Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 Qualifier
"Kendi annemden bile daha fazla!" - Riccardo Calafiori, İtalya milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso ile geçirdiği "harika" akşam yemeği hakkında konuşurken, Gattuso'dan "sürekli" telefon aldığını açıkladı

Arsenal'in savunma oyuncusu Riccardo Calafiori, İtalya milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun yoğun yönetim tarzına değindi ve son aylarda Azzurri'nin teknik direktörünün kendisini kendi annesinden bile daha sık aradığını şakayla karışık bir şekilde dile getirdi. Çok yönlü 23 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nı kaçırmamak için çabalarken, Kuzey İrlanda ile oynanacak kritik Dünya Kupası baraj maçı için hazırlanıyor.

  • Gattuso'nun yönetimdeki pratik yaklaşımı

    Eski AC Milan ve Napoli teknik direktörü Gattuso, Dünya Kupası eleme baraj maçları öncesinde kadrosuyla kişisel bağlarını sürdürmek amacıyla son birkaç aydır Avrupa’yı dolaşıyor; bu özveri, oyuncularında açıkça yankı buldu. Son dönemde Arsenal’de sakatlıklarla boğuşan Calafiori, iyileşme sürecinde teknik direktörün sürekli yanında olduğunu belirtti.

    İtalya'nın Coverciano antrenman tesisinden konuşan Calafiori, aralarındaki görüşmelerin sıklığına ışık tuttu. Calafiori Salı günü, "Son birkaç ayda annemden daha çok ondan haber aldım" dedi.

    "Sakatlandığımda veya fazla oynamadığımda beni sürekli aradı. Onunla yediğimiz akşam yemeği harikaydı. Birlikte olma fırsatı bulduk. Sanki arkadaşlar arasında bir akşam yemeği gibiydi."



    Londra'da yıldızların katıldığı bir akşam yemeği

    Bu kaynaşma toplantılarına sadece baş antrenör katılmadı. Gattuso, ziyaretleri sırasında milli takım heyet başkanı Gianluigi Buffon ve yardımcı antrenör Leonardo Bonucci gibi İtalyan futbol dünyasının önde gelen isimleriyle birlikteydi. Üçlü, kısa süre önce Londra’da Calafiori ile bir araya geldi ve genç defans oyuncusuna Premier Lig’deki ilk sezonunda yararlanabileceği zengin bir deneyim birikimi sundu.

    Bu toplantılardaki atmosfer, taktik kadar mentorlukla da ilgili gibi görünüyor. Calafiori, "Üçü de bolca futbol anekdotu paylaştı, çünkü bu konuda çok zengin bir birikimleri var" dedi.


  • Emirates'te forma şansı için mücadele

    Calafiori’nin kulüpteki durumu son haftalarda daha da karmaşık bir hal aldı. Bologna’dan transfer olduktan sonra Arsenal’de muhteşem bir başlangıç yapan oyuncu, Aralık ayı sonlarında geçirdiği kas sakatlığı nedeniyle bir ay boyunca sahalardan uzak kaldı. Onun yokluğunda Piero Hincapie, Mikel Arteta için güvenilir bir seçenek olarak öne çıktı; bu da İtalyan oyuncunun Premier Lig lideri takımda artık ilk 11’de yer almasının garantili olmadığı anlamına geliyor.

    Yurtiçi rekabete rağmen Calafiori, büyük resme odaklanmaya devam ediyor. Arsenal, şampiyonluk yarışında Manchester City'nin 9 puan önünde yer alıyor, ancak kısa süre önce İngiltere Lig Kupası finalinde yenilgiye uğrayarak bir aksilik yaşadı.

    Defans oyuncusu, milli takım görevine hazırlanırken tam formuna kavuşmayı öncelik olarak görüyor. "Sanki normal bir maçmış gibi hazırlanmalıyız. Bunun ne kadar hassas bir konu olduğunu biliyoruz," dedi Calafiori.

    Dünya Kupası'na katılma hayali

    İtalya milli takımı üzerinde muazzam bir baskı var. İsveç ve Kuzey Makedonya’ya karşı şok edici play-off mağlubiyetlerinin ardından son iki Dünya Kupası’nı kaçıran ülke, Kuzey Amerika’da düzenlenecek olan turnuvaya katılmayı her ne pahasına olursa olsun garantilemek istiyor. Bunu başarmak için, önce Bergamo’da Kuzey İrlanda’yı yenmeleri, ardından da Galler ya da Bosna-Hersek ile karşılaşmaları gerekiyor.

