna inanıyor. Elbette bu zaman alır ve [Pochettino'nun] zamanı var. Bu yüzden, şu anda değerimizi göstermek için gerçekten iyi bir aşamadayız."

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Farklı bir rol

    Yıllardır Dest’in değeri, bir bek olarak hücum yapma yeteneğiyle tanımlanıyor. Kısmen sol ya da sağda oynayabilme becerisi sayesinde, o pozisyonda her zaman etkili bir silah olmuştur. Ancak her şeyden öte, Dest'in değeri, hücumda maçlara etki etme yeteneğinde yatmaktadır. İşte bu yüzden 2020'de Barcelona ile sözleşme imzaladı ve işte bu yüzden şimdi, 2026'da, futbolun en ünlü hücum odaklı liglerinden biri olan Eredivisie'de en tehlikeli silahlarından biri haline geldi.

    ABD Milli Takımı kampının başlarında Dest, kendisini bir kanat bek olarak tanımladı. ABD Milli Takımı kaptanı Tim Ream ise şakayla karışık bir şekilde buna itiraz etti.

    "Serge bir sağ kanat oyuncusu," dedi Ream. "Aslında videoları inceledik ve bazı anlarda kanat bek gibi oynuyordu; oysa daha ileride oynaması gerekirdi."

    Dest’in Dünya Kupası’ndaki oyun tarzı şimdiye kadar böyle oldu. Daha çok kanat oyuncusu olarak oynayan Dest’in görevi, sahada daha ileriye çıkmaktı. Arkasında, ABD’nin sağ bek/üçüncü stoper olarak görev yapan Alex Freeman, Dest’e arka koruma sağladı ve Dest’in hücumda yapması gereken her şeyi yapmasına olanak tanıdı.

    "Bence sağ kanatta iyi bir ikili oluşturuyoruz," dedi Dest, Freeman hakkında. "Onunla oynamayı da seviyorum. Güçlü, uzun boylu, hızlı ve iyi bir savunmacı. Ayrıca bazen yer değiştirebiliyoruz, biliyor musun? Bu, o tarafta olduğumda işleri daha da iyi hale getiriyor, çünkü ben de geriye inip onunla yer değiştirebiliyorum; böylece daha dinamik olduğumuz için rakiplerin bizi savunması zorlaşıyor."

    Gerçekte Dest pek sık aşağıya inmez. Gittikçe daha yukarıya doğru ilerleyerek, klasik bir savunma oyuncusu olarak üstlendiği olağan sorumluluklar olmadan mümkün olduğunca fazla tehlike yaratır.

    "Herkes benim en iyi özelliğimin hücum yeteneklerim olduğunu bilir; bu da bana sahada daha ileride oynamak için biraz daha fazla alan ve özgürlük sağlıyor," dedi. "Daha fazla risk alabilir ve takımın ikiye bir durumlar yaratmasına ya da gol fırsatları yakalamasına yardımcı olabilirim. Bu pozisyonu seviyorum ve teknik direktörün ya da takımın bana ihtiyaç duyduğu her yerde oynarım."

    Dest’in bir sonraki maçta, Bosna-Hersek ile oynanacak 32’li tur karşılaşmasında nerede ihtiyaç duyulacağı henüz belli değil, ancak ABD’nin daha büyük zorluklara hazırlanırken bir noktada ona ihtiyaç duyulacağı kesin.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kanıtlanması gereken bir nokta

    Dest, elbette daha önce de Dünya Kupası eleme turlarında mücadele etmişti. 2022’de Hollanda karşısında 75 dakika sahada kaldı; bu mağlubiyet, pek çok nedenden ötürü Dest için kişisel bir yenilgiydi. Büyüdüğü ülkeye karşı sahaya çıkan Dest, daha üstün bir takıma karşı Dünya Kupası hayali sona ererken elinden pek bir şey gelemedi. Bu acı bir dersti, ama yine de bir dersti.

    "Eleme turlarında işler her zaman zordur," dedi. "Ne bekleyeceğinizi bilemezsiniz çünkü sadece tek bir maç söz konusu. Rakibimiz Bosna. Onlarla daha önce hiç oynamadım, bu yüzden kolay olmayacak, ama bence şu anda farklı bir takımız. Son birkaç yılda çok gelişti ve bence bunu bu turnuvanın ilk birkaç maçında da gösterdik. Bence onlar da bunun gerçekten zor bir maç olacağını biliyorlar ve kolay olmayacağının farkındalar.

    "Hepimiz biraz daha olgunlaştık, biliyor musun? Şu anda kadromuzda çok daha deneyimli oyuncular var. Yeni oyuncularımız da var, ama herkesin gerçekten kendine güveni tam gibi geliyor bana. İlk iki maçı kazanıp grubu birinci bitirmek elbette yardımcı olur, ama herkes çok kendinden emin. Bunu başarabileceğimize dair büyük bir inancımız var."

    Dest, bu yazın farklı olabileceğine inanıyor. Kendisinin de bu süreçte önemli bir rolü olduğuna inanıyor. Ve bu kadrodaki ABD Milli Takımı’nda, nihayet bunu bildiği tek şekilde yapma özgürlüğüne kavuştu.

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