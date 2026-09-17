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"Kendimi her zaman affettim!": Gianluigi Buffon, ikonik kariyerinin arkasındaki karanlık anları anlattı
Buffon, ikonik kariyerinin ardındaki kişisel mücadeleleri anlattı
Juventus ve İtalya'nın eski kalecisi Gianluigi Buffon, Corriere dello Sport editörü Ivan Zazzaroni'ye verdiği özel röportajda kişisel mücadeleleri, kariyerindeki hataları ve depresyon dönemleri hakkında konuştu. Tutto in piazza podcast'inde konuşan 2006 Dünya Kupası şampiyonu, döneme damga vuran başarısının ardındaki insani yönünü anlattı.
Sayısız kupa kazanıp onlarca yıl boyunca Avrupa futboluna damga vurmasına rağmen Buffon, oyunculuk kariyeri sırasında yoğun rahatsızlık hissettiği anlar yaşadığını itiraf etti.
Zorluklarla yüzleşmenin ve sorumluluk almanın kişisel gelişimi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.
- LaPresse
Efsane kaleci, kendini affetme ve hatalara değindi
Buffon, yolculuğuna dönüp baktığında, yirmi yılı aşkın süre boyunca en üst seviyede oynamanın beraberinde getirdiği psikolojik yükten söz etti. 48 yaşındaki isim, hata yapmanın hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu ve bunun nihayetinde karakterini şekillendirdiğini anlattı.
Hatalardan kaçmak yerine sorumluluk almanın önemini vurguladı.
Buffon, "Her birimiz, her zaman doğal şekilde yaptığımız şeyi yaparken belli bir rahatsızlık hissettiğimiz anlardan geçeriz" dedi. "Ama bedelini öder ve bunun sorumluluğunu üstlenirseniz, hatalar büyümenize yardımcı olur. Ben de çok hata yaptım ama kendimi her zaman affettim."
Baskıyı yönetmek ve kişisel mutluluğu seçmek
Buffon, kaygı, baskı ve beklentilerin Juventus ve milli takım kariyeri boyunca kendisini nasıl etkilediğini anlattı. Futbolun ondan beklediklerine katı biçimde uymak yerine, sonunda kişisel mutluluğunu önceliklendiren yolları seçti.
Samimi değerlendirmeleri, elit sporcuların yaşadığı zihinsel yük konusunda nadir bir içgörü sundu.
Eski İtalya kaptanı, kararlarının sorumluluğunu üstlenmenin saha dışında huzur bulmasına yardımcı olduğunu belirtti.
- AFP
Buffon, emeklilik sonrası tercihleri üzerine odaklanıyor
Profesyonel futboldan uzaklaşan Buffon, göz önünde olmayan alanlarda kendisini tatmin edecek roller üstlenmeye odaklanmayı sürdürüyor. Depresyon ve kırılganlık hakkında açıkça konuşma konusundaki istekliliği, genç oyuncu nesillerine ilham vermeye devam ediyor.
İtalyan ikon, hem saha içinde hem de saha dışında dirençle tanımlanan kalıcı bir sportif miras bırakıyor.
Buffon, geniş deneyimini medya çalışmaları ve futboldaki liderlik rolleri aracılığıyla paylaşmayı sürdürüyor
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