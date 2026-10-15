Getty Images Sport
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“Kendime kızıyorum!”: Antoine Semenyo, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye yenildiği maçta kâbus gibi bitiriciliğinden yakındı
PSG'nin maçın başındaki baskını Manchester City'yi şoke etti
Konuk ekip, çarşamba günü maçın ilk bölümünde etkileyici bir oyun sergileyerek 35 dakika içinde 3-0 öne geçti ve Etihad tribünlerini susturdu. Erling Haaland'ın öncülük ettiği ev sahibinin ikinci yarıdaki mücadeleci geri dönüşü yeterli olmadı ve City sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.
City, maç boyunca çok sayıda fırsat yarattı; 27 şut çekti ve 2,5 beklenen gol (xG) değerine ulaştı. Ancak son vuruşlarda ciddi sıkıntı yaşadı. Özellikle Semenyo fırsatları değerlendiremedi. Haaland'ın ilk golünden kısa süre sonra farkı 3-2'ye indirebilecek çok net bir pozisyonu kaçırdı.
- Getty Images Sport
Semenyo kaçan fırsatlara yanıyor
Son düdüğün ardından CBS'e konuşan Semenyo, gol yollarındaki bireysel performansından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi.
“Dürüst olmak gerekirse oldukça sinir bozucu,” diyen City forveti şöyle devam etti: “Kaçırdığım bütün fırsatlar yüzünden şu anda kendime biraz yükleniyorum. Ama takım olarak verdiğimiz tepki çok iyiydi, onlara pek çok sorun çıkardık. Gol atamamış olmamız talihsizlik. Olumlu yanları alıp yolumuza devam edeceğiz.”
Hücum oyuncusu, yenilginin ardından Fransız rakiplerini de överek kadrolarındaki yüksek kaliteye dikkat çekti.
“Elbette en iyilerden biri onlar... Takımlarının her yanında Ballon d'Or adayları var,” diye ekledi. “Bugün işimizi çok zorlaştırdılar. Ne bekleyeceğimizi biliyorduk. Çok sıra dışılar, haklarını teslim etmek gerek. Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olmalarının nedeni de bu.”
Avrupa'nın kralları üstünlüklerini gözler önüne serdi
Sonuç, PSG'nin neden kıtanın elit takımı olarak görüldüğünü açıkça gösterdi. Üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun peşindeki Fransız devi, etkili hücum performansıyla şampiyonluk iddiasını güçlü biçimde ortaya koydu.
Bu, City'nin bu sezon tüm kulvarlardaki ilk yenilgisiydi ve ev sahibi ekip için acı bir gerçeklik kontrolü oldu. Skor daha da ağır olabilirdi ancak Ferran Torres, PSG'ye beşinci golünü getirecek penaltıyı maçın sonlarında gole çeviremedi.
- AFP
Manchester City, gerçeklerle yüzleştikten sonra toparlanmalı
Manchester City, sezonun ilk resmî maç yenilgisini hızla geride bırakıp gol vuruşlarındaki istikrarsızlığı gidermek zorunda. PSG karşısında sergilediği fırsatları değerlendirememe sorunu tekrarlanırsa Avrupa’nın en güçlü takımlarına karşı yüksek gol olasılığı taşıyan pozisyonları kaçırmak, takıma bedel ödetmeye devam edecek. Şimdi takım, yeniden ivme kazanmak için ikinci yarıdaki geri dönüş mücadelesini yaklaşan lig maçlarına taşımalı.
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