Bellingham, Harry Kane'in ikinci golünden kısa süre önce yaptığı müthiş bir vuruşla kendisi de gole çok yaklaştı. Bellingham, "Morgan'dan iyi bir top geldi ve ben de bir şey denemek istedim" diye açıkladı.

"Kendinizi iyi ve özgüvenli hissettiğinizde, bir şeyler denemek istersiniz."

"Her şeyden önce futbolumdan keyif alıyorum."