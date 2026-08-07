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Adhe Makayasa

Çeviri:

'Kendimi geri dönmüş gibi hissediyorum' - Barcelona'nın kiralık gönderdiği Marc-Andre ter Stegen, Ajax'ta yeniden yükselişi hedeflerken meydan okuyan bir mesaj verdi

M. ter Stegen
Ajax
Eredivisie
Barcelona
La Liga

Barcelona'dan Ajax'a sezon sonuna kadar kiralık olarak transferini tamamlayan Marc-Andre ter Stegen, meydan okuyan bir mesaj göndererek tamamen fit olduğunu ve kariyerini yeniden canlandırmaya hazır olduğunu vurguladı. Son sezonlarda devam eden sakatlıklarla mücadele eden 34 yaşındaki Alman kaleci, düzenli forma şansı bulma ve Amsterdam'da formunu yeniden inşa etme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

  • Ter Stegen yeni bir başlangıcı hedefliyor

    Ter Stegen, kariyerini yeniden canlandırma hedefiyle Barcelona'dan Ajax'a bir sezonluğuna kiralık olarak resmen katıldı. 34 yaşındaki kaleci, ciddi sırt, diz ve hamstring sakatlıklarının gölgelediği zorlu bir dönem geçirdi ve bu süreçte Blaugrana ve Girona formalarıyla son iki sezonda yalnızca 12 maça çıkabildi. Temmuz ayının başından bu yana yoğun bir rehabilitasyon sürecinden geçen tecrübeli file bekçisi, şimdi en üst fiziksel seviyeye ulaşmaya ve Amsterdam'da ilk 11'deki yer için mücadele etmeye kararlı.

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  • imago-sport-1080732431.jpgPro Shots

    Alman kaleci hazır olduğunu doğruladı

    Fiziksel durumuna ilişkin süren şüphelere yanıt veren Ter Stegen, tamamen iyileştiğini ve Johan Cruyff Arena'da sahaya çıkmak için sabırsızlandığını vurguladı.

    Voetbal International'ın aktardığına göre şöyle dedi: "Her şey iyi gidiyor! Birkaç haftadır yeniden antrenman yapıyorum. Rehabilitasyonumu tamamlamak için 2 Temmuz'da Barcelona'da çalışmalara başladım. Bu benim için bir hedefti: mümkün olan en kısa sürede hazır olmak. Ne durumda olduğunuzu gerçekten ancak takım antrenmanlarında ve maçlarda hissedersiniz. Ben de geri döndüğümü hissediyorum.

    "Benim için her maç ileriye doğru bir adım olacak. Ama diz sakatlığımdan döndüğümde Almanya ile Uluslar Ligi'nde doğrudan oynadığımı hatırlıyorum. O zaman da şüpheler vardı ama iki iyi maç çıkardığımı ve bir aksiliğin ardından da iyi şekilde geri dönebileceğimi gösterdiğimi hissediyordum. Bu statta oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Harika atmosfere sahip güzel bir stat, bu çok şey ifade ediyor. Sabırsızlanıyorum."

  • Cruyff, ses getirecek transferi övdü

    Almanya Milli Takımı'yla 44 maça çıkan oyuncunun gelişi, onun eski çalışma arkadaşı Jordi Cruyff ile yeniden bir araya gelmesini sağladı. Cruyff da kalecinin kariyerini ve tecrübesini övmekte gecikmedi.

    Başarıyla sonuçlanan anlaşmayı değerlendiren Cruyff, şunları söyledi: "Marc'ın son derece etkileyici bir geçmişi var ve sahip olduğu özellikler geniş çapta takdir görüyor. Takımımıza anında katkı sağlayacak bir isim. Marc'la birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve onunla yeniden çalışmayı dört gözle bekliyorum.

    "Onu buraya getirmek için bir süredir çalışıyorduk, bu nedenle sözleşmesini imzalamasından ve artık başlayabilecek olmasından çok memnunuz."

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  • imago-sport-1080732433.jpgPro Shots

    Eredivisie'de ilk 11 mücadelesi başlıyor

    Ter Stegen şimdi, Amsterdam devleri adına hem Eredivisie'de hem de Avrupa sahnesinde dayanıklılığını ve istikrarını kanıtlama zorluğuyla karşı karşıya. Ajax'ta yedi kez La Liga kazanan file bekçisi, kalede birinci tercih olabilmek için Endonezya milli futbolcusu Maarten Paes ile kıyasıya bir rekabete girecek.

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