"Kendi işine bak!" - Santos'un yıldızı Neymar, bir poker turnuvasında görülmesinin ardından eleştirenlere sert çıktı

Eski Barcelona ve PSG yıldızı, spor salonunda antrenmana hazırlanırken çektiği bir videoyu paylaşarak kamuoyundaki eleştirilere yanıt verdi. Oyuncu şunları vurguladı: “Burada ikinci antrenmanıma hazırlanıyordum ve izin günümde pek çok kişinin benim poker oynamam ve benzeri konulardan bahsettiğini hatırladım. Ama sabah antrenman yaptım; maça gitmedim çünkü antrenmanlara yeni dönmüştüm ve ertesi gün zaten izinliydim.”

Peixe’ye olan profesyonel bağlılığını sorgulayanlara da keskin bir mesaj ekledi: "Her neyse, şimdi burada antrenmana hazırlanıyorum, o yüzden hepinize sormak istiyorum: antrenman yapabilir miyim, yoksa siz de dırdır etmeye devam mı edeceksiniz? Kendi işinize bakın!"