"Kendimi daha canlı ve dengeli hissediyorum" - Sophia Wilson, doğum izninden sonra ABD Kadın Milli Takımı'na dönüşünü anlatıyor

Sophia Wilson kendine karşı hoşgörülü davranıyor. 25 yaşındaki ABD Kadın Milli Takımı forveti, her seviyede şampiyonluklar, bir Olimpiyat altın madalyası ve Portland Thorns formasıyla ligin en çok gol atan oyuncusu olarak 2022’de Ulusal Kadınlar Futbol Ligi’nin En Değerli Oyuncusu ödülünü, 2023’te ise Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

Wilson'ın oyunundaki her şey, simetrik adımlarından oyunun ritmini takip eden ilk dokunuşuna kadar zarafet yayıyor olsa da, kendisine biraz rahatlık tanıyabilmesi için futboldan uzaklaşması gerekti.

Wilson geçen yıl hamileliğini duyurdu ve 2025 NWSL sezonunun tamamından ve USWNT görevlerinden uzaklaştı. Eylül ayında kızı Gigi'yi dünyaya getirdi. O an ve ona giden süreç, onu hem bir insan hem de bir elit sporcu olarak sonsuza dek değiştirdi. Gigi'yi dünyaya getirdikten yedi ay sonra, Wilson USWNT'ye ilk kez çağrıldı ve kendini harika bir noktada hissettiğini söylüyor.

Wilson Perşembe günü basın mensuplarına, "Şu anda gerçekten harika bir durumda olduğumu hissediyorum" dedi. "Bu yolculuğu doğru şekilde tamamladığımı düşünüyorum. Gerçekten harika bir durumda olduğumu ve her şeyi zarif bir şekilde dengelediğimi hissediyorum, çünkü benden önce başkalarının da aynısını yaptığını gördüm."