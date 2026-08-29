AFP
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'Kendimden eminim' - Glasner, Liverpool beraberliğinin ardından Nottingham Forest'ın daha fazla transfer yapmasını bekliyor
Anfield'da olumlu işaretler
Glasner, takımının ligin ağır toplarından biriyle başa baş oynamasının ardından oyuncularının ortaya koyduğu performansı övmekte gecikmedi. BBC Match of the Day'e konuşan Forest patronu, gurur ve hafif hayal kırıklığının iç içe geçtiği duygularını anlattı. "Bence hepimiz aynı duyguyu paylaşıyoruz; performansla gurur duyuyoruz, ne kadar çok pozisyon ürettiğimizle gurur duyuyoruz ve beraberlik golünü yedikten sonraki reaksiyonla gurur duyuyoruz. Öte yandan, galibiyeti alamadığımız için hepimiz biraz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bence bu, ne kadar iyi performans gösterdiğimizi, ne kadar iyi oynadığımızı ortaya koyuyor. Genel olarak çok iyi bir performanstı" dedi Glasner.
Konuk ekip, Dan Ndoye ile erken öne geçti ancak Alexander Isak, ikinci yarının başlarında Liverpool adına ilk beraberlik golünü attı. Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White'ın maçın son bölümünde penaltı noktasından yeniden öne geçirmesiyle tarihi bir galibiyete doğru gidiyor gibi görünüyordu, ancak Victor Munoz'un müthiş golü sonunda ev sahibine 2-2'lik beraberlikte bir puanı kurtardı.
- Getty Images Sport
Taktiksel gelişim ve savunma hataları
Bu beraberlik, sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapan Nottingham Forest için çok ihtiyaç duyduğu bir moral oldu. Forest, Premier League'deki açılış maçında sahasında Leeds United'a 1-0 mağlup olduktan sonra, Carabao Cup ikinci turunda da yine aynı rakibine evinde 2-0 yenilerek elenmişti. Olumlu sonuca rağmen Glasner, özellikle dayanıklılık ve savunmadaki konsantrasyon açısından kadrosunun hâlâ gelişim aşamasında olduğunu belirtti. "Taktiksel dizilişimizin birçok bölümde iyi işlediğini görebiliyordum ama 60-65 dakikadan sonra seviye biraz düşüyor. Bu da her şeyin yüzde 100 oturmadığını gösteriyor, altı ya da yedi haftadır birlikteyken bunun olması da zaten mümkün değil. Ayrıca aşağı yukarı aynı golü, aynı bölgede yedik."
"Ortayı açtık ve Liverpool'un her zaman bu boşluklara pas atmaya çalıştığını biliyoruz. Bu tür durumların çoğunu engelledik ama bu iki pozisyonda davranışımız yanlıştı ve Anfield'da oynadığınızda bunun cezasını çekersiniz," diye ekledi Glasner.
Yolculuk için güven inşa etmek
Forest menajeri, oyuncularının zorlu bir ortamda ortaya koyduğu hücum cesaretinden özellikle etkilendi. İlk yarıda yaratılan fırsatların daha rahat bir üstünlük getirmesi gerektiğine inanıyor. Glasner, “En çok hoşuma giden şey, nasıl ileriye oynadığımız ve fırsatlar yarattığımızdı, özellikle de ilk yarıda. Bence birden fazla gol farkıyla önde olmalıydık” dedi.
“Ama yine de sezonun henüz başındayız. Yolculuğun başındayız ve bu performans bize özgüven verecek. Her zaman bir sonraki sefer bunun daha hızlı olmasını umuyorum ama yine de birçok olumlu yön görebildik. Bize özgüven vermesi gereken ve verecek birçok şey var ama mütevazı kalmak ve sıkı çalışmayı sürdürmek önemli” diye devam eden teknik adamın ekibi, şimdi 5 Eylül'deki bir sonraki maçında The City Ground'da Tottenham Hotspur'u ağırlamaya odaklandı.
- Getty Images Sport
Son tarih öncesi transfer hareketliliği
Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, Glasner, Forest yönetiminin takviyeler yapmak için perde arkasında durmaksızın çalıştığını doğruladı. Olası transferler sorulduğunda, kulübün başka anlaşmaları da sonuçlandırma şansı konusunda iyimserdi. "Evet, [yeni transferler konusunda umutluyum]. Kulüp kapalı kapılar ardında çok çalışıyor, iki transfer yapacağımıza inanıyorum. Liam [Delap] geldi ve umarım bir kişi daha, belki iki kişi daha gelir."
Kulüp için yine önemli değişimlerin yaşandığı bir yaz döneminde, RB Leipzig'den Xaver Schlager, Sporting CP'den Ousmane Diomande, Fulham'dan Steven Benda ve Chelsea'den Liam Delap kadroya katılmışken, yapılan çalışmalar nedeniyle transfer ekibine övgüde bulundu. Glasner sözlerini şöyle tamamladı: "Kulüp harika bir iş çıkarıyor, çok çalışıyor. Yine yeni bir başlangıç yapıyoruz, yeni oyuncuları takıma adapte ediyoruz."
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