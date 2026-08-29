'Kendimden eminim' - Glasner, Liverpool beraberliğinin ardından Nottingham Forest'ın daha fazla transfer yapmasını bekliyor

Glasner, takımının ligin ağır toplarından biriyle başa baş oynamasının ardından oyuncularının ortaya koyduğu performansı övmekte gecikmedi. BBC Match of the Day'e konuşan Forest patronu, gurur ve hafif hayal kırıklığının iç içe geçtiği duygularını anlattı. "Bence hepimiz aynı duyguyu paylaşıyoruz; performansla gurur duyuyoruz, ne kadar çok pozisyon ürettiğimizle gurur duyuyoruz ve beraberlik golünü yedikten sonraki reaksiyonla gurur duyuyoruz. Öte yandan, galibiyeti alamadığımız için hepimiz biraz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bence bu, ne kadar iyi performans gösterdiğimizi, ne kadar iyi oynadığımızı ortaya koyuyor. Genel olarak çok iyi bir performanstı" dedi Glasner.

Konuk ekip, Dan Ndoye ile erken öne geçti ancak Alexander Isak, ikinci yarının başlarında Liverpool adına ilk beraberlik golünü attı. Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White'ın maçın son bölümünde penaltı noktasından yeniden öne geçirmesiyle tarihi bir galibiyete doğru gidiyor gibi görünüyordu, ancak Victor Munoz'un müthiş golü sonunda ev sahibine 2-2'lik beraberlikte bir puanı kurtardı.