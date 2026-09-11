Chelsea, Neto'nun iyileştirilmiş şartlar içeren yeni bir sözleşme uzatmasına imza attığını resmen doğruladı ve oyuncuyu 2032'ye kadar kulübe bağladı. Böylece 2031'de sona ermesi planlanan önceki anlaşmasına bir yıl daha eklendi. 26 yaşındaki Portekizli milli oyuncu, Stamford Bridge'de takımın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi Pedro Neto, Stamford Bridge'de teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde yeni kanat beki rolünde gösterdiği performansın ardından Chelsea ile 2032'ye kadar sözleşme uzattı., yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde düzenli olarak forma giydi.

2024'te Wolverhampton Wanderers'tan 51,4 milyon £ karşılığında Chelsea'ye katılan kanat oyuncusu, yeni anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken kulüple kurduğu duygusal bağa ve gelecek hedeflerine vurgu yaptı. Neto, yeni sözleşmeye imza atmayı kariyeri ve kişisel hayatı adına "inanılmaz bir an" olarak nitelendirdi. Kulübün resmi kanallarına konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Burada kendimi evimde hissediyorum. Burada daha fazla şey başarmak istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü birlikte çok şey başarabileceğimizi düşünüyorum."