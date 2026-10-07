Jan Huebner
Çeviri:
“Kendim hakkında çok şey öğrendim!”: Jude Bellingham zorlu geçen yıl ve yeniden bulduğu mutluluk hakkında konuştu
Profesyonel galibiyet, İngiltere'nin oyun kurucusunu memnun etti
Jude Bellingham, Wembley'de Çekya'yı 3-0 yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde kazandıkları maçın ardından İngiltere'nin olgunluğunu övdü. Orta saha oyuncusu, Thomas Tuchel'in takımının topa sahip olma oranında üstünlük kurup kalesini gole kapattığı karşılaşmada başrolde yer aldı.
Günler önce Hırvatistan'ı 7-0'lık farklı bir skorla geçmiş olmalarına rağmen Bellingham, takımın disiplinini koruduğunda ısrar etti.
"Takımlar buraya geldiğinde işler zor oluyor çünkü geride bekleyip bizi bozmayı deniyorlar," Bellingham, ITV'ye konuştu. "Üç gol atıp gol yemediğiniz bir maçta asla fazla hayal kırıklığı yaşayamazsınız. Gerekeni yaptık ve bunu profesyonelce başardık."
- Jan Huebner
Bellingham sahada yeniden neşe buldu
Bellingham, Harry Kane'in ikinci golünden kısa süre önce yaptığı müthiş bir vuruşla kendisi de gole çok yaklaştı. Bellingham, "Morgan'dan iyi bir top geldi ve ben de bir şey denemek istedim" diye açıkladı.
"Kendinizi iyi ve özgüvenli hissettiğinizde, bir şeyler denemek istersiniz."
"Her şeyden önce futbolumdan keyif alıyorum."
Zorlu deneyimlerle büyüme
23 yaşındaki futbolcu, kulüp ve milli takım düzeyinde zorlu geçen 12 aylık süreçte çıkardığı dersleri anlattı. "Geçen sezon biraz zor bir yılı geride bıraktım ama kendimle ilgili çok şey öğrendim" dedi Bellingham.
"Hayatı daha kolay hale getirmek için yapabileceğim şeyleri öğrendim, özellikle de İngiltere Milli Takımı'yla."
"Her zaman daha da iyi olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."
- Getty Images Sport
Tuchel'in orta saha düzenindeki kilit parça
Bellingham'ın yeniden yükselişe geçmesi, gelecekteki turnuvalar öncesinde taktik kimliğini şekillendiren İngiltere için büyük bir destek sağlıyor. Kane ve Morgan Rogers ile oluşturduğu dinamik ortaklık gelişimini sürdürürken,
İngiltere kasımdaki son grup maçlarını bekliyor.
Bellingham, orta sahadaki etkileyici formunu sürdürmeyi hedefleyecek.
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