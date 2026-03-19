"Kendimi hazır görüyorum" - Şok edici bir isim, Manchester City'de Pep Guardiola'nın halefi olmak için adaylığını açıkladı

Manchester City'nin Real Madrid'e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun her iki maçında da yenilgiye uğrayarak turnuvadan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından, Pep Guardiola'nın takımdaki geleceği ciddi şekilde sorgulanır hale geldi. City'nin Premier Lig puan tablosunda lider Arsenal'in dokuz puan gerisine düşmesi de durumu daha da zorlaştırdı.

Daily Mail gazetesine göre, Pep Guardiola, Pazar günü Arsenal ile oynanacak Carabao Kupası finalinin ardından bir ara verecek ve bu sezonun ardından Manchester City'nin teknik direktörlüğüne devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Estadio Deportivo'nun haberine göre, La Otra Grada'ya konuşan Michel Sanchez, Pep Guardiola'nın ayrılması durumunda Manchester City'nin teknik direktörlüğünü devralmaya hazır olduğunu doğruladı. "Kendimi hazır görüyorum. Herhangi bir takımı çalıştırmaya hazırım" diyen Sanchez, olası bir transferin "her zaman kulüplere bağlı olduğunu" vurguladı.