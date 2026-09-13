Kilit açan golü muhteşem bir vuruşla atmasına rağmen, Brandt kutlamada dikkat çekici biçimde sakin kalmayı tercih etti. 30 yaşındaki oyuncu, maçın ardından ESPN NL'ye konuşurken, kendi ilk dönem performansına duyduğu hayal kırıklığının çılgınca kutlama yapmasını engellediğini söyledi.

Brandt, golü bulmadan önce topa sahipken birkaç dikkatsiz hata yaptığını kabul etti.

"İlk yarıdaki performansımdan gerçekten memnun değildim" diyen Brandt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beni memnun etmeyen bazı özensiz toplarım ve basit paslarım vardı. Benim için bu, etrafta koşup kutlama yapmak yerine duygularımı ifade etme anıydı. Zaten o tipik kutlama yapan biri değilim."