Malen, Premier League'den Serie A'ya geçtikten sonra adeta yeniden doğdu, ancak forvet oyuncusu şimdi Roma'ya transferinden önceki zorlu döneme ışık tuttu. Hollandalı milli futbolcu, geçen ocakta ilk olarak Stadio Olimpico'ya kiralık olarak geldi, ancak ilk andan itibaren yarattığı etki Giallorossi yönetimini sezon sonunda 25 milyon euro karşılığında bonservisini almaya ikna etti. Gösterdiği golcü performans, onu Serie A gol krallığı yarışında zirveye taşıdı; mevcut sezonun ilk beş maçında altı gol attı.

Ayrılığının kişisel bir tercih mi yoksa Unai Emery'nin yönetsel bir kararı mı olduğu sorulduğunda, golcü oyuncu İtalya'nın başkentinde yeni bir başlangıç aramasının nedenleri konusunda dikkat çekici derecede açık konuştu. "Bu benim kararımdı" diyen Malen, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, Football Italia'nın aktardığına göre şöyle konuştu.

"Oynamak ve her hafta sonu sahaya çıkabileceğim, önemli bir rol üstlenebileceğim bir takımın parçası olmak istiyordum. O dönemde kendimi önemli hissetmiyordum, bu yüzden en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Bugün doğru insanlarla birlikte doğru yerde olduğumu hissediyorum. Teknik direktör ve takım arkadaşlarım bana büyük güven gösteriyor, tüm bunlar da birlikte hayalini kurduğum oyuncu olmama yardımcı oluyor."