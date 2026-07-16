"Kendimden hayal kırıklığına uğradım" - Lucas Digne, PSG'nin yeni transferinin Lamine Yamal'a yaptığı faulün İspanya'ya karşı alınan yenilgide belirleyici rol oynamasının ardından, Fransa'nın Dünya Kupası yarı finalinde elenmesiyle ilgili sessizliğini bozdu

2-0'lık yenilginin üzerinden iki gün geçtikten sonra Instagram'da bir paylaşım yapan 32 yaşındaki oyuncu, hayat boyu süren bir hayalin elinden kayıp gitmesinin acısını dile getirdi. Kuzey Amerika'daki turnuva sırasında Didier Deschamps'ın ilk 11'ine geri dönmeyi başaran Digne, Senegal ve Norveç ile oynanan grup aşaması maçları hariç, Fransa'nın turnuva boyunca oynadığı tüm maçlarda forma giydi. Bu önemli rol, ani elenmeyi kabullenmeyi özellikle zorlaştırdı ve savunma oyuncusu, böylesine büyük bir hayal kırıklığını tarif edecek kelimeleri bulmanın ne kadar zor olduğunu itiraf etti.

"Ve işte, bir rüya sona erdi," diye yazdı. "Küçük bir çocuğun rüyası ve elbette arkamızda bizi destekleyen binlerce insanın rüyası. Her zaman pek çok şey hayal ederiz, çoğu zaman da en güzellerini. Ancak bir rüyanın sonu bazen zor olabilir ve uyanış daha da acımasız olabilir. Bugün en zor olan şey, bu muazzam hayal kırıklığını ifade edecek kelimeleri bulmak."