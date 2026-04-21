Goal.com
Canlı
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGART

Çeviri:

Kendi futbol ve basketbol sahası da var! Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, İngiltere'deki villasını dev bir meblağ karşılığında satıyor gibi görünüyor

Bundesliga
Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, İngiltere'deki villasını satacak gibi görünüyor.

Altı yatak odası, evin içinde görkemli bir yüzme havuzu, bir oyun odası ve bir spor salonu – ve tüm bunlar toplam 700 metrekare yaşam alanında: Manchester metropol bölgesindeki lüks banliyö Hale Barns'ta bulunan bu mütevazı mülkü satın almak isteyenler, yaklaşık dört milyon euro ödemek zorunda kalacak – ancak karşılığında Vincent Kompany'nin eski evine yerleşme şansına da sahip olacak.

  • İngiliz tabloid gazetesi The Sun'a göre, FC Bayern'in teknik direktörü, futbol ve basketbol sahaları da bulunan villasını satıyor. Üstelik bu satışın çok uygun bir fiyata gerçekleştiği iddia ediliyor. Aslında villanın fiyatı yaklaşık 4,5 milyon avro olarak belirlenmişti.

    Kompany, 2009 yılında tamamlanan ve internette önceki sahibine atıfta bulunulmadan ilan edilen bu binaya, Manchester City'de oynadığı dönemde (2008-2019) ailesiyle birlikte taşınmıştı.

  • KompanyGetty Images

    Vincent Kompany, Bayern Münih'i bir kez daha şampiyonluğa taşıdı

    Belçikalı teknik adam artık Münih'e yerleşmiş durumda ve antrenörlükteki ikinci yılında ikinci kez Almanya şampiyonluğunu kazandı. 2024 yılının sonlarında Bild gazetesinde yer alan bir habere göre, Münih'in lüks banliyösü Grünwald'da, kendisinden bir süre önce Bayern'in rakibi Borussia Dortmund'un genel müdürü Lars Ricken'in yaşadığı eve kiracı olarak taşındı.

    Kompany orada lüksünden ödün vermek zorunda değil; ev, diğer olanakların yanı sıra kapalı yüzme havuzu, sauna ve kütüphaneye de sahip.

  • Vincent Kompany: Teknik direktörlük kariyerine genel bakış


    Dönem

    Kulüp

    2019 - 2022

    RSC Anderlecht (2019/20 sezonunda oyuncu-koç)

    2022 - 2024

    FC Burnley

    2024'ten beri

    FC Bayern Münih


DFB Kupası
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB