"Kendimi dolandırılmış ve aldatılmış hissediyorum!" - Eski Fransa ve Barcelona yıldızı, İspanya karşısında yaşanan 'aşağılanma'nın ardından Didier Deschamps ve ekibine sert eleştiriler yöneltti

Dugarry, Kylian Mbappé ve takımın geri kalanının gösterdiği performansın böylesine büyük bir maçtan beklenenleri hiçbir şekilde karşılayamadığına inanıyor. Deschamps ve oyuncuların maç öncesi yaptıkları kendinden emin açıklamalar ile sahadaki acı gerçek arasındaki keskin zıtlığa dikkat çekti. Dugarry sözlerine şöyle devam etti: “Sonuçta her açıdan felaket bir maç çıkardık, tek bir gol şansı bile yaratamadık. Bu maç bana 2022’de Arjantin’e karşı oynadığımız 80 dakikayı hatırlattı. Sözde en iyi ve en güçlü takımız ama yine bu tür bir maçla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu durumda, hiçbir tepki gösteremiyorsunuz.”