Altı yatak odası, evin içinde görkemli bir yüzme havuzu, bir oyun odası ve bir spor salonu – ve tüm bunlar toplam 700 metrekare yaşam alanında: Manchester metropol bölgesindeki lüks banliyö Hale Barns'ta bulunan bu mütevazı mülkü satın almak isteyenler, yaklaşık dört milyon euro ödemek zorunda kalacak – ancak karşılığında Vincent Kompany'nin eski evine yerleşme şansına da sahip olacak.
Kendi futbol ve basketbol sahası da var! Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, İngiltere'deki villasını dev bir meblağ karşılığında satıyor gibi görünüyor
İngiliz tabloid gazetesi The Sun'a göre, FC Bayern'in teknik direktörü, futbol ve basketbol sahaları da bulunan villasını satıyor. Üstelik bu satışın çok uygun bir fiyata gerçekleştiği iddia ediliyor. Aslında villanın fiyatı yaklaşık 4,5 milyon avro olarak belirlenmişti.
Kompany, 2009 yılında tamamlanan ve internette önceki sahibine atıfta bulunulmadan ilan edilen bu binaya, Manchester City'de oynadığı dönemde (2008-2019) ailesiyle birlikte taşınmıştı.
Vincent Kompany, Bayern Münih'i bir kez daha şampiyonluğa taşıdı
Belçikalı teknik adam artık Münih'e yerleşmiş durumda ve antrenörlükteki ikinci yılında ikinci kez Almanya şampiyonluğunu kazandı. 2024 yılının sonlarında Bild gazetesinde yer alan bir habere göre, Münih'in lüks banliyösü Grünwald'da, kendisinden bir süre önce Bayern'in rakibi Borussia Dortmund'un genel müdürü Lars Ricken'in yaşadığı eve kiracı olarak taşındı.
Kompany orada lüksünden ödün vermek zorunda değil; ev, diğer olanakların yanı sıra kapalı yüzme havuzu, sauna ve kütüphaneye de sahip.
Vincent Kompany: Teknik direktörlük kariyerine genel bakış
Dönem
Kulüp
2019 - 2022
RSC Anderlecht (2019/20 sezonunda oyuncu-koç)
2022 - 2024
FC Burnley
2024'ten beri
FC Bayern Münih