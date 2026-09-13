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'Kendimden memnun değildim!' Julian Brandt neden Ajax'a attığı müthiş vole golünü kutlamayı reddetti?
Brandt, Ajax'ın net tepkisini ateşledi
Julian Brandt, Fortuna Sittard karşısında Ajax'ın Eredivisie'de 5-1 kazandığı baskın galibiyette skoru harika bir voleyle açtı. Marc ter Stegen'in Ole Romeny'yi durduran keskin kurtarışının ardından Alman oyun kurucu, 35. dakikada ağları bularak konuk ekibin maça ağırlığını koymasının önünü açtı.
Anthony Descotte devre arasının ardından eşitliği sağlasa da Thilo Kehrer, Davy Klaassen, Kasper Dolberg ve Youri Baas'tan gelen goller ikna edici galibiyeti perçinledi.
Bu sonuç, Ajax için bir önceki haftaki yurt içi yenilginin ardından ideal bir cevap oldu.
- ANP
Oyun kurucu, gol sevincinin neden olmadığını açıkladı
Kilit açan golü muhteşem bir vuruşla atmasına rağmen, Brandt kutlamada dikkat çekici biçimde sakin kalmayı tercih etti. 30 yaşındaki oyuncu, maçın ardından ESPN NL'ye konuşurken, kendi ilk dönem performansına duyduğu hayal kırıklığının çılgınca kutlama yapmasını engellediğini söyledi.
Brandt, golü bulmadan önce topa sahipken birkaç dikkatsiz hata yaptığını kabul etti.
"İlk yarıdaki performansımdan gerçekten memnun değildim" diyen Brandt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beni memnun etmeyen bazı özensiz toplarım ve basit paslarım vardı. Benim için bu, etrafta koşup kutlama yapmak yerine duygularımı ifade etme anıydı. Zaten o tipik kutlama yapan biri değilim."
Alman orta saha oyuncusu, kadroya safça hataları ortadan kaldırma çağrısı yaptı
Maçın akışı üzerine değerlendirmelerde bulunan Brandt, Ajax'ın gereksiz top kayıpları nedeniyle Fortuna'nın kısa süreli kontrol bölümleri yaşamasına izin verdiğini belirtti. Genç takım arkadaşlarını uyaran Brandt, topa sahip olma konusunda daha dikkatli olunmaması hâlinde daha üst düzey rakiplerin bu tür hataları cezalandıracağını söyledi.
Bununla birlikte, takımın ceza sahası çevresinde tehlikeyi sezme ve kilidi açan kritik golü atma becerisini övdü.
Brandt, "Topa sahip olduğumuz anlarda dağınık hatalar yaptığımız, bazen biraz saf kaldığımız anlar oluyor" dedi. "Çok sayıda yeni ve genç oyuncu varken bu normal, ancak bu küçük şeylerden kaçınmak için çalışmamız gerekiyor. Eğer gelecekteki maçlarda gol yerseniz, her şey daha da zorlaşır."
- ANP
Brandt, yoğun fikstür öncesi tamamen hazır olduğunu açıkladı
Fiziksel durumuna değinen Brandt, sezon öncesi hazırlıkların bir bölümünü kaçırmasının ardından sonunda yüzde 100 seviyesinde en üst fiziksel formuna ulaştığını doğruladı. Son dönemde PEC Zwolle'a karşı oynanan maçlardaki güçlü performans takip verilerini, sprint ve hız metriklerinin tamamen toparlandığının kanıtı olarak gösterdi.
Orta saha oyuncusu, önündeki zorlu fikstüre tamamen hazır hissettiğini vurguladı.
"Şu anda yüzde 100'üm" diye ekledi Brandt. "Sprintler ve hız gibi fiziksel verilerim gerçekten çok iyiydi. Önümüzdeki yoğun haftaya hazırım ve daha fazlasını istiyorum."
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