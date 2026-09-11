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'Kendimi evimde gibi hissediyorum!' - Pedro Neto, Xabi Alonso'nun yeniden doğuşunun ardından 2032'ye kadar sürecek uzun vadeli yeni sözleşmeyle geleceğini Chelsea'ye bağladı
Portekiz yıldızı için Stamford Bridge güvenliği
Chelsea, Neto'nun iyileştirilmiş şartlar içeren yeni bir sözleşme uzatmasına imza attığını resmen doğruladı ve oyuncuyu 2032'ye kadar kulübe bağladı. Böylece 2031'de sona ermesi planlanan önceki anlaşmasına bir yıl daha eklendi. 26 yaşındaki Portekizli milli oyuncu, Stamford Bridge'de takımın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi Pedro Neto, Stamford Bridge'de teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde yeni kanat beki rolünde gösterdiği performansın ardından Chelsea ile 2032'ye kadar sözleşme uzattı., yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde düzenli olarak forma giydi.
2024'te Wolverhampton Wanderers'tan 51,4 milyon £ karşılığında Chelsea'ye katılan kanat oyuncusu, yeni anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken kulüple kurduğu duygusal bağa ve gelecek hedeflerine vurgu yaptı. Neto, yeni sözleşmeye imza atmayı kariyeri ve kişisel hayatı adına "inanılmaz bir an" olarak nitelendirdi. Kulübün resmi kanallarına konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Burada kendimi evimde hissediyorum. Burada daha fazla şey başarmak istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü birlikte çok şey başarabileceğimizi düşünüyorum."
- AFP
İç değerlendirme, sözleşme ödüllerine yol açıyor
Bu sözleşme yenilemesi, Chelsea'nin kilit yıldızlarını yeni anlaşmalarla takımda tutmaya yönelik süregelen hamlesindeki son adımı işaret ediyor. Forvet Joao Pedro'nun geçen ay iyileştirilmiş şartlar içeren yeni sözleşmeye imza atmasının hemen ardından geldi. Chelsea, yıl boyunca önemli isimleri yeni kontratlarla bağlamayı sürdürdü; martta kaptan Reece James'e, nisanda ise orta saha oyuncusu Moises Caicedo'ya yeni şartlar sundu. Chelsea şu anda A takım sözleşmeleriyle ilgili kapsamlı bir iç değerlendirme yürütüyor. Bu strateji, sahadaki performanslarıyla iyileştirilmiş şartları istikrarlı biçimde hak eden oyuncuları ödüllendirmek için tasarlandı.
Son transfer döneminde Neto, Chelsea'den ayrılacağı yönünde sık sık iddialarla anıldı; Premier League devi Manchester City'nin de durumunu takip eden kulüpler arasında olduğu bildirildi. Ancak Portekizli oyuncu kulüpte kaldı ve o günden bu yana değeri önemli ölçüde arttı.
Alonso taktiksel esnekliği övdü
Alonso, Neto'nun takıma katkısına duyduğu hayranlığı özellikle dile getirdi; bilhassa da hücumdaki yaratıcılığını savunma sorumluluğuyla dengeleme becerisini. Cumartesi günü Hull City ile oynanacak maç öncesinde Neto'nun gelişen rolü hakkında konuşan Alonso şöyle dedi: "Benim için o bir kanat oyuncusu. Ona kanat oyuncusu da diyebilirsiniz, kanat beki de; çünkü çok fazla özelliği var. En ileri hatta oynayabilir ve ilk savunma hattında da savunma yapabilir, yani birçok şeyi yapabilecek kapasiteye sahip. Bire bir durumlarda iyi, goller atıyor ve müthiş bir çalışma temposuna sahip."
Teknik direktörün taktik düzeni, geniş alan kat edebilen ve oyunun fazları arasında hızlı geçiş yapabilen oyunculara büyük ölçüde dayanıyor; Neto da bu profile kusursuz şekilde uyuyor. Alonso, kulübe gelişinden çok önce de oyuncuyu takip ettiğini belirterek şunları ekledi: "Etrafındaki oyuncularla çok iyi bağlantı kuruyor. Chelsea'nin birçok maçını izlerken onu iyi tanıdım. Onunla ilgili şunu biliyorsunuz: mücadele edecek ve takımınızda bu tür oyuncuları istersiniz. Pedro'dan ve ortaya koyduğu çalışmadan çok memnunum."
- Getty Images Sport
Neto'nun Chelsea'deki şu ana kadarki rakamları
Neto bu sezon şu ana kadar Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda beş maça çıktı ve iki gol attı. Portekizli kanat oyuncusu, genel olarak ise Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 108 kez görev yaptı, 21 gol kaydederken kulübün hem UEFA Konferans Ligi hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarını kazanmasına yardımcı oldu.
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