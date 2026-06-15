"Kendime bir yumruk atabilirdim" – Jürgen Klopp, canlı yayında Almanya milli takım teknik direktörü hakkında yaptığı "aptalca" yorum nedeniyle Julian Nagelsmann'dan özür diledi

Olaylar, Klopp’un MagentaTV’de yorumcu olarak görev aldığı Almanya’nın Curacao ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde başladı. Thomas Müller ile birlikte kadro seçimlerini tartışırken Klopp, “Neyse ki kadroyu hâlâ Julian Nagelsmann belirliyor” dedi. "Hala" kelimesinin kullanılması, izleyiciler ve yorumcular tarafından, özellikle Klopp'un kendisinin milli takım teknik direktörlüğüyle sık sık anılması nedeniyle, Nagelsmann'ın görev süresinin sallantıda olduğu yönünde bir ima olarak yorumlandı.

Klopp, yayın bittikten sonra, özellikle de Alman efsane Lothar Matthaus'un eleştirilerini aldıktan sonra, sözlerinin ağırlığını hemen fark etti. Almanya'nın Karayip ekibine karşı aldığı 7-1'lik ezici galibiyetin ardından Klopp, durumu açıklığa kavuşturmak için canlı yayında Nagelsmann'a doğrudan seslendi. Klopp, maç sonrası yorumlarında, "Yılın en nefret edilen kelimesini çoktan buldum: 'Hala'," dedi. "Bunun için kendime bir yumruk atabilirdim, ama artık çok geçti ve televizyondaydım. O söz öylece ağzımdan çıktı ve kesinlikle hiçbir anlamı yok."