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"Kendimi dolandırılmış ve aldatılmış hissediyorum!" - Eski Fransa ve Barcelona yıldızı, İspanya karşısında yaşanan 'aşağılanma'nın ardından Didier Deschamps ve ekibine sert eleştiriler yöneltti
Dugarry, Dünya Kupası'ndan elenmeyi sert bir dille eleştirdi
Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'nın İspanya'ya 2-0 yenilmesinin ardından, takım sert eleştirilere maruz kaldı. RMC'de yayınlanan “Rothen s’enflamme” programında konuşan Dugarry, Deschamps ve oyuncularının performansını değerlendirirken hiçbir şeyden çekinmedi.
1998 Dünya Kupası şampiyonu, yenilginin niteliği karşısında öfkelenerek, böylesine muazzam bir yetenek havuzuna sahip bir kadrodan çok daha fazlasını beklediğini belirtti. Dugarry şöyle konuştu: “Bu bir yenilgi değil, elenme değil, bir aşağılanma. İspanya’ya karşı kaybedebileceğimizi biliyorduk, bunda bir sorun yok, ama bu şekilde olmamalıydı. Kendimi dolandırılmış, kandırılmış, aldatılmış, alay edilmiş hissediyorum...”
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Her düzeyde felaket niteliğinde bir performans
Dugarry, Kylian Mbappé ve takımın geri kalanının gösterdiği performansın böylesine büyük bir maçtan beklenenleri hiçbir şekilde karşılayamadığına inanıyor. Deschamps ve oyuncuların maç öncesi yaptıkları kendinden emin açıklamalar ile sahadaki acı gerçek arasındaki keskin zıtlığa dikkat çekti. Dugarry sözlerine şöyle devam etti: “Sonuçta her açıdan felaket bir maç çıkardık, tek bir gol şansı bile yaratamadık. Bu maç bana 2022’de Arjantin’e karşı oynadığımız 80 dakikayı hatırlattı. Sözde en iyi ve en güçlü takımız ama yine bu tür bir maçla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu durumda, hiçbir tepki gösteremiyorsunuz.”
Fransa’nın zayıf hücum istatistikleri gözler önüne seriliyor
Maçın istatistikleri, La Roja karşısında hücumda yeterince tehdit oluşturulamaması konusunda Dugarry’nin sert değerlendirmesini tam olarak doğruluyor.
Fransa maç boyunca tek bir büyük gol fırsatı bile yaratamazken, İspanya üç tane üretti. Mbappé ve Ousmane Dembélé tamamen izole edildi; Fransa ise 90 dakika boyunca kaleyi bulan sadece iki şut atabildi. Uydusuz bir performans sergileyen Fransa, İspanya'nın tempo kontrolü altında boşuna çabaladı.
- Getty Images
Deschamps görevinden ayrılmaya hazırlanıyor
Deschamps’ın, İngiltere ile oynanacak üçüncülük maçı sonrasında istifasını açıklaması ve 14 yıllık görev süresini sonlandırması bekleniyor. Temmuz 2012’de göreve getirilen Deschamps, Fransa’yı 2018 Dünya Kupası’nda zafere taşıdı ve 2020-21 UEFA Uluslar Ligi’ni kazandı. Ancak sözleşmesi bu ay sona eriyor ve takım, yeni teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde yakında yeni bir döneme girecek.
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