Getty Images Sport
Çeviri:
"Kendimden hayal kırıklığına uğradım" - Lucas Digne, PSG'nin yeni transferinin Lamine Yamal'a yaptığı faulün İspanya'ya karşı alınan yenilgide belirleyici rol oynamasının ardından, Fransa'nın Dünya Kupası yarı finalinde elenmesiyle ilgili sessizliğini bozdu
Bir rüya kabusa dönüştü
2-0'lık yenilginin üzerinden iki gün geçtikten sonra Instagram'da bir paylaşım yapan 32 yaşındaki oyuncu, hayat boyu süren bir hayalin elinden kayıp gitmesinin acısını dile getirdi. Kuzey Amerika'daki turnuva sırasında Didier Deschamps'ın ilk 11'ine geri dönmeyi başaran Digne, Senegal ve Norveç ile oynanan grup aşaması maçları hariç, Fransa'nın turnuva boyunca oynadığı tüm maçlarda forma giydi. Bu önemli rol, ani elenmeyi kabullenmeyi özellikle zorlaştırdı ve savunma oyuncusu, böylesine büyük bir hayal kırıklığını tarif edecek kelimeleri bulmanın ne kadar zor olduğunu itiraf etti.
"Ve işte, bir rüya sona erdi," diye yazdı. "Küçük bir çocuğun rüyası ve elbette arkamızda bizi destekleyen binlerce insanın rüyası. Her zaman pek çok şey hayal ederiz, çoğu zaman da en güzellerini. Ancak bir rüyanın sonu bazen zor olabilir ve uyanış daha da acımasız olabilir. Bugün en zor olan şey, bu muazzam hayal kırıklığını ifade edecek kelimeleri bulmak."
- Getty Images Sport
Digne sorumluluğu üstleniyor
Turnuvanın sona ermesinin ardından Paris Saint-Germain’e transferini tamamlaması beklenen Aston Villa’dan ayrılacak olan oyuncu, Lamine Yamal’ın adını açıkça anmasa da mesajında kişisel başarısızlığını açıkça kabul etti. Digne’nin sol ayağıyla topu uzaklaştırma girişimi, İspanyol genç yıldız üzerinde faulle sonuçlandı ve bu faulün ardından ilk yarıda verilen penaltıdan İspanya skoru açtı.
Mağlubiyetteki rolünü değerlendiren Digne, şunları söyledi: "Her şeyden önce kendimden hayal kırıklığı duyuyorum. Ayrıca bu takım için, harcadığımız tüm çabalar için ve bu inanılmaz oyunculardan oluşan grup için de hayal kırıklığı duyuyorum. Aynı zamanda buraya gelen herkesi, Fransa’dan ve dünyanın dört bir yanından bize destek verenleri de düşünüyorum. Sizin desteğiniz bu macera boyunca bize güç verdi."
Büyük sahneye duygusal bir dönüş
Bu turnuva, Digne için önemli bir kişisel dönüm noktası oldu; ilk Dünya Kupası’ndan tam 12 yıl sonra ikinci Dünya Kupası’nda forma giydi. Rusya’daki başarılı 2018 kampanyası ve Katar’daki 2022 turnuvasında kadroya alınmayan eski Barcelona oyuncusu, yarı finaldeki fiyasko öncesinde milli takım kadrosunda yeniden yer bulmuştu.
Bu üzücü sonuca rağmen, savunma oyuncusu deplasmana gelen taraftarlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi ve kökeniyle gurur duyduğunu ifade etti. "Bu büyük hayal kırıklığına rağmen, tüm zenginliği, çeşitliliği ve onu oluşturan tüm insanlarıyla ülkemizi temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum," diye ekledi. "Her şey için, desteğiniz için ve tüm bu duygular için teşekkür ederim. Turnuva boyunca inanılmazdınız."
- Getty Images Sport
İngiltere karşısında podyuma gözler çevrilmiş durumda
Deschamps’ın takımının serüveni henüz tam olarak sona ermedi; zira şimdi İngiltere ile oynayacakları üçüncülük maçı için hazırlanmaları gerekiyor. Birçok oyuncu bu maç için motivasyon bulmakta zorlanırken, Digne bronz madalya kazanarak milli takımdaki yaz sezonunu güzel bir şekilde noktalamaya kararlı.
Takipçilerine şöyle seslendi: "Henüz bitmedi, podyum için oynayacağız." Fransa, cumartesi günü Three Lions ile karşı karşıya gelecek ve takım dağılmadan önce gururunu biraz olsun geri kazanmaya çalışacak. Digne ise PSG ile Ligue 1’e yapacağı çok ses getirecek dönüşe hazırlanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun