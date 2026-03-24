Kendi şehri bile bu köklü kulübü dava etti! Alman futbolundaki belki de en heyecan verici inişli çıkışlı süreç

3. Lig'den dramatik bir şekilde düşmesinin ardından Türkgücü, üç yıl boyunca Bavyera Bölgesel Ligi'nde mücadele etti. Bu süre boyunca stadyum sorunu kalıcı bir çözüme kavuşamadı. Perlach'taki Heinrich-Wieland-Straße'de bulunan yerel spor tesisi, Bölgesel Lig ve üstü seviyedeki maçlar için uygun değil; Münih'te uygun alternatif stadyumlar ise oldukça az.

Yükselişinin başlangıcından itibaren Türkgücü, çoğu iç saha maçını çok büyük, çok pahalı ve ayrıca (sadece TSV 1860 nedeniyle değil) aşırı yüklü olan Grünwalder Stadyumu'nda oynadı. 3. Lig'de bazı maçlar Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı, ancak koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle stadyum çoğunlukla boş kalmak zorunda kaldı. Regionalliga'da Türkgücü, zaman zaman tarihi Dantestadion'a geri döndü ve böylece en azından Almanya'daki groundhopper'ların uzun süredir besledikleri bir hayali gerçekleştirdi.

Stadyum gezginleri, mümkün olduğunca çok sayıda maçı farklı ve tercihen çok özel stadyumlarda izlemek isteyen futbol taraftarlarıdır. Daha önce 20 yıldan fazla bir süredir futbol maçı oynanmayan Dantestadion gibi stadyumlar. Groundhopper'lar yakın ve uzak mesafelerden buraya akın etti, Türkgücü'nün Dantestadion'daki iç saha maçlarında her zaman tüm seyircilerin önemli bir bölümünü oluşturdu ve stadyum spikeri tarafından anonsla selamlandı.