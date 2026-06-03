"Kendi ülkenizde asla Messi olamazsınız" - Rayan Cherki, Zinedine Zidane ile yapılan karşılaştırmaları haklı çıkaracak ve Manchester City'de Pep Guardiola olmadan daha da iyi bir oyuncu olacak

Lyon formasıyla Fransa’da dikkatleri üzerine çeken bu değişken karakterli 22 yaşındaki oyuncuya, City’nin 2024 yaz transfer döneminde 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödeyerek transfer etmesi pek çok kişinin şaşkınlığına neden oldu. O, Katalan teknik direktör Guardiola’nın alışılagelmiş transfer kriterlerine kesinlikle uyan bir oyuncu değildi.

Cherki, Brezilyalı süperstarlar Ronaldinho ve Neymar'a benziyor; oyun stili tamamen eğlenceye ve gülümsemeyle oynamaya dayalı. Onun gibi oyuncular kendilerini ifade edebilmek için özgürlüğe ihtiyaç duyarlar, ancak Manchester'daki efsanevi taktikçi, yaklaşımında robotik olmasıyla ünlüdür.

Ancak Guardiola, İngiltere'deki kariyerine nispeten yavaş bir başlangıç yapan Cherki'nin, kendisini bir kült kahraman haline getirecek bir role bürünmesini sağlamak için tutumunu yeterince yumuşattı. Rabona asistleri ve maç sırasında yaptığı top jonglörlüğü, onu City taraftarlarının gözdesi haline getirdi; bu süreçte Carabao Kupası ve FA Kupası zaferleri de tadını çıkarıldı.