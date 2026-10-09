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'Kendimi önemli hissetmedim' - Donyell Malen, Aston Villa'dan ayrılışını anlattı ve Roma'nın patronu Gian Piero Gasperini'yi övdü
Villa Park'tan uzaklaşarak yeni bir yol arıyor
Malen, Premier League'den Serie A'ya geçtikten sonra adeta yeniden doğdu, ancak forvet oyuncusu şimdi Roma'ya transferinden önceki zorlu döneme ışık tuttu. Hollandalı milli futbolcu, geçen ocakta ilk olarak Stadio Olimpico'ya kiralık olarak geldi, ancak ilk andan itibaren yarattığı etki Giallorossi yönetimini sezon sonunda 25 milyon euro karşılığında bonservisini almaya ikna etti. Gösterdiği golcü performans, onu Serie A gol krallığı yarışında zirveye taşıdı; mevcut sezonun ilk beş maçında altı gol attı.
Ayrılığının kişisel bir tercih mi yoksa Unai Emery'nin yönetsel bir kararı mı olduğu sorulduğunda, golcü oyuncu İtalya'nın başkentinde yeni bir başlangıç aramasının nedenleri konusunda dikkat çekici derecede açık konuştu. "Bu benim kararımdı" diyen Malen, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, Football Italia'nın aktardığına göre şöyle konuştu.
"Oynamak ve her hafta sonu sahaya çıkabileceğim, önemli bir rol üstlenebileceğim bir takımın parçası olmak istiyordum. O dönemde kendimi önemli hissetmiyordum, bu yüzden en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Bugün doğru insanlarla birlikte doğru yerde olduğumu hissediyorum. Teknik direktör ve takım arkadaşlarım bana büyük güven gösteriyor, tüm bunlar da birlikte hayalini kurduğum oyuncu olmama yardımcı oluyor."
- AFP
Gasperini’nin yönetiminde hayat
Malen'in Roma'ya katılma kararında önemli bir etken de Gasperini'nin varlığıydı. Yüksek pres tarzı ve hücum yeteneğini yeniden canlandırma becerisiyle tanınan tecrübeli teknik adam, forveti Roma'ya gelmeye ikna etmede belirleyici rol oynadı. Malen, teknik direktörün şeffaf iletişim tarzından özellikle etkilendi; ancak antrenmanlarının fiziksel açıdan takım için kötü şöhretli biçimde çok zorlu olduğunu da vurguladı. Forvet oyuncusu, "Hiçbir konuda sana asla yalan söylemeyeceğini bilirsin" derken, "bazen Gasperini'nin antrenmanları gerçekten çok zor oluyor" ifadelerini de kullandı.
Teknik direktörün tutkusunun yoğunluğu, geçen sezon Parma'ya karşı deplasmanda alınan ve Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılımını garantileyen kritik galibiyetin ardından çarpıcı biçimde görülmüştü. Malen, "Maçtan sonra o kadar mutluydu ki bir masayı bile havaya uçurdu" dedi.
'Dymalen' ortaklığı ve anında oluşan uyum
Gelişinden bu yana Malen, Paulo Dybala ile birlikte Avrupa futbolunun en ölümcül hücum ikililerinden birini oluşturdu. İkiliye, Roma taraftarları sosyal medyada “Dymalen” adını taktı; bu da sahada geliştirdikleri kusursuz uyumu yansıtıyor. Bu bağ, yeni sezonun ilk düdüğünden itibaren kendini gösterdi. Malen, Fiorentina karşısında yaptığı müthiş hat-trickle dikkat çekerken, bunun sonraki aylara da yön verdiğine inanıyor.
Malen, “Hat-trick yaparak bu kadar iyi bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Takım olarak güçlü ve birbirimize bağlıydık, bunu biliyorsunuz, ben de hemen çok iyi bir hisse kapıldım. Böyle anların üzerine koyabilir ve özel bir şey başarabiliriz. Dymalen... insana bu bağı düşündürüyor. Sosyal medyada komik duruyor. Paulo’yla hemen uyum yakaladık” dedi.
- Getty Images Sport
Şaşırtıcı yetenek ve gelecek beklentileri
Dybala ile ilişkisi manşetleri domine etmiş olsa da, Malen Roma kadrosundaki yetenek derinliğini övmekte de gecikmedi. Son milli arada Hollanda formasıyla oynamasına engel olan küçük bir sakatlığa rağmen, kendisinin hayal kırıklığı yarattığını söylediği bu durum sonrasında odak noktası Kızıl-Sarılı ekibin kolektif gelişiminde kalmaya devam ediyor. Daha genç takım arkadaşlarından bazıları, tecrübeli hücum oyuncusu üzerinde şimdiden kalıcı bir izlenim bıraktı.
"Birçok oyuncu. Pisilli çok genç ve kalitesini hemen görebildim," diyen Malen, kendisini en çok kimin şaşırttığı sorulduğunda sözlerini şöyle tamamladı: "Manu Kone harika. Bazılarını Hollanda'dan zaten tanıyordum. Örneğin Marten De Roon."
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