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"Kendi işine bak!" - Santos'un yıldızı Neymar, bir poker turnuvasında görülmesinin ardından eleştirenlere sert çıktı
Neymar, poker oynadığı iddialarını savundu
Neymar, Santos’un Venezuela’da Universidad Central ile oynayacağı Copa Sudamericana maçı için hazırlıklarını sürdürdüğü sırada, bu haftanın başında BSOP Kış Turnuvası’na katılması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. 10 numaralı oyuncu, Dünya Kupası sonrası tatilinin ardından antrenmanlara yeni dönmüş olduğu için deplasman kadrosuna alınmamıştı. Sosyal medyada bir açıklama yapan forvet, poker etkinliğine katılımının resmi izin gününde gerçekleştiğini ve bu durumun antrenman programını etkilemediğini vurguladı.
- Flickr/Santos FC
Forward, sesli eleştirmenlerle alay ediyor
Eski Barcelona ve PSG yıldızı, spor salonunda antrenmana hazırlanırken çektiği bir videoyu paylaşarak kamuoyundaki eleştirilere yanıt verdi. Oyuncu şunları vurguladı: “Burada ikinci antrenmanıma hazırlanıyordum ve izin günümde pek çok kişinin benim poker oynamam ve benzeri konulardan bahsettiğini hatırladım. Ama sabah antrenman yaptım; maça gitmedim çünkü antrenmanlara yeni dönmüştüm ve ertesi gün zaten izinliydim.”
Peixe’ye olan profesyonel bağlılığını sorgulayanlara da keskin bir mesaj ekledi: "Her neyse, şimdi burada antrenmana hazırlanıyorum, o yüzden hepinize sormak istiyorum: antrenman yapabilir miyim, yoksa siz de dırdır etmeye devam mı edeceksiniz? Kendi işinize bakın!"
Dikkatler spor ve zindeliğe yöneliyor
Neymar'ın açıklaması, sabah spor salonunda antrenmanını yine de tamamladığı göz önüne alındığında, poker masasındaki katılımının antrenman yükünü azaltmadığını teyit etti. 34 yaşındaki oyuncu, kondisyon seviyesini kademeli olarak yükseltebilmesi için hafta ortasında Venezuela'da oynanan maçta dinlendirildi. İyileşme programını tamamlayan forvet, artık teknik direktör Cuca'nın gözetiminde tam antrenmanlara geri döndü.
- O JOGO PHOTO PRESS
Santos, Chapecoense maçı için hazırlık yapıyor
Neymar, 25 Temmuz Cumartesi günü Santos’un Vila Belmiro’da Campeonato Brasileiro kapsamında Chapecoense’yi ağırlayacağı maçta, milli takım arası sonrası ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli forvet, hafta boyunca teknik kadro tarafından yürütülen tüm taktik antrenmanlarını tamamladıktan sonra tam olarak forma giymeye hazır hale geldi.
Peixe için lig sıralamasında yükselebilmek adına bu iç saha galibiyeti hayati önem taşıyor; zira takım, sezonun ilk 19 maçında topladığı sadece 21 puanla şu anda 15. sırada bulunuyor.
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