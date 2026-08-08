Getty Images Sport
Çeviri:
"Kendimi nasıl hissettiğimi anlatacak söz yok" - Arsenal'ın genç yıldızı yıkıcı bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı
Arsenal akademisinin gelecek vadeden oyuncusu kadro dışı kaldı
Arsenal, sezon öncesi hazırlıkları sırasında 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Copley'nin Betis karşısında ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı yaşamasıyla bir darbe aldı. Altyapıdan yetişen oyuncuya Arteta tarafından, Arsenal'ın 5 Ağustos'ta Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda La Liga ekibine karşı oynanan hazırlık maçında 3-1 yenildiği karşılaşmada fırsat verildi. Devre arasında sağ bekte oyuna giren Copley, yaşanan yıkıcı gelişmenin ardından sahada kaldığı ilk dakikalarda oyundan çıkmak zorunda kaldı.
- Action Plus
Genç oyuncu duygusal bir açıklama paylaştı
Sosyal medyada paylaşım yapan Copley, sağlık kontrollerinin hasarın ciddiyetini doğrulamasının ardından duygusal bir mesaj yayımladı. Sakatlık teşhisinin yarattığı yıkımı anlatan Copley, şöyle yazdı: "Şu anda nasıl hissettiğimi tarif edecek kelime yok. Çocukluğumdan beri desteklediğim kulüpte sezon öncesi hazırlık maçlarında oynama hayalini yaşarken, bir anda ön çapraz bağımı kopardığımı öğrendim."
Duygusal darbeye rağmen genç orta saha oyuncusu güçlü kalacağına söz verdi ve taraftarlara, "daha güçlü ve daha iyi" dönmek için durmadan çalışacağını söyledi.
Sakatlık kiralık transfer planlarını sekteye uğrattı
Bu ağır sakatlık, geçen sezonun ikinci yarısında Crawley Town'da kiralık olarak geçirdiği başarılı dönemin ardından Copley'nin gelişiminde kritik bir anda meydana geldi. Daha önce Arsenal'in 21 yaş altı takımının kaptanlığını yapan çok yönlü oyuncu, sezon öncesinde Girona'ya karşı oynanan daha erken bir hazırlık maçında sağ bekte teknik ekibi etkilemişti. Arsenal yönetimi, üst düzey deneyimini artırmak için bir kiralık transferi daha değerlendiriyordu ancak bu planlar artık askıya alındı.
- Getty Images Sport
Uzun iyileşme süreci başlıyor
Copley şimdi, önümüzdeki sezonun büyük bölümünde sahalardan uzak kalmasına yol açması beklenen uzun bir ameliyat ve rehabilitasyon süreciyle karşı karşıya. Arsenal'ın sağlık ekibi, altyapı yıldızının fiziksel kondisyonunu ve keskinliğini yeniden kazanmasına yardımcı olmak için tam ve planlı bir iyileşme sürecine öncelik verecek. Bu aksilik, kıdemli futbola çıkışını yaptığı sırada Hale End'in en umut verici yeteneklerinden birinin ivmesini keserek hem oyuncu hem de kulüp için bir darbe anlamına geliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun