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"Kendi ülkenizde asla Messi olamazsınız" - Rayan Cherki, Zinedine Zidane ile yapılan karşılaştırmaları haklı çıkaracak ve Manchester City'de Pep Guardiola olmadan daha da iyi bir oyuncu olacak
Ronaldinho'yu andıran Cherki, tipik bir Guardiola transferi değil
Lyon formasıyla Fransa’da dikkatleri üzerine çeken bu değişken karakterli 22 yaşındaki oyuncuya, City’nin 2024 yaz transfer döneminde 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödeyerek transfer etmesi pek çok kişinin şaşkınlığına neden oldu. O, Katalan teknik direktör Guardiola’nın alışılagelmiş transfer kriterlerine kesinlikle uyan bir oyuncu değildi.
Cherki, Brezilyalı süperstarlar Ronaldinho ve Neymar'a benziyor; oyun stili tamamen eğlenceye ve gülümsemeyle oynamaya dayalı. Onun gibi oyuncular kendilerini ifade edebilmek için özgürlüğe ihtiyaç duyarlar, ancak Manchester'daki efsanevi taktikçi, yaklaşımında robotik olmasıyla ünlüdür.
Ancak Guardiola, İngiltere'deki kariyerine nispeten yavaş bir başlangıç yapan Cherki'nin, kendisini bir kült kahraman haline getirecek bir role bürünmesini sağlamak için tutumunu yeterince yumuşattı. Rabona asistleri ve maç sırasında yaptığı top jonglörlüğü, onu City taraftarlarının gözdesi haline getirdi; bu süreçte Carabao Kupası ve FA Kupası zaferleri de tadını çıkarıldı.
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Cherki, Dünya Kupası şampiyonu Zidane ile yapılan karşılaştırmaları haklı çıkarabilir mi?
Cherki, Fransa’nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçildi ve şimdiden efsanevi vatandaşı Zidane ile karşılaştırılmaya başlandı. Bu heyecanın haklı olup olmadığı sorulduğunda, Fransız futbolcu Saha – Zero1Gaming’in izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Oh evet. Ben bunu daha önce Lyon'da görmüştüm ve Fransız basınının son derece sert ve talepkar olduğunu hep hissetmişimdir. Bizim deyimimizle, kendi evinde ya da kendi ülkende asla Messi olamazsın.
“Geçiş sürecinde olan bir kulüp olan Manchester City’de bu şekilde ortaya çıkmasına kesinlikle şaşırmadım. Çok fazla transfer geldi ve uyum sağlamak gerçekten zordu. Ancak 10 maçın ardından yeteneğinin burada olduğunu görüyorsunuz; o çok cesur, çok özel bir yetenek.
“Ve eğer İngiltere tarafında fiziksel olarak gelişirse, tıpkı Zidane’ın Juve’de olduğu gibi – Zidane ilk veya ikinci yılında bambaşka bir oyuncuya dönüşmüştü. Tamamen farklı bir oyuncuydu. Rayan Cherki için de durum aynı olacak.
“Rayan Cherki belki bir veya iki kilo alacak - onu boks yaparken görüyorsunuz! Oyuncu zihinsel olarak da güçlenecek. Kalite açısından her zaman gelişecek, bu yüzden gelecek yıl çok ilginç olacağını düşünüyorum.”
Cherki, Guardiola’nın Manchester City’den ayrılmasından faydalanabilecek mi?
Cherki’nin kendisini dizginleyecek Guardiola gibi bir teknik direktöre ihtiyacı olup olmadığı ya da bu kısıtlamalardan kurtulduğunda parlayıp parlamayacağı konusunda daha fazla sorgulandığında Saha şunları ekledi: “Pep ile bir yıl geçirmiş olması bence harika bir şey, çünkü o her fırsatta yeteneğini sergilemek için muazzam bir cesarete sahip, işlenmemiş bir yetenek ve ben bunu çok seviyorum. Lütfen bu tür oyuncuları ayakta tutun. Çocuklarım için, futbolu seven herkes için, onların etrafta olmasını gerçekten çok istiyorum.
“Guardiola’yı fazla abartmayın. Bu teknik direktörü seviyorum ve yaptığı işlere saygı duyuyorum, ama bazen aşırıya kaçıyor, özellikle de bu tür oyunculara karşı. Pep’in bunu isteyeceğini sanmıyorum, çünkü bu tür bir yetenek gördüğünüzde, lütfen bu çocukları koruyun.
“Sanki 17, 18, 19 yaşında bir Cristiano Ronaldo’nuz var ve ona ‘Hayır, hayır, hayır, bunu yapmamalısın, orada top sürmemelisin, oraya gitme, bunu yapma’ diyorsunuz. Hayır, bu öldürücü bir şey. O çocuklar öğrenecekler.
“Eğer rekabet etmek ve bir gün Ballon d’Or olmak istiyorlarsa, o zaman gelişecekler, öğrenmek isteyecekler. Cherki gibi çocuklar, profesyonel makineler, ama içgüdülerini öldürmeyin. İçlerindeki çocukları öldürmeyin.
“Bu çok önemli. Bu yüzden hayal kuruyoruz ve maçları izlemek için bilet alıyoruz. Lütfen, bence Rayan Cherki, Pep Guardiola, Jose Mourinho veya herhangi bir teknik direktörle birlikte bir sonraki Ballon d’Or ödülünü kazanacak kaliteye sahip olduğunu tekrar kanıtlayabilecek biri.”
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Cherki, Ballon d'Or'da ciddi bir aday olmayı umuyor
Cherki şimdilik Ballon d’Or için ciddi bir aday olmayabilir, ancak tarih bize gösteriyor ki, seyircileri ayağa kaldırabilen oyuncular Altın Top oylamalarında genellikle ilgi odağı oluyorlar.
Premier League'i coşturmaya devam ederse, dünya elitleri arasında yerini alacaktır. 1998 Dünya Kupası şampiyonu Zidane'ın ulaştığı zirvelere tırmanıp tırmanmayacağı henüz belli değil, ancak modern neslin idolü olacak bir Fransız sihirbaz haline gelmektedir.