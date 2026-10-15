Son düdüğün ardından CBS'e konuşan Semenyo, gol yollarındaki bireysel performansından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi.

“Dürüst olmak gerekirse oldukça sinir bozucu,” diyen City forveti şöyle devam etti: “Kaçırdığım bütün fırsatlar yüzünden şu anda kendime biraz yükleniyorum. Ama takım olarak verdiğimiz tepki çok iyiydi, onlara pek çok sorun çıkardık. Gol atamamış olmamız talihsizlik. Olumlu yanları alıp yolumuza devam edeceğiz.”

Hücum oyuncusu, yenilginin ardından Fransız rakiplerini de överek kadrolarındaki yüksek kaliteye dikkat çekti.

“Elbette en iyilerden biri onlar... Takımlarının her yanında Ballon d'Or adayları var,” diye ekledi. “Bugün işimizi çok zorlaştırdılar. Ne bekleyeceğimizi biliyorduk. Çok sıra dışılar, haklarını teslim etmek gerek. Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olmalarının nedeni de bu.”



