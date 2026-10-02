AFP
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"Kendime oy verirdim!" - Real Madrid yıldızı Marc Cucurella, Ballon d'Or tercihiyle ilgili espri yaptıktan sonra iki adayın takım arkadaşı olduğunu kabul etti
Cucurella'nın muzip Ballon d'Or itirafı
Hem samimi hem de içgörü dolu geçen basın toplantısında Cucurella’ya yaklaşan Ballon d’Or töreni hakkındaki düşünceleri soruldu. Sporun en büyük bireysel ödülü için yarışta olan birkaç takım arkadaşı varken, Real Madrid savunmacısı diplomatik bir yanıt vererek riske girmeyebilirdi.
Bunun yerine karizmatik ününe yaslanmayı seçti ve ödülü en çok hak eden kişinin kendisi olacağını söyleyerek salonda kahkahalara neden oldu. Medya oturumunda şakayla karışık, "Oy vermem gerekseydi, kendime oy verirdim" dedi.
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Neyse ki adaylardan ikisi takım arkadaşım ve umarım hak eden kazansın. Kim olursa olsun mutlu olacağım ve bunu oy verenlere bırakıyorum. Takım arkadaşlarım olduğu için, kazanmalarına yardım ettiğimden bana küçük bir hediye vereceklerdir diye düşünüyorum."
- AFP
Cucurella, taraftarların neden kendisini sevdiğini açıkladı
İspanyol savunmacının öne çıkışı, kendine özgü görünümü ve enerjik oyun tarzıyla dikkat çekti, ancak İspanyol taraftarlar arasındaki popülaritesi konusunda mütevazı kalmayı sürdürüyor. Kamuoyu tarafından neden bu kadar sevildiği sorulduğunda, bunun sebebinden tamamen emin olmadığını itiraf etti.
"Açıkçası bilmiyorum" dedi. "Sanırım biraz da dikkat çeken farklı görünüşümden kaynaklanıyor olabilir. Ama her şeyden mutluyum; sadece sportif taraf açısından değil, kişisel taraf ve insanların bana gösterdiği sevgi açısından da. Her şeyden önce bu şekilde devam etmek ve sonunda insanları mutlu etmek çok güzel bir şey."
Teknik direktörü Luis de la Fuente de bu duyguları yineleyerek sadece "o çok iyi bir insan ve çok iyi bir futbolcu" dedi.
Real Madrid'ın baskısına uyum sağlamak
La Roja formasıyla gösterdiği performans örnek niteliğinde olsa da, Cucurella Real Madrid'e yüksek bonservisle transfer olduktan sonra yaşadığı zorluklar konusunda samimi konuştu. Performans seviyeleri arasındaki algılanan farka değinen Cucurella, milli takımın taktik yapısı içinde yeni kulübündekinden çok daha fazla zaman geçirdiğini belirtti.
"Bence sonuçta burada milli takımda çok fazla maç oynadım. Madrid benim için yeni bir kulüp ve neredeyse hiç sezon öncesi kamp yapmadık. Sanırım 10'dan az maç oynadım," diye açıkladı.
Ardından şunları ekledi: "Geliştirmem ve takım arkadaşlarıma uyum sağlamam gereken şeyler olduğu açık, ancak burada milli takımda görülen versiyonumun Real Madrid'de görülenle aynı olması için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve çok çalışacağım."
- Getty Images Sport
Madrid'de yeni bir dönemin inşası
Cucurella, İspanya Milli Takımı kadrosunda Real Madrid oyuncularının artan varlığına da değindi ve savunmacı, kulüpten daha fazla takım arkadaşının De la Fuente tarafından takdir görmesinden memnun. Cucurella, "Sonuçta Real Madrid dünyanın en iyi kulüplerinden biri ve bu da milli takımlarda oyunculara sahip olmayı beraberinde getiriyor" dedi.
Sözlerini şöyle tamamladı: "Doğru, son zamanlarda katılım az oldu ama burada takım arkadaşlarının olması çok önemli. Madrid gibi bir kulübün hak ettiği şey bu. Ayrıca gençler de var, altyapıda bizimle antrenman yapan çok iyi oyuncular var ve bakalım yavaş yavaş onlar da önemli bir rol üstlenebilecek mi, biz de burada daha fazla takım arkadaşına sahip olmaya devam edecek miyiz."
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