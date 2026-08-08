Sosyal medyada paylaşım yapan Copley, sağlık kontrollerinin hasarın ciddiyetini doğrulamasının ardından duygusal bir mesaj yayımladı. Sakatlık teşhisinin yarattığı yıkımı anlatan Copley, şöyle yazdı: "Şu anda nasıl hissettiğimi tarif edecek kelime yok. Çocukluğumdan beri desteklediğim kulüpte sezon öncesi hazırlık maçlarında oynama hayalini yaşarken, bir anda ön çapraz bağımı kopardığımı öğrendim."

Duygusal darbeye rağmen genç orta saha oyuncusu güçlü kalacağına söz verdi ve taraftarlara, "daha güçlü ve daha iyi" dönmek için durmadan çalışacağını söyledi.