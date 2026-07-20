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"Kendime teşekkür etmek istiyorum" - Rodri, "zorlu bir dönem" atlatarak turnuvanın Altın Top ödülünü kazandıktan sonra İspanya ile Dünya Kupası'nda elde ettiği başarı karşısında "şok oldu"
Tarihe geçecek bir geri dönüş
Rodri, ciddi bir diz sakatlığından geçirdiği zorlu bir iyileşme sürecinin ardından İspanya’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan kaptan olarak, bu başarıya inanamadığını açıkladı. 30 yaşındaki oyuncu, Ballon d’Or ödülünü almadan sadece birkaç hafta önce, Eylül 2024’te ön çapraz bağ yırtığı geçirmişti.
Orta sahanın lideri, Lionel Messi ve Kylian Mbappé'yi geride bırakarak 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi ve Altın Top ödülünü kazandı. Futbolun zirvesine yeniden ulaşmak için verdiği kişisel mücadeleyi değerlendiren Rodri, "Şu anda hepimiz, ben bile, biraz şaşkın durumdayız. Bunu kelimelerle ifade edemem. Sanırım şu anda sanki bulutların içindeyiz ama benim için çok zor bir dönem oldu.
"Sadece yeni nesillerin benim örneğimi bir fırsat olarak görmesini istiyorum. Düşseniz bile yeniden ayağa kalkabilirsiniz. Bu, tüm hayatım boyunca benimsediğim felsefemdir."
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Şükran ve kendine güven
İspanya kaptanı, sahalara geri dönmesine yardımcı olan destek sistemine hemen teşekkür etti; ancak aynı zamanda böylesine ciddi bir fiziksel aksilikle başa çıkmak için gereken içsel zihinsel gücü de vurguladı. Final maçında ülkesini Arjantin’e karşı uzatmalarda 1-0’lık bir zafere taşıyan Rodri’nin liderliği, hem takım arkadaşları hem de teknik ekip tarafından övgüyle karşılandı.
Kupa töreninin ardından basına konuşan Rodri, yaşadığı süreci samimi bir şekilde değerlendirdi ve şunları söyledi: “Elbette bazen işler yolunda gider, bazen de ters gider, ama her zaman pozitif olmak gerekir. Maçtan önce arkadaşlara ‘maçı kazanmak için sahaya çıkmalıyız’ demiştim. Onlarla yüzleşmeliyiz, gözlerinin içine bakmalıyız. Bu maçı istiyoruz.
"Sonra hayat size Dünya Kupası'nı verir ya da vermez, ama biz cesurduk ve ben de o zor anımda cesurdum; bu yüzden bana yardım eden herkese teşekkür etmek istiyorum. Ama dürüst olmak gerekirse, o anlarda kendime de teşekkür etmek istiyorum."
Dünya sahnesinde rekorlar kırmak
Bireysel başarıların ötesinde, Rodri’nin liderliği bu İspanyol neslinin adını tarih kitaplarına yazdırmasına yardımcı oldu. Arjantin’i mağlup ederek İspanya, uluslararası futbolda 38 maçlık yenilmezlik serisiyle resmi olarak yeni bir rekor kırdı.
Rodri, Kuzey Amerika’daki başarılarının anahtarının, iki yıl önce Berlin’deki zaferlerinden bu yana takımın kazandığı olgunluk olduğuna inanıyor. Kaptan, “Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana kaydettiğimiz gelişmenin temelinde, bu takımın olgunlaşması yatıyor” diye açıkladı. “Bu, maçlar üzerinden, her bir günün birikimiyle inşa edildi. Elbette çok farklı rakiplerle karşılaştık; pek çok Avrupalı rakip vardı, ancak farklı anlar, farklı türde maçlar oldu.
"Ve hepsini de başarıyla oynadık; bu yüzden bu anlamda büyüdüğümüzü düşünüyorum. Bu, gördüğünüz gibi ülkemiz için tarih yazan bir nesilden bahsetmekle kalmıyor, bunu başarma şeklimizi de yansıtıyor."
- Getty
Bir İspanyol hanedanının kurulması
2026 finalindeki zafer, İspanya’nın 2010’daki ilk başarısının ardından kazandığı ikinci erkekler Dünya Kupası şampiyonluğunu işaret ediyor. Manchester City’nin yıldızı bireysel olarak öne çıksa da, De la Fuente yönetimindeki takımın gösterdiği kolektif çaba, bu turnuvadaki performanslarının en belirgin özelliği oldu. Takım, kendine özgü top hakimiyetine dayalı oyun stilini sürdürürken, turnuva boyunca sadece bir gol yiyerek olağanüstü bir savunma sağlamlığı sergiledi.
Rodri için ise, Etihad Stadyumu’ndaki sözleşmesinin son yılına girmesiyle artık odak noktası kulüpteki geleceğine yöneliyor; ancak milli takımdaki mirası şimdiden kusursuzdur. O, taktiksel disiplini yetenekle dengeleyen bir takımın kalbi haline gelmiştir.
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