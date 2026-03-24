Ara değerlendirme: Türkgücü München, beşinci lig olan Bayernliga Süd’ün bu sezonunda şu ana kadar kazandığı galibiyet sayısından (2) daha fazla teknik direktör değişikliği (3) yaşadı. Kulüp, Münih Belediyesi'nin açtığı bir davayla uğraşıyor, oyuncularının sigortalarının eksik olması nedeniyle bir süreliğine maçlardan men edildi, 2026'da oynadığı dört maçı toplamda 1-11'lik gol farkıyla kaybetti ve umutsuz bir şekilde ligin en alt sıralarında yer alıyor. Böylece, Alman futbolunun yakın geçmişindeki muhtemelen en heyecan verici inişli çıkışlı yolculuğun sonuna hoş geldiniz.
Kendi şehri bile bu köklü kulübü dava etti! Alman futbolundaki belki de en heyecan verici inişli çıkışlı süreç
1975 yılında bir grup Türk göçmen SV Türk Gücü kulübünü kurdu. Almanca anlamı: Türk Gücü. O zamanlar üçüncü lig olan Bayernliga'da birkaç yıl geçirdikten ve 2001'de iflas ettikten sonra, küme düşmeler ve birleşmeler yaşandı. Ardından Hasan Kivran geldi. Alman-Türk iş adamı, 2016'da altıncı ligde göreve başladı ve Türk Gücü'nü rekor sürede 3. Lig'e, dolayısıyla da ilk kez profesyonel futbola taşıdı. 2020/21 sezonunda 3. Lig'e ilk kez katılan güçlendirilmiş takım, uzun süre orta sıralarda kaldı. Kivran daha fazlasını istiyordu: 2. Bundesliga'ya yükselmeyi hayal ediyordu.
2021 yazında Türkgücü, profesyonel bölümünü ayırdı ve Borussia Dortmund ve SpVgg Unterhaching'den sonra Almanya'nın üçüncü futbol kulübü olarak borsaya açılmayı planladı. Plan başarısız oldu, Kivran kısa süre sonra finansal desteğini sonlandırdı, kulüp bir kez daha iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı ve 2022 başında, üçüncü ligdeki ikinci sezonunun ortasında maçlara çıkmayı bile bıraktı. İflas süreci hâlâ devam ediyor, ancak 2026'da tamamlanabilir.
Türkgücü, bir groundhopper'ın büyük hayalini gerçekleştirdi
3. Lig'den dramatik bir şekilde düşmesinin ardından Türkgücü, üç yıl boyunca Bavyera Bölgesel Ligi'nde mücadele etti. Bu süre boyunca stadyum sorunu kalıcı bir çözüme kavuşamadı. Perlach'taki Heinrich-Wieland-Straße'de bulunan yerel spor tesisi, Bölgesel Lig ve üstü seviyedeki maçlar için uygun değil; Münih'te uygun alternatif stadyumlar ise oldukça az.
Yükselişinin başlangıcından itibaren Türkgücü, çoğu iç saha maçını çok büyük, çok pahalı ve ayrıca (sadece TSV 1860 nedeniyle değil) aşırı yüklü olan Grünwalder Stadyumu'nda oynadı. 3. Lig'de bazı maçlar Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı, ancak koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle stadyum çoğunlukla boş kalmak zorunda kaldı. Regionalliga'da Türkgücü, zaman zaman tarihi Dantestadion'a geri döndü ve böylece en azından Almanya'daki groundhopper'ların uzun süredir besledikleri bir hayali gerçekleştirdi.
Stadyum gezginleri, mümkün olduğunca çok sayıda maçı farklı ve tercihen çok özel stadyumlarda izlemek isteyen futbol taraftarlarıdır. Daha önce 20 yıldan fazla bir süredir futbol maçı oynanmayan Dantestadion gibi stadyumlar. Groundhopper'lar yakın ve uzak mesafelerden buraya akın etti, Türkgücü'nün Dantestadion'daki iç saha maçlarında her zaman tüm seyircilerin önemli bir bölümünü oluşturdu ve stadyum spikeri tarafından anonsla selamlandı.
Birçok alanda borçlar ve anlaşmazlıklar
Ek bilet gelirleri Türkgücü için oldukça uygun bir gelişme olmuş olmalı. Ancak kulüp, faturaların ödenmesi konusunda pek de titiz davranmamış gibi görünüyor. Ekim ayında Süddeutsche Zeitung gazetesi, Münih Belediyesi’nin Türkgücü aleyhine dava açtığını bildirdi. Bunun nedeni, büyük ölçüde 2022/23 Regionalliga sezonuna ait ödenmemiş stadyum kirası nedeniyle oluşan, yaklaşık 112.000 Euro tutarındaki borçlar. Türkgücü temyize gitti, dava halen devam ediyor. Münih I. Bölge Mahkemesi bu Cuma bir karar verecek.
Bu sezon boyunca Bavyera Eyalet Spor Federasyonu'na (BLSV) olan borçlar ise şimdiden doğrudan sonuçlar doğurdu. Türkgücü'nün üyelik aidatlarını geç ödemesi nedeniyle oyuncular artık kaza sigortası kapsamına girmiyordu ve bu nedenle bir süre sahaya çıkamadılar. Ekim ortasında FC Pipinsried ile oynanması planlanan lig maçı iptal edildi ve 0-2 olarak sayıldı.
Meslek Birliği ve Bavyera Futbol Federasyonu BFV'ye de başka borçlar olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, birkaç yıldır düzenli olarak oyuncuların maaşlarının ödenmediği yönünde haberler çıkıyor. 2024 yılında FIFA, Türkgücü'nün 2021'de Hırvat kulübü Slaven Belupo'dan Törles Knöll'ü transfer ederken anlaşılan transfer ücretinin sadece bir kısmını ödediği gerekçesiyle transfer yasağı uyguladı. Birkaç hafta sonra kulüpler anlaşmaya vardı ve yasağın kaldırıldı.
Üç teknik direktör, hiçbir değişiklik yok
Geçen sezon Münih ekibi, Regionalliga'da sonuncu olarak küme düştü. Bunun üzerine teknik direktörlük görevini, bir zamanlar FC Bayern'in altyapısında ve Miroslav Klose'nin yardımcı antrenörü olarak görev yapmış olan Slaven Skeledzic üstlendi. Skeledzic, Türkgücü'den geçerek büyük futbola ya da en azından Regionalliga'ya geri dönmeyi umuyordu, ancak işler hiç de öyle gitmedi.
Dört maçta dört mağlubiyetin ardından erken ayrılık geldi. Skeledzic o dönemde Kicker dergisine, "Göreve başladığım andan itibaren kulüpte büyük yapısal eksiklikler vardı" demişti. "Net bir organizasyon yoktu, bunun yerine düzensizlik, yanlış bilgiler ve yüksek düzeyde kaos vardı. Bu ortamda profesyonel bir şekilde çalışmak neredeyse imkansızdı."
Ardından, kulüp efsanesi Ünal Tosun da benzer bir başarısızlıkla oyuncu-koç olarak görevi devraldı, ancak yıl sonunda lig rakibi TSV Landsberg'e transfer oldu. Onun halefi ve dolayısıyla bu sezonun üçüncü koçu, eski bir tanıdık: Rainer Elfinger, 2016 yılında da Türkgücü'yü çalıştırmıştı. İkinci görev döneminde ise hâlâ ilk galibiyetini bekliyor. Kulüp, küme düşmeme hattının 18 puan gerisinde, play-off bölgesinin ise 5 puan gerisinde. Hiçbir kulüp daha az gol atmamış, hiçbir kulüp daha fazla gol yememiştir.
Türkgücü München yeniden sahalara döndü
Bölgesel Lig'e dönmek yerine, Türkgücü şimdi altıncı lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Yani, on yıl önce inişli çıkışlı serüvenin başladığı yere. Ancak mali sorunlar nedeniyle durum daha da kötüye gidebilir ve Türkgücü en alt kademeden yeniden başlamak zorunda kalabilir.
Oyuncuların sigortası olduğu sürece, iç saha maçları bu sezondan itibaren yeniden yerel spor tesislerinde oynanıyor. Artık stadyum gezginleri gelmiyor ve başka kimse de pek gelmiyor; son zamanlarda maç başına ortalama 100'den az taraftar geliyor. Türkgücü'nün Aralık ayında duyurduğu gibi, yönetim kurulu başkanı Taskin Akkay bu bahar kulüpten ayrılacak ve böylece bir zamanlar hızlı yükselişe katkıda bulunan son yönetici de kulüpten ayrılmış olacak. Her bakımdan Türkgücü için durum şu: başlangıç noktasına geri dönüş.