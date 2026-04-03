Sophia Wilson GFXGetty

"Kendimi daha canlı ve dengeli hissediyorum" - Sophia Wilson, doğum izninden sonra ABD Kadın Milli Takımı'na dönüşünü anlatıyor

Annelik için bir süre ara verdikten sonra ABD Kadın Milli Takımı'na geri dönen Sophia Wilson, bu sürecin kendisini daha dengeli, ayakları yere basan ve yeni bir sayfa açmaya hazır hissettirdiğini söyledi.

Sophia Wilson kendine karşı hoşgörülü davranıyor. 25 yaşındaki ABD Kadın Milli Takımı forveti, her seviyede şampiyonluklar, bir Olimpiyat altın madalyası ve Portland Thorns formasıyla ligin en çok gol atan oyuncusu olarak 2022’de Ulusal Kadınlar Futbol Ligi’nin En Değerli Oyuncusu ödülünü, 2023’te ise Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

Wilson'ın oyunundaki her şey, simetrik adımlarından oyunun ritmini takip eden ilk dokunuşuna kadar zarafet yayıyor olsa da, kendisine biraz rahatlık tanıyabilmesi için futboldan uzaklaşması gerekti.

Wilson geçen yıl hamileliğini duyurdu ve 2025 NWSL sezonunun tamamından ve USWNT görevlerinden uzaklaştı. Eylül ayında kızı Gigi'yi dünyaya getirdi. O an ve ona giden süreç, onu hem bir insan hem de bir elit sporcu olarak sonsuza dek değiştirdi. Gigi'yi dünyaya getirdikten yedi ay sonra, Wilson USWNT'ye ilk kez çağrıldı ve kendini harika bir noktada hissettiğini söylüyor.

Wilson Perşembe günü basın mensuplarına, "Şu anda gerçekten harika bir durumda olduğumu hissediyorum" dedi. "Bu yolculuğu doğru şekilde tamamladığımı düşünüyorum. Gerçekten harika bir durumda olduğumu ve her şeyi zarif bir şekilde dengelediğimi hissediyorum, çünkü benden önce başkalarının da aynısını yaptığını gördüm."

    "Hayattaki en büyük amacım anne olmak"

    Wilson her zaman anne olmak istediğini biliyordu. Colorado’lu yetenekli forvet, profesyonel futbolcu olma hayalleri kuruyordu, ancak başka bir amacı olduğunu da biliyordu.

    "Her zaman anne olmak istediğimi biliyordum," dedi Wilson. "Her zaman çok anaç bir yapım vardı, çocukları seviyorum ve hayattaki en büyük amacımın anne olmak olduğunu hissediyorum."

    Ancak, en üst düzeyde futbol oynamak ve anne olmak gibi iki şeyi birden yapabileceğini içten içe bilmek, Alex Morgan ve Crystal Dunn gibi kendisinden önce gelenler olmasaydı hayal etmesi daha zor olabilirdi. USWNT'nin bu hafta doğruladığı üzere, milli takımda bugüne kadar 18 anne yer aldı. Wilson, Japonya ile oynanacak önümüzdeki maçlardan herhangi birinde gol atarsa, USWNT için gol atan dokuzuncu anne olacak.

    Wilson, en başından beri Morgan'dan ilham aldı ve kızını takımın yanına getirdiği ilk milli takım kampını hatırlıyor.

    Wilson, "Charlie'yi kampa getirdiğinde, bunun çok ilham verici ve inanılmaz olduğunu düşünmüştüm," dedi. "Onun bunu yaşamasını ve yüksek seviyede oynamaya geri dönmesini izlemek, bunu yapan birini ilk elden gördüğüm ilk örnek oldu."

    Joy Fawcett gibi ABD Kadın Milli Takımı'nın anneleri, Wilson'a nasıl yol açtı?

    Wilson, kendisinden önce pek çok anne olduğunu tam anlamıyla kabul ediyor ve günümüzün ne kadar farklı olduğunu belirtmekten çekinmiyor.

    Wilson, "Bebek sahibi olup sahalara geri dönen ilk oyuncu olmadığımı biliyorum" dedi. "Bunu başaran pek çok harika oyuncu var ve bunların çoğu, ihtiyaç duydukları kaynaklara veya desteğe sahip olmadıkları çok kötü koşullarda bunu başardı. Bu oyuncular, kendilerinden sonra gelecek ve aynı şeyleri yaşayacak oyuncular için hala çok mücadele ediyorlar."

    Kendisinden sonra gelecekler için öncü olan ilk annelerden biri, Wilson ile aynı yaşta çocuk sahibi olmak istediğine karar veren ve bunu başarmanın bir yolunu bulacağını söyleyen eski ABD Kadın Milli Takımı savunma oyuncusu Joy Fawcett'ti. Bu, 1993 yılında, çocuk sahibi olacağını ve onları turnelere götüreceğini söylediği ünlü sözünü söylediği zamandı.

    Ve tam da bunu yaptı. Eğer bir seçim yapmak zorunda kalsaydı, futboldan uzaklaşırdı. Fawcett'in ardından, pek çok kişi Wilson'ın bugün bulunduğu noktaya ulaşması için yol açtı: bir anne, halen ABD Kadın Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncu ve tüm bunlarla barışık.

    "Herkes anneliği farklı şekilde yaşıyor, ama bu çok ilham verici oldu," dedi Wilson. "Bu örnekler, benim de aynısını yapabileceğime inanmamı ve bunu bilmemi sağladı. Daha önce olduğundan daha fazla desteğe sahip olduğumuz bir dönemde bunu yaşamış olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum."

    "Umarım Alex'in yaptığı gibi davranırım"

    Wilson ve Morgan’ın pek çok ortak noktası var: dünyanın en büyük sahnelerinde maçı kazandıran goller atma yeteneklerinden maç günündeki kusursuz at kuyruğuna kadar ve tabii ki ikisinin de anne olması.

    "Alex gibi oyuncuların olması, izlemesi en harika şeydi," dedi Wilson, bir zamanlar idolü olan ve sonra takım arkadaşı haline gelen kişinin anne olmasını düşünürken. "Ve şimdi, bir zamanlar Alex'i gördüğüm o oyuncu olmak oldukça gerçeküstü bir his. Umarım kendimi Alex'in yaptığı gibi davranırım; o, genç kızlara ve sporculara her ikisini de yapmanın çok mümkün olduğunu gösterdi."

    Wilson'ın oyuna bakışı annelikle birlikte değişti

    Wilson, milli takımla birlikte Nisan ayında yapılacak kamp için hazırlıklarını sürdürürken, bu sezon Portland’ın oynadığı üç maçın hepsinde forma giydi ve bir sonraki büyük adım için gerekli tecrübeyi ve özgüveni kazanıyor. Portland’ın deplasman maçlarından medya günlerine ve aradaki her şeye kadar, Gigi ile her yere birlikte gidiyor. Bir seçim yapmak zorunda kalmadı ve 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın yaklaşmasıyla her şeyin hızla değiştiği bu dönemde, kendini hiç bu kadar dengeli hissetmemişti.

    "Kendimi daha dengeli hissediyorum, daha fazla anı yaşıyorum ve sanırım maça da bu şekilde bakıyorum."

    Wilson'ın futbola bakışı, anne olduktan sonra değişti.

    "Genel olarak hayata bakış açım, en iyi şekilde büyük ölçüde değişti," dedi Wilson GOAL'a. "Her zamanki gibi yaklaşmaya çalışıyorum, ama şimdi her zamankinden daha fazla, bir akvaryum balığı zihniyetiyle. Sadece içinde bulunduğum antrenman veya maçta anı yaşıyorum, sonra bir sonrakine geçiyorum. İhtiyacım olanı ve öğrenmek istediğim şeyi alıyorum, gerisini geride bırakıyorum. Anne olmak bana bunu öğretti."

    Wilson, uluslararası ara vermeden önce Thorns ile bir maç daha oynayacak, ardından ABD Kadın Milli Takımı'na katılarak Japonya ile üç maçta forma giyecek.

