Buffon, yolculuğuna dönüp baktığında, yirmi yılı aşkın süre boyunca en üst seviyede oynamanın beraberinde getirdiği psikolojik yükten söz etti. 48 yaşındaki isim, hata yapmanın hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu ve bunun nihayetinde karakterini şekillendirdiğini anlattı.

Hatalardan kaçmak yerine sorumluluk almanın önemini vurguladı.

Buffon, "Her birimiz, her zaman doğal şekilde yaptığımız şeyi yaparken belli bir rahatsızlık hissettiğimiz anlardan geçeriz" dedi. "Ama bedelini öder ve bunun sorumluluğunu üstlenirseniz, hatalar büyümenize yardımcı olur. Ben de çok hata yaptım ama kendimi her zaman affettim."