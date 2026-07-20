"Kendime teşekkür etmek istiyorum" - Rodri, "zorlu bir dönem" atlatarak turnuvanın Altın Top ödülünü kazandıktan sonra İspanya ile Dünya Kupası'nda elde ettiği başarı karşısında "şok oldu"

Rodri, ciddi bir diz sakatlığından geçirdiği zorlu bir iyileşme sürecinin ardından İspanya’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan kaptan olarak, bu başarıya inanamadığını açıkladı. 30 yaşındaki oyuncu, Ballon d’Or ödülünü almadan sadece birkaç hafta önce, Eylül 2024’te ön çapraz bağ yırtığı geçirmişti.

Orta sahanın lideri, Lionel Messi ve Kylian Mbappé'yi geride bırakarak 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi ve Altın Top ödülünü kazandı. Futbolun zirvesine yeniden ulaşmak için verdiği kişisel mücadeleyi değerlendiren Rodri, "Şu anda hepimiz, ben bile, biraz şaşkın durumdayız. Bunu kelimelerle ifade edemem. Sanırım şu anda sanki bulutların içindeyiz ama benim için çok zor bir dönem oldu.

"Sadece yeni nesillerin benim örneğimi bir fırsat olarak görmesini istiyorum. Düşseniz bile yeniden ayağa kalkabilirsiniz. Bu, tüm hayatım boyunca benimsediğim felsefemdir."