"Kendimi hazır görüyorum" - Şok edici bir isim, Manchester City'de Pep Guardiola'nın halefi olmak için adaylığını açıkladı
Michel, Etihad'ın teknik direktörlüğü için hazır olduğunu açıkladı
Manchester City'nin Real Madrid'e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun her iki maçında da yenilgiye uğrayarak turnuvadan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından, Pep Guardiola'nın takımdaki geleceği ciddi şekilde sorgulanır hale geldi. City'nin Premier Lig puan tablosunda lider Arsenal'in dokuz puan gerisine düşmesi de durumu daha da zorlaştırdı.
Daily Mail gazetesine göre, Pep Guardiola, Pazar günü Arsenal ile oynanacak Carabao Kupası finalinin ardından bir ara verecek ve bu sezonun ardından Manchester City'nin teknik direktörlüğüne devam edip etmeyeceğine karar verecek.
Estadio Deportivo'nun haberine göre, La Otra Grada'ya konuşan Michel Sanchez, Pep Guardiola'nın ayrılması durumunda Manchester City'nin teknik direktörlüğünü devralmaya hazır olduğunu doğruladı. "Kendimi hazır görüyorum. Herhangi bir takımı çalıştırmaya hazırım" diyen Sanchez, olası bir transferin "her zaman kulüplere bağlı olduğunu" vurguladı.
Míchel: “Uluslararası bir teknik direktörlük görevine hazırım”
Míchel, yurtdışına transfer olasılığıyla ilgili endişelere, özellikle de dil engeli konusuna değinerek şunları söyledi: “İspanya dışında teknik direktörlük yapmanın getirdiği tereddütlerden biri dil sorunu olmuştur, ancak bu konuda çalışıyorum.”
“İngilizce seviyemle ilgili şaka yapıyorum, ancak uluslararası bir ortamda iletişim kurmaya hazır hissediyorum” diye ekleyen Míchel, bunun İspanyol teknik direktörlerin yurtdışında karşılaştığı yaygın engellerden birini ortadan kaldırdığını vurguladı.
İspanyol teknik adam: “Bu adım, İspanya dışında, özellikle de soyunma odasını yönetmede iletişimin kilit öneme sahip olduğu Premier League gibi liglerde görev alma şansımı artırıyor.”
City Football Group bağlantısı
Michel'in Girona'da sergilediği olağanüstü performans, özellikle de kulübün City Football Group (CFG) içindeki konumu göz önüne alındığında, gözden kaçmadı. Katalan ekibini üst lige çıkaran Michel, grubun amiral gemisi kulübünün kendine özgü taktik felsefesine sadık kalarak beklentileri aşma yeteneğini şimdiden kanıtladı.
City Football Group'un yapısı ve beklentilerine aşina olması, City'nin Guardiola döneminden sonra da sürekliliği sağlamak isterse onu mantıklı bir iç aday haline getiriyor. Michel, genç oyuncu Claudio Echeverri'yi takıma entegre etme ve geliştirme çabalarını yakın zamanda tartışmış olmasıyla, şimdiden City yönetimi ile yakın bir şekilde çalışıyor. "Kendimi hazır görüyorum" diyen Michel, gelecekte değerlendirilecek önde gelen adaylar arasındaki konumunu daha da sağlamlaştırdı.
Bağlantı üzerine kurulu bir yönetim tarzı
Guardiola taktiksel yenilikleriyle sık sık övülse de, Michel kendi başarısının insan yönetimi ve net iletişime dayandığını vurgulamaya özen gösterdi. Kendisinde bir “sihirli değnek” olmadığını, bunun yerine her bireyin kendini değerli hissettiği ve ortak hedefe bağlı olduğu bir kültür oluşturmaya odaklandığını vurguladı.
Girona teknik direktörü, her sezonun başında oyuncularına tutarlı bir mesaj verdiğini açıkladı: "Bu yılı birlikte yaşayalım." Michel, dünyanın herhangi bir liginde de işe yarayacağına inandığı şeyin, işte bu insan odaklı yaklaşım olduğunu düşünüyor. Ayrıca, gelişen İngilizce becerileriyle ilgili şaka yaparak, Premier Lig'deki yaşamın kendine özgü taleplerine şimdiden hazırlandığını ima etti.
