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"Kendime bir yumruk atabilirdim" – Jürgen Klopp, canlı yayında Almanya milli takım teknik direktörü hakkında yaptığı "aptalca" yorum nedeniyle Julian Nagelsmann'dan özür diledi
Tartışmaya yol açan 'hâlâ' kelimesi
Olaylar, Klopp’un MagentaTV’de yorumcu olarak görev aldığı Almanya’nın Curacao ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde başladı. Thomas Müller ile birlikte kadro seçimlerini tartışırken Klopp, “Neyse ki kadroyu hâlâ Julian Nagelsmann belirliyor” dedi. "Hala" kelimesinin kullanılması, izleyiciler ve yorumcular tarafından, özellikle Klopp'un kendisinin milli takım teknik direktörlüğüyle sık sık anılması nedeniyle, Nagelsmann'ın görev süresinin sallantıda olduğu yönünde bir ima olarak yorumlandı.
Klopp, yayın bittikten sonra, özellikle de Alman efsane Lothar Matthaus'un eleştirilerini aldıktan sonra, sözlerinin ağırlığını hemen fark etti. Almanya'nın Karayip ekibine karşı aldığı 7-1'lik ezici galibiyetin ardından Klopp, durumu açıklığa kavuşturmak için canlı yayında Nagelsmann'a doğrudan seslendi. Klopp, maç sonrası yorumlarında, "Yılın en nefret edilen kelimesini çoktan buldum: 'Hala'," dedi. "Bunun için kendime bir yumruk atabilirdim, ama artık çok geçti ve televizyondaydım. O söz öylece ağzımdan çıktı ve kesinlikle hiçbir anlamı yok."
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"Aptalca" zamanlamaya ilişkin bir özür
59. yaş gününü kutlamaya hazırlanan Klopp, pek çok kişinin mevcut teknik kadroya saygısızlık olarak algıladığı sözleri için bir anlık düşüncesizlikten sorumlu olduğunu söyledi. Sahada elde edilen ezici galibiyete rağmen, eski Borussia Dortmund teknik direktörü, turnuva boyunca takımın konsantrasyonunu bozmamak için medya kabininde bulunmasının bir sorun yaratmamasını sağlamak istedi.
Naglesmann ile canlı yayında yaptığı sohbet sırasında Klopp, olayla ilgili alaycı bir tavır sergileyerek şunları söyledi: "Söylemem gereken bir şey daha var... Bunun için hala zaman ayırmamız gerekiyor. Biz de gayri resmi olarak takımın bir parçasıyız, kesinlikle sizin tarafınızdayız. Şunu fark ettim: Yarından sonra 59 yaşında olacağım ve hala bir aptalım. Ne yaparsanız yapın, tamamen sizin tarafınızdayız. Buradaki süreci bozmak gibi bir niyetim hiç yoktu.”
Muller ve yorumcuların baskısı
Durum, ilk yayında Klopp'a eşlik eden Müller'in varlığıyla daha da karmaşık hale geldi. İkili, maç öncesinde şakayla karışık bir şekilde Nagelsmann'a Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'yı kadroya almamasını tavsiye etmişti. Müller ayrıca Klopp'a takılarak, bazı analistlerin Klopp'un milli takımın başına geçebileceğini öngördüğü ay olan Eylül değil, henüz Haziran ayında olduğumuzu unuttuğunu ima etmişti. Bu şakalaşma neşeli bir niyetle yapılmış olsa da, Almanya'daki tepki sert oldu. Matthaus ve diğer bazı tanınmış isimler, bu etkileşimin profesyonelce olmadığını ve Nagelsmann'a gereksiz baskı uyguladığını öne sürdü.
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Dikkatler yeniden Dünya Kupası zaferine çevriliyor
Almanya, beşinci dünya şampiyonluğu yolundaki hedefine yeniden tüm dikkatini verebilir. Curacao’yu 7-1’lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup etmeleri, yorumcuların stüdyolarından gelen tüm seslere rağmen takımın formda olduğunu kanıtladı. Grup aşamasında Ekvador ve Afrika’nın devlerinden Fildişi Sahili ile oynanacak maçlar hâlâ önlerinde dururken, turnuva Kuzey Amerika’da ilerledikçe rakiplerin seviyesi de önemli ölçüde artacak. Almanya'nın bir sonraki maçı Cumartesi günü Toronto'da Fildişi Sahili ile oynanacak.