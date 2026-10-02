Hem samimi hem de içgörü dolu geçen basın toplantısında Cucurella’ya yaklaşan Ballon d’Or töreni hakkındaki düşünceleri soruldu. Sporun en büyük bireysel ödülü için yarışta olan birkaç takım arkadaşı varken, Real Madrid savunmacısı diplomatik bir yanıt vererek riske girmeyebilirdi.

Bunun yerine karizmatik ününe yaslanmayı seçti ve ödülü en çok hak eden kişinin kendisi olacağını söyleyerek salonda kahkahalara neden oldu. Medya oturumunda şakayla karışık, "Oy vermem gerekseydi, kendime oy verirdim" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Neyse ki adaylardan ikisi takım arkadaşım ve umarım hak eden kazansın. Kim olursa olsun mutlu olacağım ve bunu oy verenlere bırakıyorum. Takım arkadaşlarım olduğu için, kazanmalarına yardım ettiğimden bana küçük bir hediye vereceklerdir diye düşünüyorum."



