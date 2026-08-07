Fiziksel durumuna ilişkin süren şüphelere yanıt veren Ter Stegen, tamamen iyileştiğini ve Johan Cruyff Arena'da sahaya çıkmak için sabırsızlandığını vurguladı.

Voetbal International'ın aktardığına göre şöyle dedi: "Her şey iyi gidiyor! Birkaç haftadır yeniden antrenman yapıyorum. Rehabilitasyonumu tamamlamak için 2 Temmuz'da Barcelona'da çalışmalara başladım. Bu benim için bir hedefti: mümkün olan en kısa sürede hazır olmak. Ne durumda olduğunuzu gerçekten ancak takım antrenmanlarında ve maçlarda hissedersiniz. Ben de geri döndüğümü hissediyorum.

"Benim için her maç ileriye doğru bir adım olacak. Ama diz sakatlığımdan döndüğümde Almanya ile Uluslar Ligi'nde doğrudan oynadığımı hatırlıyorum. O zaman da şüpheler vardı ama iki iyi maç çıkardığımı ve bir aksiliğin ardından da iyi şekilde geri dönebileceğimi gösterdiğimi hissediyordum. Bu statta oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Harika atmosfere sahip güzel bir stat, bu çok şey ifade ediyor. Sabırsızlanıyorum."