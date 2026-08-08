18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

"Kendimi nasıl hissettiğimi anlatacak söz yok" - Arsenal'ın genç yıldızı yıkıcı bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı

Arsenal
L. Copley
Arsenal - Real Betis
Real Betis
Club Friendlies
Premier Lig

Arsenal'ın genç yeteneği Louie Copley, Arsenal'ın Real Betis ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında ön çapraz bağ yırtığı yaşadığını doğruladı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağ bekte oyuna sonradan girdikten sadece birkaç dakika sonra kenara gelmek zorunda kaldı ve bu durum, Mikel Arteta'nın A takım kadrosuna girme umutlarına acımasız bir darbe vurdu.

  • Arsenal akademisinin gelecek vadeden oyuncusu kadro dışı kaldı

    Arsenal, sezon öncesi hazırlıkları sırasında 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Copley'nin Betis karşısında ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı yaşamasıyla bir darbe aldı. Altyapıdan yetişen oyuncuya Arteta tarafından, Arsenal'ın 5 Ağustos'ta Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda La Liga ekibine karşı oynanan hazırlık maçında 3-1 yenildiği karşılaşmada fırsat verildi. Devre arasında sağ bekte oyuna giren Copley, yaşanan yıkıcı gelişmenin ardından sahada kaldığı ilk dakikalarda oyundan çıkmak zorunda kaldı.


    • Reklam
  • imago-sport-1080718168.jpgAction Plus

    Genç oyuncu duygusal bir açıklama paylaştı

    Sosyal medyada paylaşım yapan Copley, sağlık kontrollerinin hasarın ciddiyetini doğrulamasının ardından duygusal bir mesaj yayımladı. Sakatlık teşhisinin yarattığı yıkımı anlatan Copley, şöyle yazdı: "Şu anda nasıl hissettiğimi tarif edecek kelime yok. Çocukluğumdan beri desteklediğim kulüpte sezon öncesi hazırlık maçlarında oynama hayalini yaşarken, bir anda ön çapraz bağımı kopardığımı öğrendim."

    Duygusal darbeye rağmen genç orta saha oyuncusu güçlü kalacağına söz verdi ve taraftarlara, "daha güçlü ve daha iyi" dönmek için durmadan çalışacağını söyledi.

  • Sakatlık kiralık transfer planlarını sekteye uğrattı

    Bu ağır sakatlık, geçen sezonun ikinci yarısında Crawley Town'da kiralık olarak geçirdiği başarılı dönemin ardından Copley'nin gelişiminde kritik bir anda meydana geldi. Daha önce Arsenal'in 21 yaş altı takımının kaptanlığını yapan çok yönlü oyuncu, sezon öncesinde Girona'ya karşı oynanan daha erken bir hazırlık maçında sağ bekte teknik ekibi etkilemişti. Arsenal yönetimi, üst düzey deneyimini artırmak için bir kiralık transferi daha değerlendiriyordu ancak bu planlar artık askıya alındı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Uzun iyileşme süreci başlıyor

    Copley şimdi, önümüzdeki sezonun büyük bölümünde sahalardan uzak kalmasına yol açması beklenen uzun bir ameliyat ve rehabilitasyon süreciyle karşı karşıya. Arsenal'ın sağlık ekibi, altyapı yıldızının fiziksel kondisyonunu ve keskinliğini yeniden kazanmasına yardımcı olmak için tam ve planlı bir iyileşme sürecine öncelik verecek. Bu aksilik, kıdemli futbola çıkışını yaptığı sırada Hale End'in en umut verici yeteneklerinden birinin ivmesini keserek hem oyuncu hem de kulüp için bir darbe anlamına geliyor.

Club Friendlies
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Club Friendlies
Inter crest
Inter
INT
Real Betis crest
Real Betis
BET